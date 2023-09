Le monde a atteint des températures record. Puis vinrent les inondations meurtrières.

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque de fortes pluies ont frappé le sud du Brésil la semaine dernière, Moisés Alexandre Heck de Carvalho s’est préparé à des eaux de crue jusqu’aux tibias, comme lors d’un déluge de 2020. Au lieu de cela, ils se sont soulevés si violemment que l’homme de 43 ans a saisi sa télévision et s’est enfui vers le toit. Il y a passé deux nuits, en attendant de l’aide. De l’autre côté du globe, les rues sinueuses de Hong Kong sont devenues des rapides déferlants. Wise Hui, une étudiante de 20 ans, a déclaré que les averses liées à un typhon sont arrivées plus soudainement qu’elle n’en avait jamais vu.

Puis un torrent de pluie s’est abattu lundi sur le nord-est de la Libye, faisant 5 300 morts et des milliers de disparus après peut-être la plus féroce d’une série d’inondations récentes qui ont inondé des communautés du Japon à la Grèce et à la Nouvelle-Angleterre.

Selon les scientifiques, la chaleur record de cet été explique en partie l’intensité et la persistance des inondations, un phénomène dont les modèles climatiques prédisent depuis longtemps qu’il s’accompagnerait d’une hausse des températures.

Et pourtant : « Je suis un peu choqué du nombre de participants cette année », a déclaré Michael Bosilovich, un scientifique du Goddard Space Flight Center de la NASA qui se concentre sur le cycle de l’eau sur Terre.

Dans chaque cas, les facteurs ayant conduit à ces catastrophes ont varié : une situation météorologique stagnante a permis aux tempêtes de se stationner sur l’Espagne, la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Dans le sud de la Chine, la queue du typhon Haikui est entrée en collision avec les moussons. En Libye, jusqu’à 16 pouces de pluie sur des paysages désertiques ont submergé les réservoirs et les barrages.

Mais la chaleur remarquable de la planète – en particulier de ses océans, dont la plupart ont été plusieurs degrés plus chauds que la normale depuis des mois – a servi de toile de fond à toutes les inondations.

Il est trop tôt pour savoir dans quelle mesure le réchauffement climatique, provoqué par l’utilisation des combustibles fossiles par l’homme, a contribué à un déluge. Mais les scientifiques ont déclaré qu’il ne fait aucun doute que l’eau plus chaude est plus sujette à l’évaporation et que l’air plus chaud peut transporter plus de vapeur d’eau, facteurs qui peuvent produire des pluies et des tempêtes plus intenses.

« Tant que les températures moyennes continuent d’augmenter, cela va continuer », a déclaré Gerald Meehl, scientifique principal au Centre national de recherche atmosphérique.

Une vague d’inondations à travers le monde

À la fin de ce qui a déjà été un été extrême, des inondations sont apparues ces derniers jours dans tout l’hémisphère Nord avec une intensité remarquable.

Au Brésil, des inondations meurtrières ont déjà touché au moins huit États cette année, avant la plus récente dans l’État méridional de Rio Grande do Sul. Les inondations provoquées par près d’un pied de pluie provoquées par un cyclone tropical ont tué au moins 46 personnes et déplacé plus de 25 000 personnes.

Heck de Carvalho et d’autres survivants font face à un rétablissement incertain.

« Nous sommes traumatisés », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas rester dans un endroit comme celui-ci. Je ne sais pas combien de temps nous resterons dans ce refuge où nous sommes actuellement, car nous survivons grâce aux dons. Mais je veux m’éloigner d’ici.

Dans certaines parties de l’île japonaise de Honshu, les précipitations record causées par les restes de la tempête tropicale Yun-yeung ont tué au moins trois personnes et provoqué quelque 200 glissements de terrain, selon FloodList.com.

Et à Hong Kong, les autorités ont déclaré que la pluie tombait à un rythme allant jusqu’à six pouces par heure – la plus intense depuis le début de l’enregistrement en 1884. La ville est restée à l’arrêt pendant 16 heures, tandis que certaines des pires inondations se sont produites dans le au nord de Hong Kong, près de la frontière avec la Chine continentale, où les agriculteurs locaux ont perdu des centaines de porcs à cause des torrents.

Même avec les fermetures de routes et les avertissements avancés, plus de 150 blessés et au moins deux morts ont été enregistrés au plus fort de la tempête, a indiqué l’autorité hospitalière de Hong Kong.

« Je n’aurais jamais pensé que les niveaux d’eau pourraient monter aussi haut », a déclaré Hui. « La météo est devenue beaucoup plus extrême. »

Autour de la Méditerranée, un climat stagnant et des mers chaudes ont contribué aux inondations de l’Espagne à la Grèce, en passant par la Bulgarie et la Turquie. Ces inondations se sont développées de chaque côté d’un dôme de chaleur à haute pression tenace stationné au-dessus de l’Europe du Nord et du centre, une tendance qui a été la marque des étés récents et qui a contribué à d’autres inondations majeures, notamment dans toute l’Allemagne en 2021, a déclaré Hayley Fowler, professeur à l’Université de Newcastle.

Les systèmes de basse pression qui se sont développés et ont persisté autour du dôme thermique ont tué au moins trois personnes en Espagne, a rapporté Reuters, et 15 personnes en Grèce, en Bulgarie et en Turquie, selon l’Associated Press.

Et puis, à mesure qu’elle se déplaçait vers le sud depuis la Grèce, cette humidité s’est intensifiée sur la Méditerranée pour devenir une tempête semblable à un cyclone qui a inondé la Libye.

Il a déversé jusqu’à 16 pouces de pluie en six heures sur un terrain qui reçoit habituellement un demi-pouce de précipitations en septembre. Il s’est écoulé violemment à travers les barrages et les cascades jusqu’à Derna, une ville balnéaire d’environ 100 000 habitants.

« On nous dit que près d’un quart [of Derna] a disparu à cause de l’ouragan », a déclaré Tamer Ramadan, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, relayant les rapports des travailleurs humanitaires. « Ils nous disent que les cadavres, on peut les voir partout dans les rues. »

Une recette pour des précipitations exceptionnelles

De tels déluges sont prévisibles dans un monde qui se réchauffe, affirment les scientifiques, surtout lorsque les températures sont aussi élevées que cet été.

Alors que les terres de l’hémisphère Nord ont atteint en juillet leur température la plus chaude de l’année, car l’eau met plus de temps à se réchauffer, de nombreuses masses d’eau sont encore proches de leur température maximale ou l’atteignent. Les températures moyennes mondiales à la surface de la mer, à l’exclusion des régions polaires, oscillent autour de records depuis six semaines, selon les données satellite de la National Oceanic and Atmospheric Administration cartographiées par le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

Les températures mondiales moyennes, tant sur terre que sur mer, sont en passe d’être parmi les plus chaudes jamais enregistrées sur la Terre, voire d’établir un record, dépassant celui de 2016.

C’est une recette pour des tempêtes exceptionnelles, selon les scientifiques. Environ 80 pour cent de l’humidité qui alimente les tempêtes provient des océans et d’autres grandes étendues d’eau, a déclaré Meehl. Et à chaque degré de réchauffement, l’air peut contenir environ 4 % de vapeur d’eau en plus.

Cela ne veut pas dire que les conditions ne produiraient pas de pluies torrentielles en l’absence de tendances au réchauffement, a déclaré Kenneth Kunkel, professeur-chercheur à l’Université d’État de Caroline du Nord. Les tempêtes estivales et les cyclones ont toujours contenu de grandes quantités d’humidité et nécessitent encore des conditions adéquates pour se développer.

C’est juste que, compte tenu du climat actuel, « ils se produisent avec un fond plus riche en vapeur d’eau », a-t-il déclaré.

Dans le passé, il s’est déjà avéré que le réchauffement alimentait des précipitations plus importantes. Une étude publiée en mars a révélé que depuis 2002, les précipitations extrêmes sont étroitement liées à la hausse des températures. Si l’air plus chaud peut produire des averses plus fortes, il peut également aspirer davantage d’humidité des terres.

L’étude a révélé que les cas de conditions extrêmement humides ou sèches sont devenus environ 33 % plus fréquents au cours des années les plus chaudes, de 2008 à 2021.

« Alors que la planète continue de se réchauffer, cela signifie qu’il semble plus probable que nous ayons davantage de ces événements extrêmes humides et secs dans le monde », a déclaré Matthew Rodell, auteur principal de l’étude et directeur adjoint de Earth. sciences de l’hydrosphère, de la biosphère et de la géophysique à la NASA Goddard.

Le phénomène climatique El Niño menace de produire davantage de précipitations extrêmes à mesure qu’il s’approche du pic attendu cet hiver, avec une intensité qui pourrait rivaliser avec un El Niño historique en 1997 et 1998. Il est connu pour provoquer des conditions orageuses dans le sud des États-Unis, par exemple, et la sécheresse en Asie du Sud-Est et en Afrique australe.

Ceci, ajouté à la chaleur mondiale sans précédent, pourrait signifier que les conditions resteront propices à de fortes précipitations l’année prochaine.

« Je m’attends – je ne veux pas dire l’inattendu – mais je m’attends à ce que certaines régions connaissent quelque chose de très inhabituel et de record pratiquement chaque année », a déclaré Kunkel.