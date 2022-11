Le monde célèbre le jour de l’armistice alors que la guerre de la Russie en Ukraine fait rage

BRUXELLES (AP) – Partout dans le monde, les nations ont rendu hommage avec des moments de silence et des cérémonies solennelles à leurs soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale et depuis lors, un jour d’armistice percé par les grondements de la guerre de la Russie en Ukraine qui a montré à nouveau que la paix est tout trop souvent insaisissable.

Sur le continent qui a déjà engendré deux guerres mondiales en un peu plus d’un siècle, les pertes depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février sont estimées à environ 200 000 et ont donné à tous les souvenirs de vendredi sur les horreurs des guerres passées un anneau poignant du présent.

“Depuis 1918, nous avons célébré le jour de l’Armistice et rendu hommage aux hommes et aux femmes courageux qui ont servi pour nous donner la paix. Pourtant, alors que nous saluons nos troupes cette année, cette paix a été brisée par un agresseur russe », a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. “Alors que nous honorons les morts de la guerre du passé, nous nous souvenons également du combat de l’Ukraine pour la liberté aujourd’hui.”

La pensée a fait écho dans le monde entier, à commencer par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où l’aube est apparue en premier le jour anniversaire de la trêve du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale.

La phrase « N’oublions pas » – gravée en or dans le granit Moruya du cénotaphe de Sydney – s’élevait au sommet de couronnes et de fleurs apportées par les Australiens.

“Nous devons toujours nous souvenir des hommes et des femmes courageux qui ont défendu notre nation au moment où nous en avions besoin, qui ont fait le sacrifice ultime”, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Avec des soldats néo-zélandais et d’autres parties du Commonwealth britannique comme le Canada et l’Afrique du Sud, les Australiens ont rejoint la guerre de 1914-1918 en Europe pour en faire le premier véritable conflit mondial.

La Première Guerre mondiale a opposé les armées de la France, de l’empire britannique, de la Russie et des États-Unis à une coalition dirigée par l’Allemagne qui comprenait les empires austro-hongrois et ottoman. Près de 10 millions de soldats sont morts, parfois des dizaines de milliers en une seule journée.

Pendant des décennies en Europe, le retour d’un tel carnage de masse a semblé impossible, mais les scènes des villes et des campagnes ukrainiennes ont fait réfléchir à nouveau.

Le jour de l’armistice, connu sous le nom de Veterans Day aux États-Unis, a été marqué depuis les plus petits cimetières de Flanders Fields dans l’ouest de la Belgique jusqu’aux Champs-Élysées à Paris et d’innombrables rues et bureaux au-delà.

Les employés de la ville de Lloyd’s of London se sont tenus, presque avec une rigueur militaire sur six étages de leur siège social, pour marquer la journée.

A Paris, le président français Emmanuel Macron a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Plus tard, Macron participera au Forum annuel de Paris sur la paix, menant un débat sur la façon dont la guerre de la Russie en Ukraine teste les idées d’universalisme et de multilatéralisme qui ont fleuri après les guerres mondiales du siècle dernier.

Raf Casert, Associated Press