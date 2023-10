Le monde de Biden craint que des challengers tiers ne gâchent la campagne 2024

« Biden gagne un face-à-face avec Trump, donc tant que nous pouvons lui donner cela, il peut gagner. Mais [third-party candidates] cela rendra les choses très difficiles », a déclaré Bennett dans une interview avec POLITICO après la réunion de mercredi. « Les gens sont très concentrés sur cette menace. »

Ces inquiétudes sont partagées au sein de la campagne Biden. Parmi ceux chargés de faire réélire le président, il existe un consensus sur le fait qu’un candidat tiers nuirait presque certainement au démocrate dans la course, selon quatre conseillers de Biden qui ne sont pas autorisés à parler publiquement des délibérations internes de la campagne.

Ce n’est pas seulement No Labels qui a retenu leur attention. Robert F. Kennedy Jr. est un autre spoiler potentiel pour Biden – s’il se présente comme indépendant, comme prévu – aux côtés du candidat indépendant récemment nommé Cornel West.

« Je pense qu’il est extrêmement difficile pour Trump de remporter une campagne traditionnelle contre Biden, donc, comme en 2016, la seule voie vers sa victoire est avec l’aide de tiers et d’acteurs extérieurs », a déclaré John Della Volpe, qui a sondé pour la campagne Biden en 2020. « À l’heure actuelle, le groupe des candidats potentiels du Parti indépendant est plus susceptible, en tant que groupe, de nuire à Biden qu’à Trump. »

Parmi les perturbateurs perçus, West est considéré comme la menace la plus puissante pour le réélu en raison de son potentiel à exploiter le mécontentement de certains électeurs noirs mécontents de la capacité de Biden à obtenir une nouvelle législation sur le droit de vote ou un large allégement de la dette étudiante, selon plusieurs collaborateurs de Biden accordés. l’anonymat pour parler des discussions. Les assistants craignent également qu’il n’en faudrait pas beaucoup à West pour influencer certains jeunes électeurs et électeurs de couleur dans des villes clés comme Atlanta, Philadelphie ou Milwaukee.

Ben Tulchin, un sondeur démocrate qui a travaillé sur Bernie Sanders‘ candidatures présidentielles, a déclaré qu’il s’attend à voir le sénateur du Vermont, Rep. Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.) et d’autres substituts populaires auprès de ces groupes aident le président dans leur travail.

« Mais je pense que Biden doit les prendre très au sérieux et travailler très, très dur pour que le moins de voix possible reviennent à un tiers », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : « C’est définitivement une source de préoccupation. »

Les conseillers de Biden estiment que West pourrait éventuellement abandonner sa mission chimérique par crainte de ruiner sa réputation, même si les efforts de lobbying de certains des plus proches de l’universitaire pour l’amener à quitter la course se sont jusqu’à présent révélés inefficaces. Lundi, le candidat potentiel a lui-même réaffirmé qu’il restait en lice.

« Eh bien, si je respire, je me présenterai en novembre et nous nous battons pour être sûrs d’être sur le bulletin de vote », a déclaré West sur Fox News. « Pourquoi? Parce que je suis fondamentalement déterminé à essayer d’élever le discours et je suis fondamentalement engagé à aider les gens à voir au-delà de la corruption.

En fin de compte, la Maison Blanche estime qu’une amélioration de l’économie et son bilan pour les électeurs noirs – Biden a nommé à la fois la première femme noire vice-présidente et juge à la Cour suprême – émoussera l’appel de West. Mais les conseillers de campagne reconnaissent que Biden en 2020 n’a pas attiré des électeurs des grandes villes comme les précédents démocrates et on s’inquiète d’un enthousiasme déprimé l’année prochaine. La campagne prend déjà des mesures pour contrer cela, en mobilisant un acheter une radio pour plusieurs millions de dollars sur les stations de radio appartenant à des Noirs et des Latinos pour aider à consolider ces groupes plus tôt dans le cycle.

Le monde de Biden s’inquiète moins pour Kennedy. Bien que son nom de famille évoque les souvenirs d’une dynastie démocrate, sondage après sondage a révélé que le sceptique face aux vaccins était plus populaire parmi les républicains que parmi les démocrates et pourrait en fait attirer plus de voix de l’ancien président Donald Trump. Cela ressort des résultats des sondages publiés par un super PAC pro-Kennedy.

La seule préoccupation dans l’aile ouest serait si les électeurs républicains rebutés par Trump pourraient plutôt voter pour Kennedy, au lieu de déplacer leur soutien vers Biden. Kennedy n’a pas encore confirmé son intention de changer de parti, mais il devrait faire une « annonce très attendue » lundi, selon un communiqué de sa campagne.

Quant à No Labels, les plus proches de Biden croient au souvenir de la candidate du Parti vert Jill Stein – dont les marges dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie qui a sans doute aidé Trump à gagner en 2016 – finira par persuader la plupart des candidats tiers potentiels de se lancer dans la course sous leur bannière.

« Faire élire Trump est la première ligne de votre nécrologie, quelle que soit votre vie auparavant », a déclaré un haut collaborateur de Biden.

Pourtant, les démocrates prennent la menace au sérieux. Les efforts déployés par Hoffman et ses alliés ne constituent pas le seul effort en cours pour faire face aux défis des tiers. American Bridge, un super PAC démocrate spécialisé dans la recherche sur l’opposition, « enquête » sur « chaque mouvement » de No Labels, a déclaré Bradley Beychok, co-fondateur du super PAC. Certains démocrates de premier plan, notamment des anciens des administrations Obama et Biden, ont commencé à se réunir pour discuter des moyens de faire pression sur l’organisation pour l’empêcher de présenter un candidat à la présidentielle. L’ancien leader démocrate à la Chambre des représentants et candidat à la présidentielle, Dick Gephardt, a fondé « Citizens to Save Our Republic » dans le seul but de lutter contre les candidats tiers.

Ceux qui luttent contre les offres de tiers s’attendent à ce que leurs efforts s’accélèrent l’année prochaine, lorsque les élections générales auront lieu. Jim Messina, ancien directeur de campagne du président Barack Obama, a déclaré qu’il s’attend à ce que les groupes construisent des modèles de vote pour trouver des Américains « plus susceptibles de se laisser influencer » par des arguments autour des dangers du vote par un tiers parti. Il a déclaré que dans les États du champ de bataille, ils utiliseront des messages « très ciblés » pour les convaincre qu’ils « gâchent leur vote ».

« Je pense qu’il y a tout un groupe d’électeurs indécis qui seront très sensibles à l’argument du ‘ne gaspillez pas votre vote, vous pourriez accidentellement élire Donald Trump à nouveau' », a déclaré Messina.

Biden lui-même a pesé sur une éventuelle offre No Labels le week-end dernier. Il répondait à une question spécifique sur Lieberman mais, selon ses collaborateurs, sa réponse était applicable à tout candidat potentiel.

« Eh bien, il a le droit démocratique de le faire. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire. Maintenant, ça va aider l’autre gars. Et il le sait », Biden a déclaré à ProPublica. « C’est une décision politique qu’il prend et je pense évidemment que c’est une erreur. Mais il a le droit de le faire.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Ryan Clancy, stratège en chef de No Labels, a déclaré qu’« il existe une histoire plus large et largement inédite sur la façon dont les groupes prétendant défendre la démocratie la sapent explicitement et nous aimerions vous en parler davantage ». Il a également souligné un récent éditorial du Wall Street Journal qui accusait les deux principaux partis de ne pas avoir nommé « quelqu’un de nouveau ».

No Labels a également répliqué directement aux dirigeants démocrates, en écrivant une lettre ouverte aux présidents des partis des États et en accusant le Comité national démocrate d’un « effort brutal visant à limiter les choix des Américains lors des élections de 2024 ». L’organisation a cité des courriels provenant de membres du parti démocrate de l’État, qui ont appelé leurs collègues démocrates à « dénoncer » No Labels, CBS News a rapporté.

Une chose qui pourrait finir par aider les démocrates qui craignent les challengers tiers sont les obstacles logistiques qui accompagnent de telles courses. Les candidats se heurtent à des obstacles pour se présenter aux élections dans certains États. Les plus grandes ont tendance à nécessiter des ressources importantes ou un soutien populaire pour recueillir les signatures nécessaires. Cela est particulièrement vrai pour West et Kennedy, qui choisissent de se présenter comme indépendants quelques semaines seulement avant les dates limites de vote de nombreux États.

Brittany Gibson a contribué à ce rapport.