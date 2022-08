Seuls des États-Unis forts peuvent aider à mettre fin au conflit ukrainien en négociant avec la Russie, a déclaré le Premier ministre hongrois.

L’Europe a besoin “une Amérique forte avec un leader fort” s’il doit y avoir le moindre espoir de mettre fin au conflit en Ukraine, a déclaré jeudi le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) au Texas. La stratégie actuelle adoptée par “leaders mondialistes” ne fait que prolonger le conflit, qui ne peut se terminer que par des pourparlers entre les États-Unis et la Russie, a-t-il ajouté.

Orban s’est adressé au CPAC à Dallas jeudi, disant à la foule qu’il était étrange qu’un dirigeant d’un petit pays européen soit invité à donner une conférence à une superpuissance mondiale. Après avoir rendu compte des positions politiques de la Hongrie et des tactiques utilisées pour les promouvoir, il a finalement évoqué le conflit en Ukraine.

« L’Ukraine est notre voisine. Nous sommes entièrement solidaires avec eux », Orban a déclaré à la foule de CPAC, ajoutant que l’intervention russe avait jusqu’à présent forcé près d’un million de réfugiés en Hongrie. C’est presque un dixième de la population totale de la Hongrie, a-t-il noté.

“À mon avis, la stratégie des dirigeants mondialistes intensifie et prolonge la guerre et diminue les chances de paix”, il s’est disputé. “Sans pourparlers américano-russes, il n’y aura jamais de paix en Ukraine. De plus en plus de gens mourront et souffriront, et nos économies seront au bord de l’effondrement.

Nous, dans le voisinage de l’Ukraine, avons désespérément besoin de dirigeants forts capables de négocier un accord de paix… Nous avons besoin d’une Amérique forte avec un dirigeant fort

« Je ne peux pas vous dire quoi faire. C’est votre décision souveraine. Je peux cependant vous dire une chose : seuls des dirigeants forts sont capables de faire la paix », a déclaré Orban à CPAC.

Le Premier ministre hongrois a été un critique virulent de la politique américano-européenne de guerre économique contre Moscou. Le mois dernier, il a déclaré que les sanctions n’avaient pas aidé l’Ukraine ni arrêté les troupes russes, paralysant plutôt les économies européennes. Dans une interview à la radio accordée à une station hongroise, Orban a déclaré que l’UE avait “s’est tiré une balle dans les poumons et est à bout de souffle”, et élaborait des politiques fondées sur des hypothèses erronées, nécessitant une révision urgente.

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell, a répondu en dénonçant les commentaires d’Orban, affirmant que les dirigeants à Bruxelles ne pensaient pas que les sanctions étaient une erreur, mais “ce que nous devions faire et nous continuerons à le faire.”

Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises que toute décision de faire la paix appartenait entièrement au gouvernement ukrainien, tout en lui apportant un soutien inconditionnel en argent et en armes. Fin mars, Kiev a presque conclu un accord avec Moscou, mais s’est retiré après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a informé le président Vladimir Zelensky que l’Occident n’était pas disposé à faire la paix avec la Russie, selon les médias ukrainiens.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.