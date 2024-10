Washington n’est plus la seule force dominante sur la scène internationale, a déclaré l’ancien chef d’état-major de l’armée américaine, Mark Milley.

L’ère unipolaire, où les États-Unis étaient la seule superpuissance dominante, a cédé la place à un monde multipolaire, a reconnu mardi le général américain à la retraite Mark Milley lors d’une réunion de l’Association des banquiers américains à New York.

L’ancien chef d’état-major interarmées, qui a servi sous les présidents Donald Trump et Joe Biden, a déclaré qu’il existe désormais trois superpuissances dans le monde : les États-Unis, la Russie et la Chine.

«Pendant la guerre froide, il y avait deux [superpowers]immédiatement après la guerre froide, il y a eu un moment unipolaire, donc pendant une courte période, les États-Unis ont clairement été prééminents et la seule véritable superpuissance. selon Milley.

« Mais aujourd’hui, il est clair que nous sommes dans un monde multipolaire. » » dit Milley.

Il a également déclaré que les dirigeants américains devraient accorder une attention particulière à Pékin, compte tenu du taux de croissance de la Chine et de ses ambitions de développement militaire. « Ils sont probablement le seul pays qui a les jambes et la distance qui pourraient littéralement défier la position américaine à l’échelle mondiale », a-t-il ajouté. dit le général à la retraite.

Milley a ajouté que la Russie reste également un pays « menace aiguë » étant donné qu’il a « beaucoup d’armes nucléaires » et est engagé dans « la plus grande guerre terrestre en Europe depuis 1945. »

Il croit que le monde est devenu « beaucoup plus compliqué » et a souligné qu'à la lumière de ces défis, les États-Unis doivent faire des efforts pour maintenir ce qu'on appelle « ordre fondé sur des règles ». Si cet ordre devait échouer, a prévenu Milley, le monde pourrait être renvoyé à une mentalité où « Seuls les forts survivent. »















Pendant ce temps, la Russie a accusé à plusieurs reprises les États-Unis d’exploiter ce qu’on appelle « Ordre basé sur des règles » maintenir son hégémonie mondiale en imposant ses règles aux autres pays sans jamais les suivre lui-même.

Le président russe Vladimir Poutine a également souligné à plusieurs reprises qu’aucune des règles de ce que l’on appelle « Ordre basé sur des règles » ont jamais été clairement définis ou approuvés par qui que ce soit, et a accusé l’Occident de les modifier constamment. « en fonction de la situation politique actuelle. »

Moscou promeut plutôt un ordre mondial fondé sur le droit international dans lequel les pays se traitent sur la base du respect et du bénéfice mutuels.

S’exprimant lors du sommet des BRICS à Kazan au début du mois, Poutine a appelé à la création d’un « un ordre mondial plus démocratique, inclusif et multipolaire fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies. »