Le monde crée plus de déchets plastiques à usage unique que jamais, selon un rapport

Le monde produit une quantité record de déchets plastiques à usage unique, principalement fabriqués à partir de polymères créés à partir de combustibles fossiles, malgré les efforts mondiaux pour réduire la pollution plastique et les émissions de carbone, selon un nouveau rapport publié lundi.

Le deuxième indice des fabricants de déchets plastiques, compilé par la Fondation philanthropique Minderoo, a révélé que le monde a généré 139 millions de tonnes métriques de déchets plastiques à usage unique en 2021, soit 6 millions de tonnes métriques de plus qu’en 2019, lorsque le premier indice a été publié.

Le rapport a révélé que les déchets plastiques supplémentaires créés au cours de ces deux années équivalaient à près d’un kilogramme (2,2 livres) de plus pour chaque personne sur la planète et étaient motivés par la demande d’emballages flexibles comme les films et les sachets.

Ces dernières années, les gouvernements du monde entier ont annoncé des politiques visant à réduire le volume de plastique à usage unique, interdisant des produits tels que les pailles à usage unique, les couverts jetables, les contenants alimentaires, les cotons-tiges, les sacs et les ballons.

En juillet, la Californie est devenue le premier État américain à annoncer ses propres objectifs, notamment une baisse de 25 % de la vente d’emballages en plastique d’ici 2032. En décembre, le Royaume-Uni a étendu sa liste d’articles interdits pour inclure des plateaux à usage unique, des bâtons de ballon et certains types de gobelets en polystyrène et de récipients alimentaires. Des interdictions sont également en place dans l’Union européenne, en Australie et en Inde, entre autres.

Mais le rapport a révélé que le recyclage ne se développe pas assez rapidement pour faire face à la quantité de plastique produite, ce qui signifie que les produits usagés sont beaucoup plus susceptibles d’être jetés dans des décharges, sur les plages, dans les rivières et les océans que d’être recyclés. végétaux.

L’indice n’a nommé que deux entreprises de l’industrie pétrochimique qui recyclent et produisent des polymères recyclés à grande échelle : le conglomérat taïwanais Far Eastern New Century et le thaïlandais Indorama Ventures, le plus grand producteur mondial de PET recyclé pour les bouteilles de boissons.

Indorama Ventures est également numéro quatre sur une liste des 20 plus grands producteurs mondiaux de polymères vierges utilisés dans le plastique à usage unique. La liste est menée par le géant pétrolier américain Exxon (XOM)Mobil, le chinois Sinopec (SHI) et un autre poids lourd américain, Dow, dans cet ordre, selon le rapport.

Et en fabriquant des polymères destinés au plastique à usage unique, ces 20 entreprises ont généré environ 450 millions de tonnes métriques d’émissions de gaz à effet de serre – environ la même quantité d’émissions totales que le Royaume-Uni, selon Carbon Trust et Wood Mackenzie, qui ont analysé les données. En juin dernier, l’Office for National Statistics du Royaume-Uni a déclaré que les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni avaient chuté de 13 % pour atteindre un peu plus de 478 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt Co2e) d’ici 2020.

“Cela démontre sans aucun doute que le problème de la pollution plastique s’aggrave et est piloté par les producteurs de polymères, qui sont bien sûr pilotés par le secteur pétrolier et gazier”, a déclaré Andrew Forrest, fondateur de Minderoo et directeur général de minerai de fer. le géant Fortescue Metals.

Il propose une « prime aux polymères » sur chaque kilogramme de polymère plastique fabriqué à partir de combustibles fossiles pour donner aux gens, aux entreprises et aux gouvernements une incitation financière à recycler davantage.

« Dans le monde avancé, ce paiement en polymère conduira à une collecte mécanisée automatique. Dans le monde en développement, cela conduira à des gens qui n’auraient pas de travail autrement, ayant du travail pour s’assurer qu’il n’y a pas de déchets plastiques dans l’océan, qu’il n’y a pas de déchets plastiques dans les rues, qu’il n’y a pas de déchets plastiques qui empoisonnent la faune », a-t-il déclaré.

L’année dernière, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, l’organe décisionnel le plus élevé au monde en matière d’environnement, a convenu de créer le tout premier traité mondial sur la pollution plastique.

Un comité intergouvernemental travaille jusqu’à l’échéance de 2024 pour rédiger un accord juridiquement contraignant qui traiterait du cycle de vie complet du plastique, de sa production et de sa conception à son élimination.