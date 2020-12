(Opinion Bloomberg) – La promesse du président élu Joe Biden de rejoindre l’accord de Paris sur le climat envoie un signal important au monde sur le leadership américain. Mais l’action nous ramènera simplement à il y a quatre ans. Pour nous faire avancer, lors de son premier jour en fonction, le président Biden devrait réunir un groupe de dirigeants du G-20 pour se joindre aux États-Unis pour approuver une norme obligatoire permettant aux entreprises mondiales de mesurer et de signaler les risques auxquels elles sont confrontées en raison du changement climatique.

C’est une étape extrêmement importante qui est entièrement à portée de main, car une telle norme existe déjà et a obtenu un large soutien mondial.

En 2017, sous les auspices du Conseil de stabilité financière, le Groupe de travail international sur les divulgations financières liées au climat (TCFD), que je préside, a publié un ensemble de lignes directrices pour aider les entreprises à mesurer et à signaler les risques et opportunités climatiques, y compris ceux associés l’abandon des combustibles fossiles. Ces informations permettent aux entreprises de se protéger et de saisir les opportunités; fournit aux investisseurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées; et contribuera à attirer plus de capitaux vers les entreprises qui agissent de manière responsable.

À ce jour, plus de 1 600 entreprises et organisations dans près de 80 pays sur six continents ont approuvé ou adopté les directives de reporting TCFD. Ensemble, ils représentent plus de 16 billions de dollars de capitalisation boursière totale, et ils comprennent des sociétés financières ayant plus de 155 billions de dollars d’actifs sous gestion. Un certain nombre de pays ont approuvé le cadre, dont le Canada, la France et le Japon, et la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont déjà annoncé qu’ils rendraient obligatoire la divulgation des risques conformément aux directives de la TCFD.

En tant que plus grande économie du monde, le soutien officiel des États-Unis aux lignes directrices de la TCFD servirait à unifier l’effort mondial pour mesurer le risque climatique, éliminer l’incertitude sur l’orientation de la réglementation et permettre la création d’un système unique cohérent à travers les frontières et les industries. D’un autre côté: ne pas faire de la divulgation une priorité immédiate, ou créer une nouvelle norme américaine différente de ce que le reste du monde adopte déjà, serait une erreur très coûteuse qui porterait un coup dur au progrès climatique à l’échelle mondiale.

L’histoire continue

Les données sur le risque climatique – comme tout type de données financières – ne sont utiles aux investisseurs que s’ils peuvent les comparer entre les entreprises sur une base de pommes à pommes. Si les données ne sont pas cohérentes et comparables, ce n’est pas très utile. Et lorsque la réglementation financière est confuse ou contradictoire dans différentes juridictions, elle peut freiner l’investissement et la croissance économique – ou pire, créer les conditions de futures crises économiques.

La crise de 2008 a démontré la dévastation qui peut survenir lorsque les risques ne sont pas correctement compris, systématiquement divulgués et évalués sur les marchés. Mais plus d’une décennie après la crise, les marchés financiers fonctionnent encore largement dans l’obscurité en ce qui concerne le changement climatique, qui est l’un des plus grands risques auxquels l’économie mondiale est confrontée.

Aux États-Unis, les entreprises publiques sont tenues de divulguer des informations clés sur leur santé financière dans des documents trimestriels et annuels à la Securities and Exchange Commission, afin que les actionnaires et les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées. Cependant, ces exigences n’incluent actuellement pas spécifiquement des informations sur les risques et les opportunités associés au changement climatique, même si cela affectera pratiquement toutes les industries, directement ou indirectement.

Ce manque d’informations expose les entreprises et les investisseurs – y compris les systèmes de retraite publics et les comptes de retraite individuels – à des pertes importantes. Elle menace la résilience et la stabilité de l’économie mondiale. Il détourne injustement le marché en faveur des entreprises qui sont exposées ou ignorent les risques, et s’éloigne injustement des entreprises qui agissent de manière responsable. Et en cachant des opportunités d’investissement intelligent, il ralentit la réponse mondiale au changement climatique.

Les chefs d’entreprise savent qu’ils ne peuvent pas se permettre d’ignorer le changement climatique ou de prétendre que cela ne se produit pas. Ils veulent réduire les risques auxquels leurs entreprises sont confrontées. Le problème est qu’ils n’ont souvent pas assez d’informations pour agir. Cela commence à changer, car de plus en plus de dirigeants des secteurs public et privé et de pays du monde entier reconnaissent l’importance d’une meilleure divulgation des risques et approuvent les lignes directrices de la TCFD.

Nous sommes donc à un moment crucial: dans les mois à venir, les États-Unis détermineront s’il y aura un cadre mondial unique de divulgation des risques climatiques qui contribuera à une réponse plus rapide et plus efficace au changement climatique – ou des cadres concurrents qui compliquent la tâche. les investisseurs et les entreprises pour identifier les risques, entraînant davantage de dommages économiques et des progrès plus lents. Le bon choix est clair et les avantages de le faire ne peuvent être surestimés.

La divulgation du climat n’est pas un sujet flashy, mais c’est l’un des outils les plus importants dont nous disposons pour accélérer les progrès sur le changement climatique et prévenir les difficultés économiques à une échelle qui, à long terme, pourrait éclipser les effets de la crise financière de 2008. Plus vite nous en ferons une pratique standard à l’échelle mondiale, plus l’économie sera sûre et forte, et les États-Unis peuvent aider à montrer la voie.

Michael R. Bloomberg est le fondateur et propriétaire majoritaire de Bloomberg LP, la société mère de Bloomberg News, et a été maire de New York de 2002 à 2013.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP