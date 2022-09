LE monde a continué à rendre hommage à la reine alors que les dirigeants félicitaient son fils pour son accession.

En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que le pays pleurait une “énorme perte” lors d’une cérémonie de dépôt de gerbe par des dignitaires à Canberra.

La porte de Brandebourg à Berlin a été illuminée aux couleurs de l’Union Jack pour lui rendre hommage. Crédit : AFP

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a signé un livre de condoléances pour lui rendre hommage Crédit : Splash

Le Palms Hotel de Las Vegas a également rendu hommage à la reine 1 crédit

Le roi d’Espagne Felipe a signé un livre de condoléances et a écrit une lettre au roi Charles Crédit : Reuters

En signe de respect, le drapeau australien flotte en berne et vendredi, un salut de 96 coups de canon – un coup pour chaque année de la vie de la reine – a eu lieu sur le parvis du Parlement.

Un portrait géant de la reine a été affiché sur les voiles de l’Opéra de Sydney.

Albanese, qui s’est déjà prononcé en faveur d’une transition vers une république, a déclaré qu’il s’était entretenu vendredi soir avec le Premier ministre britannique Liz Truss de la profondeur de la tristesse dans les deux pays.

La reine Elizabeth a visité l’Australie 16 fois au cours de son règne, la première visite en 1954 et la dernière en 2011.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a signé un livre de condoléances à Washington.

L’empereur du Japon Naruhito devrait assister à ses funérailles lors de son premier voyage à l’étranger depuis qu’il a pris ses fonctions en 2019.

A Berlin, la porte de Brandebourg était illuminée aux couleurs de l’Union Jack. Et la reine était sur les panneaux d’affichage à Las Vegas.

Entre-temps, le roi Felipe VI d’Espagne a écrit à Charles “avec le souvenir vif de votre mère bien-aimée toujours dans nos cœurs et nos esprits” et l’a assuré de “notre affection et notre profonde amitié”.

Le chef spirituel, le Dalaï Lama, a déclaré au nouveau roi : “Je suis convaincu que vous remplirez cette grande responsabilité avec gentillesse et affection, dédiée au service des autres.”

“Puisque j’ai l’honneur de compter Votre Majesté comme un ami cher et respecté, c’est une joie pour moi de vous voir proclamé Roi du Royaume-Uni.

“Je vous souhaite plein succès pour relever les défis qui vous attendent dans la réalisation des espoirs et des aspirations du peuple britannique et contribuer à la création d’un monde plus pacifique.”

Même le belliciste Vladimir Poutine a souhaité bonne chance au nouveau roi.

Dans une déclaration publiée sur Twitter par l’ambassade de Russie, il a écrit : « Veuillez accepter mes sincères félicitations pour votre accession au trône.

“Je souhaite à Votre Majesté le succès, une bonne santé et tout le meilleur.”