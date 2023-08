Le monde a perdu 3,5 millions de millionnaires en 2022 alors que les pertes du marché ont drainé la richesse au sommet – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

New York (CNN) – L’année dernière, alors que les taux d’intérêt augmentaient et que l’inflation restait obstinément élevée, la richesse totale des ménages a diminué pour la première fois depuis la crise financière de 2008.

Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais les chiffres racontent une histoire plus optimiste.

Voici l’affaire: le total général de toute la richesse privée dans le monde a chuté de 2,4% à 454,4 billions de dollars, selon le rapport annuel sur la richesse mondiale du Credit Suisse et d’UBS. Une grande partie de cela était due aux pertes sur les marchés boursiers et obligataires, qui affectent de manière disproportionnée les personnes les plus riches.

Pendant ce temps, la richesse médiane mondiale, un indicateur plus significatif de la situation d’une personne type, a en fait augmenté de 3 % en 2022.

En bref, le Joe moyen a reçu un coup de pouce et un groupe de millionnaires et de milliardaires a pris un bain – un phénomène que certains appellent une « cession riche ».

(Pour mémoire : le rapport définit la valeur nette ou la « richesse » comme la valeur des actifs financiers et des actifs réels d’un ménage, comme la propriété, moins leurs dettes.)

La ponction sur la richesse au sommet signifie que le monde compte désormais environ 3,5 millions de millionnaires de moins, en dollars américains, qu’il n’en avait en 2021, avec un nouveau total d’environ 60 millions.

Certains pays ont perdu plus de millionnaires que d’autres – les États-Unis à eux seuls en ont perdu 1,8 million. Les États-Unis ont également perdu le plus grand nombre (17 260) de personnes considérées comme des «individus très fortunés» avec une richesse supérieure à 50 millions de dollars. Mais ne vous inquiétez pas, les États-Unis gagnent toujours un mile de pays en termes de nombre de personnes ultra-riches qui y habitent. Il compte plus de 120 000 personnes très fortunées, tandis que la Chine, deuxième place, n’en compte qu’un peu moins de 33 000.

La combinaison – un coup de pouce pour la médiane et un drain au sommet – signifie que l’inégalité s’est améliorée. Légèrement, quand même. Les 1 % des ménages les plus riches détiennent toujours 44,5 % de la richesse mondiale. C’est juste une légère baisse par rapport à 45,6% en 2021.

« L’économie mondiale connaît une période de changements économiques étonnants », a écrit Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management, dans le rapport. (UBS a acquis le Credit Suisse plus tôt cette année.)

Une autre lueur d’espoir : selon les projections du Credit Suisse, la richesse mondiale augmentera de 38 % au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 629 000 milliards de dollars d’ici 2027. Surtout, cette croissance devrait être tirée par les pays à revenu intermédiaire.

La richesse moyenne par adulte s’élève à 84 718 dollars et devrait atteindre 110 270 dollars au cours de cette période.

