«  Le monde d’aujourd’hui a besoin d’un Hitler  », déclare un contributeur de CNN dans un tweet maintenant supprimé – mais il s’avère qu’il en avait plus d’un – RT USA News

Les animateurs de CNN s’opposent régulièrement aux dangers supposés de la «suprématie blanche» aux États-Unis, mais l’un des propres contributeurs du réseau est critiqué pour son admiration ouverte d’Adolf Hitler.

Au milieu de la violence continue entre les militants du Hamas et l’armée israélienne, le contributeur de CNN Adeel Raja a pataugé dans le débat dimanche en tweetant – puis en supprimant rapidement – «Le monde d’aujourd’hui a besoin d’un Hitler.»

Raja, dont le profil LinkedIn indique qu’il est un «Contributeur indépendant à CNN» est basé au Pakistan et a écrit des articles pour le réseau sur les affaires pakistanaises. Son nom apparaît sur plus de 50 articles CNN, mais depuis dimanche soir, CNN ne lie pas son nom à un profil.

Alors que Raja a rapidement supprimé son tweet, des messages plus anciens exprimant son admiration pour le tristement célèbre dirigeant nazi sont restés en ligne dimanche soir. Raja enraciné pour l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 parce que « Hitler était un Allemand et il a fait du bien avec ces juifs! » Dans d’autres articles de 2014, il a déclaré que les Allemands doivent réveiller leur «Hitler intérieur», et affiché de manière concise «Salut Hitler.»

De manière confuse, Raja a comparé le Premier ministre indien Nerandera Modi à Hitler à de nombreuses reprises, ces comparaisons ayant un but négatif. Cependant, il a réservé le pire de son mépris pour l’État d’Israël, tweetant en 2014 « ISIS, TTP, TALIBAN – s’il vous plaît allez en Israël dès que possible! »

Même après avoir supprimé son tweet du dimanche, des commentateurs en ligne ont martelé Raja pour son adoration apparente à Hitler, et ont attaqué CNN pour avoir continué à l’employer même après plusieurs frénésie de publication de Fuhrer.

Twitter a également été fustigé pour avoir suspendu l’ancien président Donald Trump pour avoir appelé ses partisans à manifester pacifiquement, mais pour avoir permis au Raja de conserver son compte vérifié.

Ils ont déploré un président américain en exercice pour avoir demandé à ses partisans de protester pacifiquement, mais un contributeur de CNN qui a glorifié Hitler à plusieurs reprises pendant plusieurs années peut conserver son compte vérifié. pic.twitter.com/V2qJaaOipe – Serpent montant 🇺🇸 (@rising_serpent) 16 mai 2021

Faire l’éloge d’Hitler n’est pas quelque chose à laquelle on s’attend de la part d’un média, à l’exception des sites Web marginaux absolus comme le «Daily Stormer». Les animateurs et les journalistes de CNN ont également été extrêmement vocaux sur la menace supposée de «Suprémacistes blancs» et «Terroristes nationaux» aux États-Unis, les termes généralement attribués au sous-ensemble de partisans de Trump qui se sont révoltés au Capitole américain en janvier.

Cependant, au moment de la publication de cet article, le réseau n’a pas commenté les tweets soutenant Hitler de son contributeur.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!