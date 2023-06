Le monde a perdu la bataille pour empêcher la fonte des glaciers et l’élévation du niveau de la mer, selon le chef de la météorologie de l’ONU | Nouvelles du monde

Le British Antarctic Survey a publié ses nouvelles cartes et elles sont une représentation visuelle saisissante du retrait de la glace à nos pôles.

Tout aussi sévère est l’avertissement du secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, le professeur Petteri Taalas.

Dans une interview accordée à Sky News, il a souligné que le glace fondue ne reviendra jamais, remarquant que la planète a « perdu ce jeu de fonte des glaciers et de montée du niveau de la mer ».

Il a déclaré: « Grâce à une concentration déjà élevée de dioxyde de carbone, nous avons perdu ce jeu de fonte des glaciers et de montée du niveau de la mer.

« Cela pourrait continuer pendant les milliers d’années à venir car l’élimination naturelle du dioxyde de carbone de l’atmosphère est très lente.

« Il n’y a pas de retour au climat que nous avions au siècle dernier, donc c’est parti… et nous vivrons avec ces conséquences et des températures plus élevées. »

Image:

Nouveaux graphiques sur l’étendue des glaces de mer dans l’Arctique et l’Antarctique juin 2023 (British Antarctic Survey)



Image:

Extrait de la carte antarctique montrant l’étendue des glaces de mer pour les plateformes de glace Ronne et Brunt (British Antarctic Survey)



Le langage inhabituellement brutal du professeur Taalas reflète l’inquiétude croissante suscitée par l’Arctique et antarctique glace.

Le Arctique La région en particulier se réchauffe jusqu’à trois fois plus vite que le reste du monde, et une étude récente a suggéré qu’elle pourrait être exempte de glace de mer en été d’ici les années 2030, soit une décennie plus tôt que les prévisions précédentes.

C’est important parce que les pôles fonctionnent essentiellement comme les réfrigérateurs de la planète.

Au fur et à mesure qu’ils rétrécissent, la surface blanche réfléchissant la chaleur est remplacée par de l’eau plus foncée, qui absorbe la chaleur, accélérant le réchauffement.

Le réchauffement entraîne une fonte supplémentaire et, à mesure que la glace fond dans les océans, le niveau de la mer monte.

Cela aggrave l’érosion côtière et exacerbe les effets des ondes de tempête.

Parallèlement à ces impacts, la perte de glace signifie la perte d’habitats précieux pour la faune et une perturbation des écosystèmes délicats, des courants océaniques et des conditions météorologiques.

Et la fonte du pergélisol, c’est-à-dire du sol qui était auparavant gelé en permanence, est l’une des choses qui inquiètent le plus les climatologues.

Le pergélisol couvre 25 % de la surface terrestre de l’hémisphère nord et représente près de la moitié de tout le carbone organique stocké dans le sol de la planète.

Pour toutes ces raisons, ce qui se passe dans les pôles comptera bien au-delà d’eux.