Le monde de Biden ne sait pas comment arrêter le mouvement anti-vax croissant

L’administration s’est également retrouvée embourbée pendant des mois dans une impasse avec les républicains du Congrès au sujet d’un financement supplémentaire de Covid. Pendant ce temps, il a réduit ses ambitions et ses messages, affirmant lors de la dernière campagne de vaccination de l’automne dernier que son rôle était principalement de garantir que le vaccin était disponible pour ceux qui le souhaitaient. Seulement 20 pour cent des adultes ont reçu le vaccin l’année dernière, selon les données du CDC jusqu’au 11 mai, en forte baisse par rapport aux 79 pour cent d’adultes qui ont reçu leur première série de vaccinations en 2021.

La Maison Blanche a depuis abandonné ses efforts pour obtenir davantage d’argent Covid face à l’opposition républicaine solidifiée, acceptant plutôt plus tôt cette année de laisser le Congrès récupérer plus de 27 milliards de dollars de fonds non dépensés en échange de la récupération de 5 milliards de dollars destinés aux vaccins de nouvelle génération.

« C’est devenu désormais un mouvement politiquement motivé », a déclaré Peter Hotez, virologue au Baylor College of Medicine qui a beaucoup écrit sur le mouvement anti-vaccin, affirmant que le scepticisme à l’égard des vaccins est devenu plus que jamais ancré dans la vision du monde des conservateurs. « Mais je ne peux obtenir aucun engagement de qui que ce soit. »

Hotez n’est pas le seul à affirmer que l’administration pourrait faire davantage pour lutter contre les complots et les mensonges, d’autant plus qu’ils deviennent plus visibles au cours du cycle présidentiel actuel. DeSantis a fait de l’opposition aux précautions contre le Covid un élément central de sa campagne, affirmant plus récemment sans preuve que le dernier vaccin n’était ni sûr ni efficace. Et même Trump, qui a supervisé le développement record du vaccin initial contre le Covid, a reconnu que cela ne lui rendait aucun service auprès des électeurs du GOP, jurant qu’il « n’en parlera pas d’une manière ou d’une autre ».

« J’aimerais voir le chirurgien général vraiment s’en charger, ainsi que le secrétaire du HHS », a déclaré Gostin. « Ils pourraient tous deux faire beaucoup de bien en abordant cette question du point de vue sanitaire et médical, et non du point de vue politique. »

Les hauts responsables de la santé pourraient redoubler d’efforts avec les services de santé locaux pour rétablir la confiance, ont déclaré les experts, en évitant les campagnes publicitaires coûteuses sur lesquelles le gouvernement s’appuie traditionnellement et en faveur de partenariats durables avec des organisations communautaires qui ne sont pas considérées comme intrinsèquement politiques.

Les experts en santé et en désinformation réclament depuis longtemps la création d’un groupe de travail intergouvernemental axé sur la surveillance et l’organisation des réponses à la désinformation. D’autres se demandent pourquoi la Maison Blanche n’a pas maintenu la communication avec le réseau d’experts extérieurs en santé publique qu’elle a formé au plus fort de la réponse au Covid, et qui pourraient plus librement contester les arguments anti-vaccins à mesure qu’ils surgissent.

« Les vaccins ont juste sauvé la mise à ce pays, et il n’y a pas de compteur », a déclaré un autre responsable impliqué dans la réponse au Covid. « Que faudra-t-il pour que les arguments soient évidents ? »

Mais alors que l’administration se tourne vers le programme de réélection de Biden et laisse la crise du Covid encore plus loin derrière elle, il semble que peu de nouvelles énergies concertées soient consacrées à la défense des vaccins à l’origine de son succès.

En juin, Hotez a décliné une invitation sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, du podcasteur Joe Rogan pour débattre de Kennedy et de ses affirmations sur les vaccins. Cela a déclenché un torrent d’abus sur plusieurs jours de la part des comptes anti-vaxx qui ont amplifié la désinformation sur la plateforme.

Un certain nombre de collègues, d’autres experts de la santé et même de célébrités se sont publiquement joints à la bataille pour la défense de Hotez. D’autres ont contacté en privé pour offrir leur soutien. Mais, a déclaré Hotez, il n’a jamais entendu un mot de qui que ce soit dans l’administration.

« Cela aurait été bien s’il y avait un appel de la Maison Blanche, du Bureau de la politique scientifique et technologique, du CDC ou de n’importe qui pour dire bonjour Peter, nous vous soutenons, et voici ce que nous faisons à propos du [misinformation] problème », a-t-il déclaré. «Mark Hamill a dit que je te soutenais. Donc au moins j’ai eu Luke Skywalker. Mais personne du gouvernement.