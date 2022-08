Si les forces ukrainiennes continuent d’attaquer la centrale électrique de Zaporozhye, une catastrophe nucléaire peut survenir à tout moment, prévient Moscou

de Kiev “téméraire” Ces actions rapprochent le monde de plus en plus d’une catastrophe nucléaire majeure, a déclaré l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, au Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une réunion consacrée à la centrale électrique de Zaporozhye dans le sud de l’Ukraine. L’usine est sous le contrôle des forces russes depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev et a depuis été bombardée par les troupes ukrainiennes à plusieurs reprises.

“Nous avons averti à plusieurs reprises nos collègues occidentaux que s’ils ne parvenaient pas à faire entendre raison au régime de Kiev, il prendrait les mesures les plus odieuses et les plus imprudentes, qui auraient des conséquences bien au-delà de l’Ukraine”, a-t-il ajouté. Nebenzia a déclaré jeudi au Conseil de sécurité. “C’est exactement ce qui se passe,” dit-il, ajoutant que l’Occident “sponsors” de Kiev devrait porter la responsabilité d’une éventuelle catastrophe nucléaire.

Les attaques criminelles de Kiev contre les infrastructures nucléaires poussent le monde au bord d’une catastrophe nucléaire qui rivaliserait avec celle de Tchernobyl.

Si les forces ukrainiennes continuent leurs attaques contre la centrale électrique, une catastrophe peut se produire “à n’importe quel moment,” Nebenzia a prévenu. Selon l’envoyé russe auprès de l’ONU, une catastrophe à la centrale électrique de Zaporozhye – la plus grande d’Europe – pourrait entraîner une pollution radioactive de vastes étendues de territoire, affectant au moins huit régions ukrainiennes, dont sa capitale, Kiev, de grandes villes comme Kharkov ou Odessa, et certains territoires de la Russie et de la Biélorussie bordant l’Ukraine. Les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, ainsi que la Moldavie, la Roumanie et la Bulgarie risquent également de souffrir, a-t-il averti.

“Et ce sont les prévisions d’experts les plus optimistes”, Nebenzia a déclaré, ajoutant que l’ampleur potentielle d’une catastrophe nucléaire d’une telle ampleur était “difficile à imaginer.”

L’usine de Zaporozhye, située dans la ville ukrainienne d’Energodar contrôlée par la Russie, a fait l’objet d’une série d’attaques au cours des dernières semaines. Moscou a accusé Kiev d’avoir lancé des frappes d’artillerie et de drones sur l’installation, qualifiant ces mouvements de “terrorisme nucléaire”. Kiev a affirmé que la Russie était celle qui visait l’usine dans un prétendu complot visant à discréditer l’Ukraine tout en stationnant ses troupes dans l’installation.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré au Conseil de sécurité que la situation à la centrale était sous contrôle et qu’il y avait “pas de danger immédiat” à sa sécurité pour le moment. Dans le même temps, il a appelé les rapports que son agence avait reçus de Russie et d’Ukraine “contradictoire” et exhorté les deux parties à permettre à l’AIEA d’accéder à l’installation “dès que possible.”

“Je demande aux deux parties de coopérer … et de permettre à une mission de l’AIEA de se poursuivre”, il a dit. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à l’arrêt de toute activité militaire autour de l’usine alors que le Conseil de sécurité tenait sa réunion.

Auparavant, le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères, Ivan Nechaev, avait déclaré que Moscou était favorable à une inspection par l’AIEA de l’usine de Zaporozhye.

« L’installation ne doit pas être utilisée dans le cadre d’une opération militaire. Au lieu de cela, un accord urgent est nécessaire au niveau technique sur un périmètre sûr de démilitarisation pour assurer la sécurité de la zone », a déclaré le chef de l’ONU dans un communiqué.

La Chine a également exhorté tous “parties intéressées” s’asseoir à la table des négociations et “Trouver une solution” à la question. Pendant ce temps, les États-Unis ont mis toute la responsabilité sur la Russie.

La sous-secrétaire américaine au contrôle des armements et aux affaires de sécurité internationale, Bonnie Jenkins, a fait valoir que la Russie avait créé tous les risques désormais associés à l’usine en envahissant l’Ukraine et a exigé que Moscou retire ses troupes. Dans le même temps, elle a également soutenu l’appel de Guterres pour une zone démilitarisée.