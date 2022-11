Le monde a besoin de plus d’alliances économiques que d’alliances sécuritaires : analyste

Les pays devraient nouer davantage d’alliances économiques que d’alliances de sécurité et de défense, car celles-ci pourraient rendre le monde “plus dangereux”, a déclaré mardi le président du Centre pour la Chine et la mondialisation.

Cela permettrait également d’éviter un glissement vers la démondialisation, qui pourrait freiner le développement économique dans le monde. Les États-Unis, par exemple, pourraient envisager de rejoindre – ou de “réintégrer” – l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), a déclaré Henry Wang lors de la conférence SALT iConnections à Singapour.

“Les États-Unis sont l’ambiance de la mondialisation et [has] toujours pris les devants en matière de mondialisation », a déclaré Wang.

“C’était dommage de voir les États-Unis se retirer du [Trans-Pacific Partnership, which] … établir des normes plus élevées pour le commerce mondial, y compris l’économie numérique, ainsi que la libéralisation du commerce et la facilitation des investissements.”

Wang a ajouté qu’il devrait y avoir plus d’alliances économiques et moins d’alliances de sécurité telles que l’AUKUS, Five Eyes et le Quadrilateral Security Dialogue, une alliance stratégique informelle.