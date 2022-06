Le monde de la natation adopte une nouvelle politique pour les athlètes transgenres

BUDAPEST, Hongrie (AP) – L’instance dirigeante de la natation mondiale a adopté de nouvelles règles pour les athlètes transgenres, permettant uniquement aux nageuses qui ont fait la transition avant l’âge de 12 ans de participer aux épreuves féminines.

Les membres de la FINA ont voté à 71,5% en faveur de la nouvelle « politique d’inclusion des genres » lors du congrès général extraordinaire de l’organisation dimanche. Elle s’appliquera à tous ses événements à partir de lundi.

La politique de 24 pages comprend également des propositions pour une nouvelle catégorie de « concours ouvert ». La FINA a déclaré qu’elle mettait en place « un nouveau groupe de travail qui passera les six prochains mois à rechercher les moyens les plus efficaces de créer cette nouvelle catégorie ».

Le vote a eu lieu après que les membres ont entendu les présentations de trois groupes de spécialistes – un groupe d’athlètes, un groupe scientifique et médical et un groupe juridique et des droits de l’homme – qui avaient travaillé ensemble pour élaborer la politique à la suite des recommandations données par le Comité international olympique en novembre dernier.

Le CIO a exhorté à déplacer l’attention des niveaux individuels de testostérone et à demander des preuves pour prouver quand un avantage de performance existait.

En mars, Lia Thomas est entrée dans l’histoire des États-Unis en devenant la première femme transgenre à remporter un championnat de natation de la NCAA. Elle a remporté le 500 verges nage libre.

D’autres sports ont également examiné leurs règles.

Jeudi, l’instance dirigeante du cyclisme a mis à jour ses règles d’éligibilité pour les athlètes transgenres avec des limites plus strictes qui obligeront les coureurs à attendre plus longtemps avant de pouvoir concourir.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a augmenté la période de transition en cas de faible taux de testostérone à deux ans et a abaissé le niveau maximal accepté de testostérone.

La période de transition précédente était de 12 mois, mais l’UCI a déclaré que des études scientifiques récentes montrent que « les adaptations attendues de la masse musculaire et de la force/puissance musculaire » chez les athlètes qui ont fait la transition d’homme à femme prennent au moins deux ans.

Ciarán Fahey, The Associated Press