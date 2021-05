Le monde considère les États-Unis comme une menace beaucoup plus grande pour la démocratie que la Russie et la Chine

Sur les 53000 personnes interrogées dans 53 pays, plus de répondants (44%) considéraient que l’influence des États-Unis sur leur pays était «Menace pour la démocratie» que ceux qui ne l’ont pas fait (26%). Pendant ce temps, seuls 38% considéraient l’influence chinoise comme une menace pour la démocratie.

La peur de l’influence russe était la plus faible des trois, avec seulement 28% considérant la Russie comme une menace pour leur démocratie, contre 36% qui n’ont exprimé aucune inquiétude.

Les pays asiatiques étaient parmi ceux qui craignaient l’influence américaine, les Pakistanais craignant le plus Washington. Les répondants japonais considèrent également les États-Unis comme une plus grande préoccupation que la Chine – tandis que le Mexique, le Canada, la Colombie, la Grèce, Israël, l’Australie, l’Ukraine et la Suisse figuraient également dans la moitié supérieure.

Alors que les habitants des pays européens ont exprimé des niveaux de peur plus faibles en ce qui concerne l’influence américaine, ils ont quand même exprimé plus de craintes concernant l’influence américaine sur la démocratie que l’influence de Moscou ou de Pékin.

Pendant ce temps, 64% du monde considéraient également les inégalités économiques comme une menace pour la démocratie, avec « Limites de la liberté d’expression » à 53%, «Élections injustes ou frauduleuses» à 49%, et la puissance des entreprises Big Tech – dont la plupart sont basées aux États-Unis – à 48%.

Concernant les États-Unis ‘ «Rôle dans les affaires mondiales», les personnes en Russie, en Chine et en Europe étaient les plus critiques, tandis que l’Amérique latine et l’Asie étaient plus positives.

Le rapport a également montré que les inquiétudes concernant l’influence des États-Unis sur d’autres démocraties ont augmenté depuis l’année dernière – jusqu’à 20% rien qu’en Allemagne et 16% en Chine.

L’enquête a été menée par Latana en partenariat avec l’Alliance des démocraties, qui a été fondée au Danemark par l’ancien secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen – un détail que certains sur les médias sociaux ont trouvé intéressant, étant donné que les résultats ont montré des niveaux de peur plus élevés à l’égard des États-Unis que Russie et Chine.

Hilarant: une organisation financée par le gouvernement américain fondée par l’OTAN pour diffuser des «marchés libres» a réalisé un sondage dans 53 pays pour la plupart riches. Il a révélé que 44% des personnes interrogées considèrent les États-Unis comme une menace, contre 38% pour la Chine et 28% la Russie. la plupart des pays du Sudhttps: //t.co/YwBz9I5MiF – Ben Norton (@BenjaminNorton) 5 mai 2021

L’Alliance des démocraties se vante d’être financée par «Plusieurs gouvernements démocratiques», y compris le Canada. Il a également reçu de l’argent de Google, Facebook, Microsoft, le George W. Bush Institute, le Conseil de l’Atlantique et le National Democratic Institute financé par George Soros.

