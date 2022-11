Le monde à venir – Vox

Ce mois-ci, le 8 milliardième humain est né. Mais ce chiffre peut éclipser un fait qui donne à réfléchir : les tendances démographiques dans de nombreuses régions du monde ont chuté, même si la croissance est toujours robuste dans une grande partie des pays du Sud. C’est un phénomène qui, autant que toute autre tendance, façonnera l’avenir.

Cet avenir est le thème libre de cette édition de The Highlight, créé par l’équipe Future Perfect de Vox. Future Perfect est la section de Vox qui se penche sur des histoires malheureusement négligées mais vraiment importantes. Qu’il s’agisse de faire apparaître les innovations qui remodèlent la société, d’attirer l’attention sur des politiques discrètement monumentales ou d’interroger des idées qui pourraient remodeler les normes morales et éthiques, Future Perfect est un guide de l’avenir qui sera – et pourrait être.

Cette approche est ce qui anime cette édition de The Highlight. Nous espérons que vous l’apprécierez.

—Bryan Walsh (éditeur, Future Perfect) & Elbert Ventura (directeur éditorial, Vox)

Est-ce que 8 milliards de personnes sont trop ou trop peu ?

Bienvenue dans le paradoxe de la population du 21e siècle.

Par Bryan Walsh

L’incroyable avenir rétréci du collège

La population d’Américains d’âge universitaire est sur le point de s’effondrer. Cela changera à jamais l’enseignement supérieur.

Par Kevin Carey

L’Amérique continuera-t-elle à se détourner des vaccins ? (À venir demain)



Les vaccins Covid-19 ont aidé à endiguer la pandémie, mais le scepticisme du public à leur sujet pourrait condamner les futurs vaccins.

Par Yasmine Tayag

La révolution non radicale de Robert Greenstein (À venir demain)



Robert Greenstein n’est pas un nom familier. Mais sa carrière de quatre décennies poussant Washington à coudre le filet de sécurité a changé la vie de millions d’Américains.

Par Dylan Matthews

Les experts en IA ont de plus en plus peur de ce qu’ils créent (À venir le lundi 28 novembre)



L’IA devient chaque jour plus intelligente, plus performante et plus transformatrice du monde. Voici pourquoi cela pourrait ne pas être une bonne chose.

De Kelsey Piper

Les pays pauvres développent un nouveau paradigme de soins de santé mentale. L’Amérique prend note. (À venir le lundi 28 novembre)



Voilà à quoi pourrait ressembler l’avenir de la santé mentale.

Par Sigal Samuel

