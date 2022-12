Le monde de l’UFC réagit à la décision controversée du combat pour le titre

Beaucoup pensent que Magomed Ankalaev a été privé du championnat des poids lourds légers à l’UFC 282

De grands noms de l’UFC, tels que le champion des poids légers Islam Makhachev, se sont tournés vers les médias sociaux pour contester une décision controversée qui a empêché le combattant russe Magomed Ankalaev de remporter la ceinture des poids lourds légers à l’UFC 282.

Ankalaev affrontait l’ancien champion Jan Blachowicz dans l’événement principal après que le dernier détenteur du titre, Jiri Prochazka, se soit retiré et l’ait abandonné en raison d’une blessure à l’épaule le mois dernier.

Après un deuxième tour sommaire où la puissance polonaise Blachowicz semblait avoir l’avantage après s’être gravement blessé la jambe droite avec une série de coups de pied à la T-Mobile Arena, Dagestani Ankalaev a montré la lutte d’élite de sa région – qui a également produit Makhachev et Khabib Nurmagomedov – est célèbre pour avoir remporté les deux derniers tours aux yeux de beaucoup.

Bénéficiant de 11 minutes de temps de contrôle de plus que Blachowicz, Ankalaev a également devancé son adversaire par 182-79 au total des frappes.

Islam Makhachev a estimé que Magomed Ankalaev en avait fait assez pour gagner à l’UFC 282 © Instagram / @islam_makhachev

Après que le buzzer final ait sonné, cependant, avec Blachowicz admettant immédiatement la défaite en levant la main de son adversaire, un match nul a été accordé par le juge Mike Bell marquant l’action 48-47 pour Blachowicz, Derek Cleary le voyant 48-46 pour Ankalaev, et Sal D ‘Amato va pour 47-47.

Partageant une photo des interviews d’après-combat où Blachowicz a déclaré qu’il était “bien sûr que je n’ai pas gagné,” Makhatchev a fait remarquer “Je ne sais pas ce qu’il devait faire de plus pour gagner” sur Instagram concernant Ankalaev.

«Ankalaev a gagné ce combat. Donnez à l’homme sa putain de ceinture, “ tweeté le champion des poids lourds Francis Ngannou, qui avait révélé plus tôt : «Habituellement, quand les gens sont au camp d’entraînement, ils restent loin de moi, mais Ankalaev a été le seul à m’appeler pour deux tours la semaine dernière du camp d’entraînement. Il veut vraiment ce titre.

Un autre Daguestan, le prometteur Muhammad Mokaev, qui a déménagé dans le nord-ouest de l’Angleterre alors qu’il était enfant et cherche à devenir le plus jeune champion de l’UFC, d’abord tweeté un simple: “Je pense qu’Ankalaev a gagné.”

“En tant que combattant, je me sens très mal pour Ankalaev, sachant que ces juges n’entreraient jamais eux-mêmes dans la cage et réduiraient au moins le poids une fois dans leur vie et qu’ils prennent des décisions stupides comme celle-ci”, il a ensuite ajouté, à côté du nom d’Ankalaev avec une médaille d’or plus un “et nouveau” hashtag.

Avec le président Dana White annonçant que Glover Teixeira affrontera Jamahal Hill pour le bracelet vacant à l’UFC 283 le mois prochain, Ankalaev devra maintenant rejoindre la file d’attente pour un autre tir à la couronne de 205 livres.