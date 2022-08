Le monde de la peur des Rohingyas au Canada a oublié la crise des réfugiés 5 ans après le génocide au Myanmar

La dernière semaine d’août marquera des moments à la fois heureux et horribles dans la vie de Mayyu Ali – son arrivée au Canada en tant que réfugié il y a un an et cinq ans depuis le début d’une répression militaire brutale qui l’a forcé à fuir sa maison au Myanmar.

Ali fait partie des centaines de milliers de Rohingyas – un groupe minoritaire ethnique à prédominance musulmane et longtemps persécuté dans le pays à majorité bouddhiste – qui ont fui une campagne de violence à leur encontre, à partir du 25 août 2017.

L’armée a commencé à mener ce qu’elle a appelé des “opérations de déminage” contre un groupe rebelle Rohingya qui avait attaqué des postes de police ; Le Canada, les États-Unis et d’autres pays disent que ce qui s’est déroulé était génocide.

Dans les mois qui ont suivi, plus de 700 000 réfugiés rohingyas ont afflué au Bangladesh, selon le Agence des Nations Unies pour les réfugiés; quelque 300 000 Rohingyas arrivés lors des précédents cycles de violence vivaient déjà dans des camps.

Il n’y a pas eu de réinstallation massive de réfugiés dans des pays plus sûrs, comme le Canada, comme on l’a vu avec d’autres crises, comme les guerres en Ukraine et en Syrie, et Ali est l’un des rares Rohingyas à s’être installés au Canada dans les années qui ont suivi le début de la répression. .

Lui et d’autres Rohingyas vivant ici craignent que le monde ait oublié le sort de leur peuple.

Avec le Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, dans un état d’agitation depuis que l’armée a pris le contrôle du gouvernement lors d’un coup d’État en février 2021, la situation reste désastreuse pour près d’un million de Rohingyas. réfugiés enregistrés au Bangladesh — et pour les quelque 600 000 Rohingyas restant au Myanmar, face à une hostilité continue et vivant sous des restrictions strictes.

“Personne ne veut être un réfugié”, a déclaré Ali, qui travaillait pour une organisation humanitaire luttant contre la faim avant de fuir l’État de Rakhine au Myanmar.

Il a dit que c’était déchirant de tout laisser derrière lui pour sauver sa vie.

Mayyu Ali, un réfugié rohingya qui vit maintenant au Canada, a échappé aux attaques brutales de l'armée du Myanmar contre la population rohingya majoritairement musulmane en août 2017, lorsque des centaines de milliers de personnes comme lui ont fui pour sauver leur vie au Bangladesh.

Plan d’attaque

Ali se souvient s’être réveillé au son des coups de feu, dans le canton de Maungdaw, aux premières heures du 25 août 2017, lorsqu’un groupe d’insurgés, appelé l’Armée du salut Arakan Rohingya, qui prétend se battre pour mettre fin à la persécution des Rohingya, attaqué plusieurs postes de police.

L’armée a utilisé les attaques comme impulsion pour une répression généralisée contre les Rohingyas.

La Commission pour la justice internationale et la responsabilité (CIJA), fondée par l’enquêteur canadien sur les crimes de guerre Bill Wiley, a publié un rapport publié plus tôt ce mois-ci concluant qu’il y avait un plan organisé dans lequel “tous les efforts ont été déployés pour déshumaniser et persécuter la population Rohingya, conformément à l’intention génocidaire spécifique de détruire les populations Rohingya”.

Médecins sans frontières estime qu’au moins 9 000 Rohingyas, dont au moins 730 enfants de moins de cinq ans, sont morts au cours du premier mois des assauts militaires – plus des deux tiers d’entre eux à la suite de violences – bien que l’organisation ait déclaré que le décompte était conservateur. De nombreux autres Rohingyas ont été torturés, battus ou brûlés, tandis que des milliers de femmes et de filles ont été violées, selon une étude publié par l’Agence ontarienne de développement international.

Les restes d’un village rohingya incendié sont visibles sur cette photographie aérienne près de Maungdaw, au nord de l’État de Rakhine, au Myanmar, le 27 septembre 2017. (Soe Zeya Tun/Reuters)

Un réfugié pour la deuxième fois

Ali a pu se rendre au Bangladesh, près de deux semaines après l’éruption de la violence, traversant une rivière entre les deux pays, la nuit, dans une petite barque remplie de 14 personnes. Bien qu’il ait pu retrouver ses parents et quatre de ses frères et sœurs qui ont fui séparément de lui – une sœur reste au Myanmar à ce jour – les camps n’étaient pas nécessairement sûrs.

Les conditions de vie dans le vaste camp de réfugiés sont sordides. La zone est sujette aux inondations et, avec 60 000 personnes entassées dans chaque kilomètre carré, les abris sont vulnérables aux incendies dévastateurs. Le gouvernement bangladais a également imposé des restrictions aux réfugiés, limitant la liberté de mouvement, l’accès à l’éducation et la capacité de gagner leur vie. La crise prolongée a également rendu les réfugiés vulnérables à la violence à l’intérieur des camps.

Un incendie est observé dans un camp de réfugiés de Balukhali à Cox’s Bazar, au Bangladesh, le 22 mars 2021 sur cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Selon les Nations Unies, l’incendie a détruit plus de 9 500 abris et déplacé environ 48 000 personnes. (Ro Yassin Abdumonab via Reuters)

C’est dans le camp de réfugiés que la vie d’Ali a de nouveau été menacée, a-t-il dit, alors qu’il aidait les organisations internationales de défense des droits humains à documenter les témoignages d’autres réfugiés et la situation à l’intérieur du camp.

Il a dit qu’il avait dû se cacher jusqu’à ce qu’il soit organisé pour qu’il fuie à nouveau, cette fois vers le sud-ouest de l’Ontario. Lui, sa femme, qu’il a rencontrée dans le camp, et leur fille maintenant âgée de 18 mois, sont arrivés le 28 août 2021.

“J’étais dans l’avion et j’ai tiré les mains de ma femme, et nous nous regardions, et je lui disais juste que l’enfer était fini.”

Mayyu Ali est arrivée au Canada il y a près d’un an, après avoir passé quatre ans au Bangladesh. Ali a publié un livre sur son expérience en tant que réfugié en 2019 et a été accepté cet automne dans un programme d’études supérieures à l’Université de Waterloo. (Soumis par Mayyu Ali)

Communauté Rohingya au Canada

Ali et sa famille vivent maintenant dans la région ontarienne de Kitchener-Waterloo, qui est devenue en quelque sorte une plaque tournante pour la petite communauté rohingya du Canada.

Saifullah Muhammad, un ancien réfugié qui a déménagé dans la région en 2016 et a aidé à démarrer le Rohingya in Canada Centre, qui a ouvert ses portes à Kitchener en mars, a déclaré qu’environ 1 000 Rohingyas sont venus au Canada depuis 2006.

Le gouvernement canadien n’a pas confirmé le nombre de réfugiés rohingyas arrivés au Canada depuis 2017, lorsque la répression militaire a commencé. Dans un courriel adressé à CBC News, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’a dit que 300 réfugiés rohingyas ont été réinstallés entre 2006 et 2010.

Muhammad, Ali et d’autres membres de la communauté Rohingya se réuniront au centre jeudi pour commémorer l’anniversaire de la campagne militaire.

“Nous marquons ces jours pour que toutes les générations futures de Rohingya sachent ce qui est arrivé à notre peuple”, a déclaré Muhammad. Mais il s’inquiète du peu d’attention mondiale accordée à la crise cinq ans plus tard.

Il a rendu visite à des membres de sa famille dans un camp au Bangladesh le mois dernier. Il a quitté le camp à l’âge de cinq ans et c’était la première fois qu’il y revenait depuis près de deux décennies.

“La plupart des gens que j’ai rencontrés se demandent si le monde les a oubliés”, a-t-il déclaré à CBC News.

Saifullah Muhammad, à l’extrême droite, avec des parents et des frères et sœurs qui ont fui le Myanmar en tant que réfugiés en 1992, lors d’un voyage au Bangladesh en juillet. (Soumis par Saifullah Muhammad)

La réponse du Canada à la crise

Le gouvernement canadien a récemment a annoncé une nouvelle phase pour sa réponse à la crise des Rohingyas et à la situation post-coup d’État au Myanmar, y compris 288 millions de dollars en nouveau financement sur trois ans, et une promesse de nommer un remplaçant à Bob Rae, qui avait été l’envoyé spécial du Canada au Myanmar avant d’être nommé ambassadeur aux Nations Unies il y a deux ans.

Affaires mondiales Canada n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la date de nomination du nouvel envoyé.

Le mois dernier, le Canada a réaffirmé sa l’intention d’intervenir dans une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice, présentée par la Gambie, qui a récemment été autorisée à poursuivre suite à une objection du Myanmar.

