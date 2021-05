«  Le monde d’aujourd’hui a besoin d’un HITLER  » – The Right Scoop

Un contributeur de CNN de longue date, réel et prolifique a tweeté dimanche que «le monde d’aujourd’hui a besoin d’un Hitler». De toute évidence, l’écrivain et contributeur de CNN, Adeel Raja, réagissait à l’hostilité persistante entre Israël et le groupe terroriste Hamas. Et ce, d’une manière qui n’est pas totalement en décalage avec l’organisation de nouvelles qui lui envoie des chèques.

Voici une capture d’écran du tweet, qui a été archivée avant qu’il ne puisse le supprimer.

Comme l’explique Jordan Schachtel, ce type a une longue histoire à CNN.

Ce type est un contributeur réel de CNN.

54 histoires sous son nom

Homie encaisse des chèques cnn depuis 8 ans.

Et d’autres utilisateurs soulignent que, pendant ce temps, il encourageait activement l’objectif d’Hitler d’éradiquer les Juifs.

Le contributeur de CNN Adeel Raja avait une longue histoire de soutien à Hitler Il est sur la liste de paie de CNN depuis août 2013

En voici un du début de l'année.



Oh, c’est un RÉCOMPENSÉ JOURNALISTE, d’ailleurs.

