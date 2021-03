Le monde a besoin de seringues. Il a sauté dessus pour gagner 5 900 par minute.

“Je me suis dit” Pas de problème “, a déclaré Rajiv Nath, directeur général de la société, qui a investi des millions de dollars dans la préparation de ses usines de seringues pour l’attaque de la vaccination. «Nous pourrions le livrer peut-être plus rapidement que quiconque.»

Plus important encore, l’UNICEF en avait besoin en grande quantité. À présent.

Il venait de l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour les enfants, et il cherchait désespérément des seringues. Pas n’importe qui ferait l’affaire. Ces seringues doivent être plus petites que d’habitude. Ils devaient se briser s’ils étaient utilisés une deuxième fois, pour éviter la propagation de maladies par recyclage accidentel.

BALLABGARH, Inde – Fin novembre, un e-mail urgent est apparu dans la boîte de réception de Hindustan Syringes & Medical Devices, l’un des plus grands fabricants de seringues au monde.

Pour compliquer davantage la précipitation, les seringues doivent être du bon type. Le Japon a révélé le mois dernier qu’il aurait pu jeter des millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech s’il ne pouvait pas sécuriser suffisamment de seringues spéciales pour prélever une sixième dose de ses flacons. En janvier, le Administration des aliments et des médicaments a informé les prestataires de soins de santé aux États-Unis qu’ils pouvaient extraire plus de doses des flacons Pfizer après que les hôpitaux de ce pays aient découvert que certains en contenaient suffisamment pour un sixième – ou même un septième – la personne.

Fonctionnaires dans le États-Unis et le Union européenne ont dit qu’ils n’avaient pas assez de seringues pour vaccins. En janvier, le Brésil exportations restreintes de seringues et d’aiguilles lors de son effort de vaccination en deçà .

«De nombreux pays ont été pris au dépourvu», a déclaré Ingrid Katz, directrice associée du Harvard Global Health Institute. «Cela semble être une ironie fondamentale que les pays du monde entier ne soient pas tout à fait préparés à obtenir ce type de seringues.»

Le monde a besoin de 8 à 10 milliards de seringues pour la seule vaccination contre Covid-19, selon les experts. Au cours des années précédentes, seulement 5 à 10% des 16 milliards de seringues utilisées dans le monde étaient destinées à la vaccination et à la vaccination, a déclaré Prashant Yadav, chercheur principal au Center for Global Development, un groupe de réflexion à Washington et expert en santé chaînes d’approvisionnement de soins.