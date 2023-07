Le monde connaît la «semaine la plus chaude jamais enregistrée», selon une étude selon laquelle le temps record de 2022 a tué plus de 61 000 personnes en Europe

Paris – L’Organisation météorologique mondiale a déclaré lundi que les premières données montrent que début juillet a vu le semaine la plus chaude jamais enregistrée globalement.

« Le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires », a déclaré l’OMM dans un communiqué après changement climatique et les premiers stades de la configuration météorologique d’El Nino ont conduit au mois de juin le plus chaud jamais enregistré.

Les températures battent des records à la fois sur terre et dans les océans, avec « des impacts potentiellement dévastateurs sur les écosystèmes et l’environnement », a averti l’OMM.

« Nous sommes en territoire inexploré et nous pouvons nous attendre à ce que d’autres records tombent à mesure qu’El Nino se développe davantage et ces impacts se prolongeront jusqu’en 2024 », a déclaré Christopher Hewitt, directeur des services climatologiques de l’OMM. « C’est une nouvelle inquiétante pour la planète. »

Pour enfoncer le clou, une étude distincte a révélé le lourd tribut en vies humaines que les températures extrêmes peuvent entraîner.



Plus de 61 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur au cours de l’été record en Europe l’année dernière, selon une étude lundi, ajoutant un appel à faire plus pour se protéger contre les vagues de chaleur encore plus meurtrières attendues dans les mois et les années à venir.

Le tueur de l’été 2022 en Europe

L’Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, a connu son été le plus chaud jamais enregistré en 2022alors que les pays ont été frappés par des vagues de chaleur torrides, des sécheresses dévastatrices et des incendies de forêt dévastateurs.

L’agence de statistiques de l’Union européenne, Eurostat, avait signalé un nombre inhabituellement élevé de décès excessifs au cours de l’été, mais le montant directement lié à la chaleur n’avait pas été quantifié auparavant.

Une équipe de chercheurs a examiné les données sur la température et la mortalité de 2015 à 2022 pour 823 régions dans 35 pays européens, couvrant un total de 543 millions de personnes.



Les chercheurs de l’Institut de santé mondiale de Barcelone et de l’Institut français de recherche en santé INSERM ont utilisé des modèles pour prédire les décès attribuables à la température pour chaque région au cours de chaque semaine de l’été 2022.

Ils ont estimé que 61 672 décès étaient liés à la chaleur entre le 30 mai et le 4 septembre de l’année dernière, selon l’étude publié dans la revue Nature Medicine.

Une vague de chaleur particulièrement intense dans la semaine du 18 au 24 juillet a causé à elle seule plus de 11 600 décès, selon l’étude.

« C’est un nombre très élevé de décès », a déclaré Hicham Achebak, chercheur à l’INSERM et co-auteur de l’étude.

« On connaissait l’effet de la chaleur sur la mortalité après 2003, mais avec cette analyse, on voit qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour protéger la population », a-t-il déclaré à l’AFP.

Plus de 70 000 décès supplémentaires ont été enregistrés en 2003 lors de l’une des pires vagues de chaleur de l’histoire européenne.

Quels pays ont eu le pire?

L’année dernière, la France a enregistré la plus forte augmentation de la chaleur par rapport à sa moyenne estivale précédente, avec un bond de 2,43 degrés Celsius, selon l’étude. La Suisse n’était pas loin derrière avec une hausse de 2,30C, suivie de l’Italie avec 2,28C et de la Hongrie avec 2,13C.

L’Italie a enregistré le plus grand nombre de décès liés à la chaleur avec 18 010, suivie de l’Espagne avec 11 324 et de l’Allemagne avec 8 173.



La majorité des décès concernaient des personnes de plus de 80 ans, selon l’étude.

Environ 63% des personnes décédées à cause de la chaleur étaient des femmes, selon l’analyse.

La différence est devenue plus nette après l’âge de 80 ans, lorsque les femmes avaient un taux de mortalité de 27% supérieur à celui des hommes.

Des recherches antérieures ont montré que l’Europe se réchauffe deux fois plus que la moyenne mondiale.

Alors que le monde s’est réchauffé en moyenne de près de 1,2 °C depuis le milieu des années 1800, l’année dernière, l’Europe était environ 2,3 °C plus chaude qu’à l’époque préindustrielle.

« L’urgence d’agir »

À moins que quelque chose ne soit fait pour protéger les gens contre la hausse des températures, d’ici 2030, l’Europe sera confrontée à une moyenne de plus de 68 000 décès liés à la chaleur chaque été, selon la nouvelle étude. D’ici 2040, il y aurait en moyenne plus de 94 000 décès liés à la chaleur – et d’ici 2050, ce nombre pourrait atteindre plus de 120 000, ont déclaré les chercheurs.

« Ces prévisions sont basées sur le niveau actuel de vulnérabilité et les températures futures », a déclaré Achebak. « Si nous prenons des mesures très efficaces, cette vulnérabilité peut être réduite. »

Raquel Nunes, experte en santé et climat à l’Université britannique de Warwick non impliquée dans la recherche, a déclaré que l’étude « souligne le besoin urgent d’agir pour protéger les populations vulnérables des effets des vagues de chaleur ».

Chloe Brimicombe, climatologue à l’Université autrichienne de Graz, a déclaré que cela « démontre que les stratégies de prévention de la chaleur doivent être réévaluées, en tenant compte en particulier du sexe et de l’âge ».