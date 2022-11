Le monde arabe se réjouit de la victoire saoudienne sur l’Argentine à la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Des fans ravis ont éclaté de joie dans le monde arabe après la victoire choquante de l’Arabie saoudite sur l’Argentine lors de la Coupe du monde mardi.

Après l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du tournoi, les fans ont inondé les rues à l’extérieur du stade Lusail en agitant des drapeaux saoudiens verts et blancs. Puis ils sont entrés dans une station de métro voisine en scandant, en chantant – et même en étreignant les fans argentins.

Beaucoup étaient tout simplement incrédules après la victoire 2-1 contre l’Argentine, qui a remporté la Coupe du monde à deux reprises en 1978 et 1986. Et l’Argentine est l’un des favoris cette fois – ou c’était jusqu’à mardi – et a également remporté le championnat sud-américain l’année dernière. .

“Je suis sans voix”, a déclaré le fan saoudien Sultan Alharthi. « Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis heureux, car je ne m’attendais pas à ce que nous gagnions.

“Je pensais qu’un match nul serait fantastique contre cette équipe”, a ajouté Alharthi. «Ils ont fait tout le chemin juste pour gagner la Coupe du monde. Nous l’avons fait aujourd’hui et je dois prendre un certain temps pour réaliser ce qui s’est passé.

L’émir au pouvoir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a assisté au match et, à un moment donné, a enroulé un drapeau saoudien sur ses épaules. Le moment, capturé dans une vidéo en ligne et largement partagé, aurait été impensable il y a seulement près de deux ans, lorsque l’Arabie saoudite et trois autres pays arabes ont boycotté le Qatar à cause d’un différend politique.

Dans le nord-ouest de la Syrie, bastion rebelle du pays déchiré par la guerre, les habitants se sont rassemblés dans les cafés pour applaudir et célébrer après le coup de sifflet final. Ce fut un changement agréable pour l’enclave, où des millions de personnes souffrent de fréquentes frappes aériennes et de la pauvreté.

Dans la ville d’Idlib, Ahmad Al-Absi a déclaré que la victoire de l’Arabie saoudite était un regain de moral bien nécessaire pour les Syriens et les Arabes du Moyen-Orient, même si cela impliquait de voir son équipe de football préférée perdre.

“Cela montre que nous avons des gens talentueux qui peuvent accomplir des choses sur la scène mondiale”, a déclaré Al-Absi, un fan argentin, à l’Associated Press. “Nous rêvons d’un avenir meilleur en tant qu’Arabes, et cette remontée du moral nous rappelle que rien n’est impossible.”

Sur un écran géant près de la fan zone officielle de Doha, un drapeau saoudien flottant apparaissait à chaque instant parmi les publicités, faisant clignoter le message : « Félicitations ».

En Arabie saoudite, le roi Salmane a annoncé un jour férié instantané pour tous les travailleurs et étudiants du royaume pour célébrer la victoire.

Les gens qui regardaient le match dans une fan zone de la capitale, Riyad, ont sauté de joie et ont applaudi à la fin du match. Les chauffeurs ont klaxonné pour célébrer. Les autorités saoudiennes ont également autorisé l’entrée gratuite à un festival de sport et de divertissement parrainé par l’État.

La gravité de la victoire finira par se faire sentir. L’Arabie saoudite est une équipe qui n’avait remporté que trois matches de Coupe du monde dans son histoire avant le match de mardi.

“Un pour les livres”, a déclaré l’entraîneur saoudien Hervé Renard. “Parfois, les choses sont complètement folles.”

Le gardien Mohammed Alowais, qui a effectué deux arrêts clés en fin de match pour préserver la victoire mardi au stade Lusail au nord de Doha, a été presque maîtrisé à la fin, ne saisissant peut-être pas l’ampleur de la surprise.

“Je suis très heureux de ce résultat que nous avons pu obtenir face à cette équipe très chargée”, a déclaré solennellement Alowais. « Nous nous sommes préparés. Nous étions prêts à 100% et espérons que nous aurons de meilleurs résultats à l’avenir. J’ai senti que nous étions particulièrement bons dans les dernières minutes parce que nous avons obtenu nos trois points.

Pas seulement dans les dernières minutes. Malgré une avance de 1-0 à la mi-temps après un but à la 10e minute de Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps, Saleh Alshehri et Salem Aldawsari ont réussi à marquer un but chacun au début de la seconde période.

Puis vinrent plus de 50 minutes, dont le temps additionnel de fin de match à la discrétion de l’arbitre, pour tenir à distance l’un des favoris du tournoi.

“Toutes les stars se sont alignées pour nous”, a déclaré Renard, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en tant qu’entraîneur de la Zambie en 2012, puis à nouveau avec la Côte d’Ivoire en 2015.

Renard a également entraîné l’Angola et le Maroc, qu’il a guidés jusqu’à la Coupe du monde 2018 en Russie. Il a pris le contrôle de l’Arabie saoudite en 2019.

“Nous avons marqué l’histoire du football saoudien”, a déclaré Renard. « Cela restera pour toujours. C’est le plus important. Mais nous devons aussi penser à l’avenir car nous avons encore deux matchs qui sont très très difficiles pour nous.

Renard a déclaré avoir demandé à ses joueurs de limiter la célébration après le match à 20 minutes.

“C’est tout,” dit-il. “Mais il reste encore deux matchs – ou plus.”

Ils doivent encore affronter la Pologne samedi, puis affronter le Mexique mardi prochain dans le groupe C. Les deux sont probablement toujours favoris contre l’Arabie saoudite, malgré la surprise.

Il a également suggéré une autre vérité possible : Messi et l’Argentine ont probablement sous-estimé l’Arabie saoudite, qui n’est que n°51 au classement FIFA. L’Argentine est n ° 3.

“Mais vous savez que la motivation n’est pas comme si vous jouiez contre le Brésil”, a-t-il ajouté.

Isabel DeBre et Jon Gambrell à Doha, et Kareem Chehayeb à Beyrouth, ont contribué à ce rapport.

Stephen Wade, l’Associated Press