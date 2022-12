Le monde apprendra l’Australie face à l’Argentine

DOHA, Qatar – Alors que l’Australie se préparait pour une éliminatoire intercontinentale contre le Pérou en juin, avec une place à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en jeu, une colonne est apparue dans le journal national The Australian portant le revers condescendant d’un titre : “Allez les Socceroos. Mais qui sont ces types ?”

Ignorant que son auteur, en tant que chroniqueur sportif, était apparemment payé pour déjà le savoir, il a néanmoins donné la parole à une Australie dominante qui ne daigne honorer le football de son attention qu’une fois tous les quatre ans. Il y a toujours un niveau d’affection et d’enthousiasme authentiques qui accompagne cette opportunité de reprendre le train en marche pendant ces périodes, et c’est toujours bien accueilli par les vrais croyants qui espèrent des convertis. Mais il y a toujours une nostalgie de l’époque où l’équipe comptait dans ses rangs la “Golden Generation” australienne de talents tels que Harry Kewell, Mark Viduka et Tim Cahill.

“Si vous n’êtes pas australien et que vous ne le savez pas, le football en Australie est probablement le quatrième ou le cinquième sport après l’AFL. [Australian rules football], la ligue de rugby, l’union de rugby et le cricket. Ensuite, il y a le football. Ils appellent ça du football, mais c’est du football”, a déclaré l’entraîneur australien Graham Arnold avant la victoire 1-0 de son équipe contre le Danemark pour organiser un affrontement en huitièmes de finale contre l’Argentine de Lionel Messi. “Laisser un héritage est énorme. En 2006 et ce que cette génération a fait… les enfants qui ont grandi [with that] sont ces enfants [playing] dans cette génération. Ils avaient 10 ans et regardaient ces gars en 2006. Ces gars étaient leur inspiration.”

Cette nostalgie de 2006, est compréhensible. Il y a seize ans, on avait l’impression que le football était sur le point de réaliser quelque chose de spécial en Australie. Ses hommes exerçaient leur métier dans certaines des plus grandes équipes de certaines des plus grandes ligues du football mondial et son équipe nationale venait de mettre fin à une interruption de 34 ans de la plus grande compétition sportive du monde. Pour un petit pays (en termes de population) qui utilise si souvent le sport comme un moyen de s’assurer de sa légitimité dans le domaine international, c’était une nouvelle frontière audacieuse dans le sport le plus populaire de la planète.

Mais cela, pour l’instant, au moins, était le pic. Au cours de la décennie et demie suivante, le jeu a continué d’évoluer et de progresser – en particulier dans le jeu féminin, les Matildas étant l’une des équipes sportives les plus appréciées du pays – mais la trajectoire des Socceroos et leur notoriété s’est dégradée. Les attentes qui les entouraient à Qatar 2022 étaient pour la plupart souterraines.

Mais six mois après que leur identité ait été interrogée, “ces types” ont obtenu plus de points en phase de groupes que Kewell & Co. n’en ont jamais fait en un seul tournoi. Certes, l’analyse des performances et des résultats sont deux choses totalement différentes, et si vous pouviez trouver un moyen de faire s’affronter les équipes de 2006 et 2022, vous prendriez probablement la première. Et on ne peut pas dire que l’incarnation contemporaine des Socceroos joue un football particulièrement beau au Qatar ou qu’elle n’ait pas bénéficié d’une bonne dose de chance.

Mais la fortune sourit aux audacieux, et au cours des 10 derniers jours à Doha, ils ont également montré qu’ils ne sont pas les jeux d’enfant anonymes que beaucoup considéraient comme tels. Jouant un football dur et physique basé sur des piliers d’effort, de détermination et jouant pour l’homme à côté de vous, l’Australie a été en mesure de produire un résultat supérieur à la somme de ses parties lors de victoires consécutives contre la Tunisie et le Danemark. . “L’ADN australien” d’Arnold et ses perspectives tactiques pragmatiques l’ont emporté. Ils ne vous battront pas techniquement, mais ils vous battront si vous les laissez faire.

L’Australie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant le Danemark, demi-finaliste de l’Euro 2020, lors de son dernier match de groupe. Robert Cianflone/Getty Images

En Australie, le parc de fans diffusant les matchs en direct sur la place de la Fédération de Melbourne a pris une importance culturelle en soi, et les villes et villages du pays se précipitent pour répondre à la demande ultérieure de mettre en scène leurs propres sites en direct qui peuvent tenter de reproduire ce chaudron de fumée, de feu et de joie pendant les matchs de Socceroos.

Au Qatar, où les scènes de retour à la maison ont rapidement été saisies comme source de motivation et de validation, l’équipe est un mélange de têtes expérimentées – Mathew Leckie et Mathew Ryan sont tous deux prêts à battre le record contre l’Argentine pour le plus grand Socceroo apparitions – et des joueurs plus jeunes tels que Riley McGree et Harry Souttar qui ont été élevés des U23 dans le cadre de ce qu’Arnold appelle une “solution rapide” aux “préoccupations massives” dans les voies de développement juniors de l’Australie.

Souttar, en particulier, a été l’une des vedettes de la campagne australienne et la valorisation de 20 millions de livres sterling qui lui avait été attribuée par Stoke City avant sa blessure au LCA en novembre 2021 est presque certainement revenue à la suite de ses efforts exceptionnels dans Qatar. Ce sera désormais à lui, ainsi qu’à Kye Rowles, Aziz Behich et probablement Milos Degenek, d’empêcher l’une des meilleures attaques du football mondial, avec sans doute le plus grand joueur du monde en son cœur.

Arnold, cependant, peut peut-être se consoler du fait qu’il a déjà affronté l’Argentine en tant que joueur et entraîneur avec succès. Aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, le joueur de 59 ans était dans la pirogue alors que les Olyroos étourdissaient l’Argentine 2-0 lors de leur premier match de groupe du tournoi, alors que Lachlan Wales et Marco Tilio ont fourni un point culminant pour ce qui s’est rapidement avéré un tournoi décevant.

En tant que joueur, Arnold a été impliqué dans une victoire 4-1 contre l’Argentine lors de la Gold Cup du bicentenaire à Sydney en juillet 1988. Avec un hurleur de 30 mètres de Charlie Yankos pour mettre les Socceroos en place 2-1, le match s’est terminé avec le désaffecté Les Argentins ont refusé de serrer la main de leurs adversaires en fin de match et leur entraîneur, Carlos Bilardo, n’a pas assisté à la conférence de presse d’après-match. Bien sûr, l’Argentine se vengera de l’Australie cinq ans plus tard lorsque, après avoir été du mauvais côté d’une déroute 5-0 aux mains de la Colombie lors de la dernière journée des qualifications sud-américaines, ils se sont rencontrés dans un match intercontinental à deux jambes. éliminatoires pour le droit de se diriger vers USA ’94.

“Je jouais en Belgique à l’époque”, se souvient Arnold en 2020, quelques jours après la mort de Diego Maradona. “La Colombie a battu l’Argentine et Maradona s’était retiré du football international. Je pense que ça allait être hors de la Colombie et de l’Argentine et nous devions jouer contre l’un ou l’autre. Je me souviens, je le regardais en Europe à l’époque et la télévision les caméras ont braqué Maradona dans les gradins, et il était en surpoids, il était absent depuis plusieurs années, il était lourd comme tout, et ils chantaient son nom.

“Il est sorti de sa retraite et j’ai vu certaines des séances d’entraînement qu’il faisait en Argentine, une partie du poids qu’il a perdu pour venir ici. En 1994, c’était probablement le plus mince que vous ayez jamais vu Maradona. Et il est sorti en Australie, sortant de sa retraite pour jouer contre nous, c’est comme ça qu’il était un grand joueur pour l’Argentine.”

Maradona, hors du désert pour sauver le Albiceleste, établirait le but de l’Argentine lors d’un match nul 1-1 au stade de football de Sydney lors du match aller de ces éliminatoires, et figurait dans leur victoire 1-0 à Buenos Aires deux semaines et demie plus tard, réservant leur passage à travers . Arborant des boucles de curling sportives et une moustache redoutable, qu’il n’a plus, Arnold a joué les 90 minutes complètes dans ces deux matches, mais n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Sergio Goycochea dans le but argentin.

“En Argentine, il a supplié et supplié les supporters argentins de ne pas huer l’hymne national australien”, se souvient Arnold. “Parce qu’en Australie, pour la première fois, il a pu entendre l’hymne national argentin lors d’un match à l’extérieur, et il les a suppliés de ne pas huer notre hymne national. Et vous pouviez entendre notre hymne national à Buenos Aires.”

Maintenant, 29 ans plus tard, Arnold se retrouve dans la pirogue, et considérablement plus aguerri, se heurtant à une autre légende argentine organisant son dernier combat lors d’une Coupe du monde. Après avoir rencontré Maradona sur le terrain, un homme toujours considéré comme un dieu en Argentine, il doit maintenant trouver un moyen d’empêcher la seconde venue.

“C’est tellement fou à quel point ils sont similaires – pieds de page gauche, même style”, a déclaré Arnold. “Ce sont tous les deux des joueurs incroyables et comparer différentes générations, c’est trop difficile, mais je pense qu’ils sont probablement parmi les plus grands joueurs de ma vie.”

Certes, la plupart des regards tournés vers le match de samedi seront dirigés vers Messi et sa quête pour ajouter le plus grand prix du football, l’un des rares qui lui échappe encore, à son armoire à trophées. Mais il faut être deux pour danser le tango, et même si cela viendra surtout de la lueur du héros réfléchi argentin, les Socceroos auront aussi leur chance de briller. Lorsque le coup de sifflet à plein temps retentira au stade Ahmad bin Ali, un certain nombre de personnes supplémentaires sauront qui sont ces types.