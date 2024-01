Le monde aura son premier milliardaire d’ici une décennie, selon un rapport

“Nous nous attendons à voir une concentration continue de richesses extrêmes tout en haut”, a ajouté Rebecca Riddell, responsable politique de la justice économique et raciale chez Oxfam.

Oxfam a également constaté que les cinq hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur richesse depuis 2020. Si la tendance actuelle se poursuit, le monde aura son premier milliardaire d’ici une décennie, mais la pauvreté ne sera pas éradiquée avant 229 ans.

En savoir plus sur les finances personnelles : Les républicains de la Chambre des représentants réintroduisent un projet de loi visant à abroger « l'impôt sur la mort » Comment les parents peuvent bénéficier de deux crédits pour enfants cette saison des impôts Le luxe discret est terminé et la « budgétification bruyante » est à la mode

« Nous assistons au début d’une décennie de division, avec des milliards de personnes subissant les ondes de choc économiques de la pandémie, de l’inflation et de la guerre, tandis que la fortune des milliardaires explose », a déclaré Amitabh Behar, directeur exécutif par intérim d’Oxfam International.

Pourtant, malgré le fait que l’Amérique se classe d’abord en tant que pays le plus riche du monde en termes de produit intérieur brut, 37,9 millions d’Américains vivent dans la pauvreté, ce qui représente 11,5% de la population totale, selon le dernier rapport du US Census Bureau.

“Des fissures sont en train d’être creusées pour parvenir à un monde plus égalitaire”, a déclaré Riddell.

En outre, la vague de grèves de 2023 a donné lieu à une série d’accords de travail dans lesquels des travailleurs syndiqués, notamment des travailleurs de l’automobile, des chauffeurs d’UPS, des pilotes de ligne et des scénaristes de télévision et de cinéma, ont fait pression et ont obtenu des salaires plus élevés.

Alors que le marché du travail se resserrait au cours de la même période, davantage de travailleurs ont un emploi à temps plein, a déclaré Hamilton, et “cela a conduit à une augmentation rapide des salaires nominaux parmi les personnes à faible revenu”.

Mais il reste encore beaucoup à faire, a ajouté Hamilton.

“Si nous voulions moins d’inégalités, nous pourrions l’obtenir”, a-t-il déclaré, citant des politiques telles que l’imposition progressive, des taux d’imposition plus élevés sur les revenus des sociétés, les revenus de dividendes et de gains en capital, l’impôt sur les successions et l’augmentation du crédit d’impôt sur le revenu gagné. de nombreuses mesures que nous pourrions prendre pour réduire radicalement les inégalités de revenus aux États-Unis. »

Peu après la publication du rapport d’Oxfam, certaines des personnes les plus riches du monde ont appelé les représentants élus des principales économies mondiales à introduire des impôts plus élevés pour les plus riches de la société.

Dans un lettre ouverte Aux dirigeants politiques réunis lors du Forum économique mondial annuel à Davos, en Suisse, plus de 250 milliardaires et millionnaires ont déclaré qu’ils souhaitaient délivrer un message clair : « Taxer notre extrême richesse ».

Les signataires de la lettre, intitulée «Fier de payer plus“, couvrent 17 pays et incluent l’héritière de Disney Abigail Disney, le scénariste Simon Pegg et Valerie Rockefeller, une héritière de la célèbre famille américaine.

