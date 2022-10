Le monde de la lutte rend un hommage émouvant à la légende Antonio Inoki

Le légendaire lutteur japonais et membre du Temple de la renommée de la WWE, Antonio Inoki, est décédé à l’âge de 79 ans. Inoki, qui luttait contre une maladie rare appelée amylose, est décédé vendredi. Inoki a fait ses débuts en lutte professionnelle en 1960. En 1976, il a affronté le champion du monde de boxe, Muhammad Ali, dans un combat. La bataille très médiatisée a même mérité l’étiquette «le combat du siècle». Inoki a pris sa retraite de toutes les formes de lutte professionnelle en 1998.

La mort d’Inoki a secoué le monde de la lutte, provoquant un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Des personnalités comme Triple H, Tony Khan, Samoa Joe, Taz et bien d’autres ont rendu hommage à Inoki et partagé des messages sincères.

Triple H, le quintuple champion du monde des poids lourds, a qualifié Inoki de “l’une des figures les plus importantes” de l’histoire du sport. « L’une des figures les plus importantes de l’histoire de notre entreprise, et un homme qui a incarné le terme « esprit combatif ». L’héritage du Temple de la renommée de la WWE, Antonio Inoki, vivra pour toujours », a écrit l’actuel directeur du contenu de la WWE, Triple H.

Le président de All Elite, Tony Khan, a qualifié Inoki de “pionnier” dans l’industrie de la lutte professionnelle. “RIP Antonio Inoki, un pionnier de l’industrie de la lutte professionnelle. L’influence d’Inoki et ses réalisations vivront pour toujours dans le monde de la lutte; il est une source d’inspiration pour tous les rêveurs. Merci monsieur », lit-on dans le tweet.

Le lutteur professionnel anglais William Regal a rappelé l’un de ses matchs contre Inoki et a écrit: “Profondément attristé d’apprendre le décès de M. Antonio Inoki, le légendaire lutteur professionnel japonais M. Inoki a choisi de me combattre en 1994, puis nous sommes devenus amis, restés en contact et a toujours été très gentil avec moi. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses fans. »

L’ancien lutteur américain Mick Foley, dans un post émouvant, a partagé une photo de sa rencontre contre Inoki sur Twitter. Foley a déclaré que les combats classiques d’Inoki contre Bruiser Brody occuperont une place particulière dans sa mémoire. “Très désolé d’apprendre la perte d’Antonio Inoki. Quelle présence imposante dans notre entreprise! J’ai adoré ses matchs – en particulier ses bagarres classiques avec Bruiser Brody.

La star d’AEW, Samoa Joe, a rendu un hommage sincère à Inoki et a écrit: “J’ai trouvé ma route … Merci pour tout Inoki-sama Rest in Power.”

« RIP Antonio Inoki… Une légende dans tous les sens du terme », lit-on dans le message partagé par l’ancienne star de la WWE Adam Cole.

L’ancien lutteur professionnel, Peter Senerchia, populairement connu sous le nom de ring Taz, a publié une photo d’Inoki et a écrit: “Très triste d’apprendre le décès d’une véritable icône de la lutte professionnelle dans le monde. Antonio Inoki a inspiré tant de lutteurs pendant tant de décennies, y compris moi dans mes jours sur le ring. J’ai eu l’opportunité de lutter lors de plusieurs tournées pour Inoki au NJPW – il a vraiment changé la donne. SE DÉCHIRER.”

Après avoir quitté le ring de lutte, Antonio Inoki a rejoint la politique en 1989. Il a atteint la chambre haute du parlement japonais après avoir remporté un siège.

