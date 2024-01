Le monde a réussi à lutter contre un polluant dangereux. Mais a-t-il accidentellement réchauffé la planète au cours du processus ?

CNN

Les énormes cargos qui sillonnent les océans du monde laissent parfois des « traces » dans leur sillage : de longs nuages ​​vaporeux qui traînent dans le ciel, durent au maximum quelques jours avant de disparaître.

Ces nuages ​​​​fantômes sont magnifiques, mais ils sont le signe visible d’une pollution atmosphérique mortelle. Ils se forment lorsque de minuscules particules de dioxyde de soufre rejetées par les cheminées des navires interagissent avec la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère, créant des nuages ​​bas hautement réfléchissants.

La pollution par le soufre des navires provoque des dizaines de milliers de décès prématurés par an. Mais dans ce qui peut sembler une tournure cruelle — surtout de la part d’une industrie responsable de environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre – ce type de la pollution contribue également à refroidir la planète en éclaircissant les nuages ​​et en réfléchissant l’énergie du soleil loin de la Terre.

Ainsi, lorsqu’en 2020 l’Organisation maritime internationale (OMI), l’organisme des Nations Unies réglementant le transport maritime, a réduit la teneur en soufre autorisée dans le carburant des navires. de 80%, c’était une victoire pour la santé humaine. Un on estime à 30 000 le nombre de décès prématurés seront désormais évités chaque année.

Mais il s’agissait « d’un nuage argenté avec une bordure sombre », a déclaré Michael Diamond, professeur adjoint au département des sciences de la Terre, des océans et de l’atmosphère de l’université d’État de Floride. La réglementation a mis fin à un vaste projet de géo-ingénierie accidentel. Traces de navires fortement réduitet avec eux, l’impact rafraîchissant de cette pollution.

Alors que les températures mondiales montent en flèche, les scientifiques tentent de déterminer si ces réglementations en matière de transport maritime pourraient alimenter par inadvertance une accélération alarmante du réchauffement climatique – une hypothèse controversée qui a divisé certains experts.

Il s’agit d’un débat rendu encore plus urgent par le débat de l’année dernière record chaleur. “Les scientifiques sont étonnés par la valeur aberrante de 2023”, a déclaré Olaf Morgenstern, scientifique à l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère de Nouvelle-Zélande.

Le la chaleur était particulièrement prononcée dans certaines parties des océans, où les températures de l’eau dans des zones telles que l’Atlantique Nord tiré sauvagement hors des charts.

Les scientifiques affirment que la hausse de la température mondiale est principalement due à deux facteurs : impacts d’El Niñoun phénomène climatique naturel qui tend à avoir un impact sur le réchauffement climatique, combiné à un réchauffement climatique à long terme provoqué par la combustion de combustibles fossiles.

Mais certains ont spéculé le la chaleur a atteint un niveau si anormalement élevé que d’autres influences peuvent également être en jeu. Les théories incluent un manque de poussière réfléchissant la lumière du soleil provenant du Sahara, un changement dans la configuration des vents et le réchauffement climatique de janvier 2022. éruption du volcan sous-marin Hunga Tongaqui a injecté dans l’atmosphère suffisamment de vapeur d’eau qui réchauffe la planète pour remplir 58 000 piscines olympiques.

Cependant, de toutes les théories, l’impact de la réglementation sur le transport maritime devient rapidement l’une des plus discutées. Les scientifiques savent depuis longtemps que la réduction de cette pollution par les particules aurait un effet de réchauffement, mais dans quelle mesure « c’est là que commence la controverse », a déclaré Morgenstern.

En novembre, le climat dominant Le scientifique James Hansen a co-écrit un article qui plaidait en faveur de la réduction des la pollution maritime était le principal facteur d’une accélération alarmante du réchauffement climatique qui va au-delà de ce que prédisaient les modèles climatiques.

L’expédition de l’OMI les réglementations étaient « une expérience scientifique involontaire », a déclaré Hansen à CNN. Ses recherches prédisent que les températures mondiales franchiraient un réchauffement de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels dans les années 2020 et de 2 degrés dans les années 2050 – un niveau de réchauffement catastrophique qui pourrait déclencher une série de points de bascule climatiques.

Mais d’autres scientifiques ont appelé à la prudence, notamment parce que la relation entre les particules polluantes et les nuages ​​sont extrêmement complexes. Le résoudre est « l’un des plus grands défis de la science du climat », a déclaré Diamond.

Piers Forster, professeur de physique du climat à l’Université de Leeds au Royaume-Uni, a déclaré que la réduction de la pollution causée par les transports maritimes est probable. avoir une très faible influence sur le réchauffement.

Selon les calculs de Forster, la réglementation augmentera le réchauffement climatique d’environ 0,01 degré Celsius, qui pourrait atteindre environ 0,05 degré d’ici 2050, ce qui équivaut à environ deux années supplémentaires des émissions d’origine humaine.

Cependant, a-t-il ajouté, l’effet incertain de la pollution sur les nuages ​​signifie qu’il est possible que l’impact du réchauffement soit beaucoup plus important – 0,1 ou 0,2 degré supplémentaire d’ici 2050.

Diamond, dont les propres travaux estiment que la réglementation entraînera des niveaux de réchauffement au cours des prochaines décennies compris entre 0,05 et 0,1 degré, a déclaré que cette chaleur ne serait pas « un obstacle majeur », mais qu’elle était importante. Chaque fraction de degré compte alors que le monde se dirige vers niveaux de réchauffement auquel même les humains auront de plus en plus de mal à s’adapter.

Diamond, comme la plupart des autres scientifiques avec lesquels CNN s’est entretenu, ne croit pas que la baisse de la pollution causée par les transports maritimes ait été un facteur majeur de la chaleur mondiale de l’année dernière, notamment parce qu’il y a généralement un décalage de temps avant que les changements dans l’atmosphère ne se reflètent dans l’atmosphère. La température de la Terre.

“Mais je pense que cela aurait pu avoir une importance un peu plus régionale”, a-t-il déclaré. Le transport maritime est inégalement réparti, avec une grande partie concentrée entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, ce qui signifie que les impacts de la pollution atmosphérique sont également susceptibles d’être asymétriques.

Dans des régions telles que l’Atlantique Nord, où les températures ont grimpé de plusieurs degrés au-dessus de la normale en 2023, Diamond a déclaré que « le transport maritime est une explication décente en partie de la raison pour laquelle il faisait si chaud ».

Jason Armond/Los Angeles Times/Getty Images Cargos au port de Los Angeles le 13 octobre 2021 à San Pedro, Californie.

Il n’existe pour l’instant que quelques années de données et il faudra du temps aux scientifiques pour déterminer l’impact exact de la baisse de la pollution maritime.

Mais il est clair que la pollution particulaire provenant de toutes les sources, y compris la combustion de combustibles fossiles, a eu un effet refroidissant. Sans cela, le monde serait environ 0,4 degrés plus chaud, selon un rapport de 2021 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Et la diminution de la pollution à l’avenir pourrait avoir un impact considérable.

Annica Ekman, professeur de météorologie à l’Université de Stockholm en Suède, a déclaré que ses recherches ont révélé que la diminution de la pollution par les particules d’origine humaine entre 2015 et 2050 pourrait réchauffer la planète jusqu’à 0,5 degré.

Mais ce n’est pas un argument contre la réduction de la pollution atmosphérique, a déclaré Diamond, c’est un argument en faveur de la lutte contre cette pollution parallèlement à la réduction des émissions de carbone.

L’impact rafraîchissant de la pollution atmosphérique est largement compensé par l’impact thermique de la combustion de combustibles fossiles. C’est lorsque l’on s’attaque à la pollution de l’air sans réduire également les émissions de carbone que « nous pouvons avoir des ennuis », a déclaré Diamond.

C’est ce qui se passe dans l’industrie du transport maritime, où d’énormes porte-conteneurs sont encore propulsés à travers les océans par des centaines de millions de tonnes de combustibles fossiles.

« Nous ne devons pas oublier pourquoi la réglementation existe », a déclaré Forster. “Il est là pour sauver des vies de la pollution atmosphérique.” Même si la réduction de cette pollution aura un léger impact sur le réchauffement, une action immédiate pour réduire les émissions permettra à la fois de réduire le taux de réchauffement climatique et d’améliorer la qualité de l’air, a-t-il déclaré. Nous ne sommes pas « sur une trajectoire vouée à l’échec », a-t-il ajouté.