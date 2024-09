Le moment Taylor-Kanye des VMA fête ses 15 ans. Est-ce que cela marquera la réédition de « Reputation » ?

Quand on pense à des moments célèbres de la culture pop, il y a de fortes chances que l’on pense à Kanye West interrompant le discours de remerciement de Taylor Swift aux MTV Video Music Awards 2009. Les mots de West, instantanément et durablement mémorables — « I’mma let you finish… » — résonnent encore 15 ans après qu’il ait déclaré que « Single Ladies » de Beyoncé méritait le Moonman du clip féminin.

Plus tard dans le spectacle, Queen Bey a remporté le prix de la vidéo de l’année et a invité Swift à revenir sur scène pour réclamer son moment de gloire.

La jeune femme de 19 ans, aux yeux écarquillés, portait une robe à sequins Kaufmanfranco à épaules dénudées. Elle est arrivée sur le tapis rouge dans une calèche en forme de citrouille.

Jusqu’alors, Swift était une auteure-compositrice-interprète country qui s’orientait vers la pop, renforcée par le succès de son deuxième album, « Fearless », qui a remporté le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards et a donné naissance à des tubes tels que « Love Story » et « You Belong With Me ».

« Taylor jouait souvent le rôle d’une demoiselle en détresse ou d’un intérêt romantique négligé en utilisant des costumes de théâtre », écrit Sarah Chapelle dans « Taylor Swift Style » – qui sortira le 8 octobre – un spin-off de son compte Instagram populaire du même nom.

À l’approche des VMA de cette année et de l’anniversaire, Swift va-t-elle riposter en sortant la tant attendue « Taylor’s Version » de son album de revanche contre West, « Reputation », pour marquer l’occasion ?

Ce n’est pas une coïncidence si plusieurs livres sur Taylor Swift – dont « Heartbreak Is the National Anthem: How Taylor Swift Reinvented Pop Music » (12 novembre) du journaliste de Rolling Stone Rob Sheffield, « Long Live: The Definitive Guide to the Folklore and Fandom of Taylor Swift » de Nicole Pomarico, « Invisible Strings: 113 Poets Respond to the Songs of Taylor Swift » édité par Kristie Frederick Daugherty (tous deux le 3 décembre) et un livre cadeau Hearst Home (1er octobre) – sont publiés à l’occasion du 15e anniversaire de la date à laquelle West a déclaré l’avoir rendue célèbre, selon les paroles de sa chanson « Famous » de 2016. La vidéo virale du morceau mettait en scène des figures de cire nues de Taylor Swift, West, sa femme de l’époque Kim Kardashian, Donald Trump et d’autres personnes au lit ensemble. Pour paraphraser Sheffield dans « Heartbreak Is the National Anthem », West et Trump ne sont que deux des « hommes qui l’ont choisie et en ont fait une quête personnelle ». Trump a récemment publié une fausse lettre de soutien présidentielle de la chanteuse.

Depuis que la décision, en état d’ébriété, de West de s’immiscer dans la fête de Swift cette nuit fatidique de 2009, l’a catapultée vers un nouveau niveau de gloire (« Qui a remporté le prix de la meilleure vidéo féminine l’année avant Swift, ou l’année d’après ? », demande Sheffield dans le livre), ils ont été continuellement, souvent involontairement, liés d’une manière ou d’une autre.

Lors des MTV VMA de l’année suivante, Swift a interprété la chanson « Innocent » dans laquelle elle pardonnait ostensiblement à West d’avoir simultanément gâché son moment et élevé son statut.

En 2015, il semblait que les deux avaient enterré la hache de guerre, et dans un retournement de situation ironique, elle a remis à son « ami » West le Video Vanguard Award aux VMA. Swift était au sommet du succès de son premier album pop à part entière, « 1989 », et était, de l’avis général, surexposée. Elle a déclaré NME magazine en octobre 2015 : « Je pense que les gens pourraient avoir besoin d’une pause loin de moi. »

Cette pause ne serait pas exactement volontaire : après la sortie de « Famous » par West, Swift a publiquement rejeté la chanson. « J’aimerais vraiment être exclue de ce récit, auquel je n’ai jamais demandé à participer depuis 2009 », a-t-elle répondu sur Instagram. Kardashian a répliqué en publiant sur Snapchat des extraits modifiés d’un appel téléphonique entre West et Swift au cours duquel il a parlé à Swift du contenu de la chanson et elle a semblé approuver. (L’enregistrement complet de cet appel téléphonique a fuité début 2020 et a largement confirmé l’affirmation de Swift selon laquelle elle n’était pas au courant de la réplique controversée « J’ai rendu cette b— célèbre ».) Le consensus public s’est rapidement retourné contre elle et elle s’est exilée pour écrire « Reputation », sans doute son album le plus vengeur, rempli d’iconographie serpentine, de « versions » d’elle-même qu’elle revisiterait dans le clip d’« Anti-Hero » et la tournée Eras, et un clip douteux pour le premier single « Look What You Made Me Do » dans lequel Swift fabriquait des pistolets à doigts dans une baignoire remplie de diamants. (Kardashian avait été cambriolée sous la menace d’une arme à feu à Paris l’année précédente et ses agresseurs l’avaient séquestrée dans une baignoire.)

C’est un aspect de la personnalité et du talent artistique de Swift, qui sont inextricables, que Sheffield qualifie de « petit Taylor ».

« C’est l’une des choses à laquelle nous ne voulons pas forcément nous identifier, mais c’est pourtant le cas pour beaucoup d’entre nous », confie-t-il au Times. « C’est l’une des nombreuses manières dont elle va jusqu’aux extrêmes émotionnels, et les auditeurs n’aiment pas forcément s’identifier à elle. »

Swift a ensuite rebondi plus forte, s’est lancée dans un effort de réenregistrement pour reprendre possession de ses premiers albums tout en entrant dans une période de production créative maximale, en sortant cinq albums studio originaux entre 2018 et 2024, dont deux ont reçu le Grammy de l’album de l’année (« Folklore » et « Midnights »), ajoutant à son palmarès existant pour « Fearless » et « 1989 » et faisant d’elle la seule artiste à remporter cet honneur quatre fois. Elle a maintenant atteint dangereusement les niveaux de surexposition de 2015 avec sa tournée Eras qui a battu des records, ses derniers Grammy Awards, la sortie du double album « The Tortured Poets Department » plus tôt cette année et sa relation très médiatisée avec l’ailier rapproché des Kansas City Chiefs Travis Kelce.

Il est clair que « Reputation » reste le dernier album de son catalogue à justifier une « version Taylor ». On ne peut s’empêcher de supposer que la femme qui gardé Une photo de la bagarre entre West et elle, sur le mur de son salon, avec la légende de sa propre écriture « La vie est pleine de petites interruptions », réserve ses hymnes de vengeance contre West pour l’anniversaire de cristal. Après tout, cet anniversaire a eu lieu le 13, un jour depuis longtemps considéré comme un jour important dans la vie de Swift.

« Le fait qu’elle ait retardé l’annonce de « Reputation » comme elle l’a fait est un exemple de son côté ludique et malveillant », s’amuse Sheffield.

Pomarico dit que nous ne devrions pas être si prompts à faire le « clown » — un terme auquel Pomarico fait référence lorsqu’il s’agit de regarder trop profondément dans les nombreux œufs de Pâques que Swift laisse aux fans dans ses paroles, ses vidéos, tenues et des notes de pochette ; Swift a conclu cette dernière pratique avec « Reputation » — et suppose que l’anniversaire annoncera « Reputation (Taylor’s Version) ».

« Je me suis fait avoir tellement de fois en essayant de prédire quand sortira « Reputation (Taylor’s Version) » que je ne veux pas porter la poisse en faisant encore une fois le clown ! » a-t-elle confié au Times. « Mais d’un autre côté, cela fait partie du plaisir : même quand on se trompe, il s’agit surtout de l’excitation qui accompagne le fait de créer des théories de fans et d’attendre de voir si elles se réalisent. »

Le fait de nourrir le récit dont elle prétendait vouloir être exclue ne revient pas à nier le travail acharné de Swift. Swift exploitait déjà prodigieusement sa vie personnelle pour l’art avant que West ne lui arrache le micro des mains il y a 15 ans et elle aurait probablement atteint un niveau de renommée similaire avec ou sans West. En effet, ses cinq derniers albums post-« Reputation » n’ont rien à voir avec West. (À part son récent titre de diss contre Kardashian « thankK you aIMee » — récemment renommé « Merci aimee » [capitalizing YE instead of KIM] (en réponse à la sortie de l’album de West « Vultures 2 ».)

« Quelqu’un devrait-il la juger pour la façon dont elle choisit de traiter cette expérience à travers sa musique ? », pose Pomarico.

La sortie de ce qui est peut-être son réenregistrement le plus attendu (il lui reste encore son premier album éponyme) sera la réfutation ultime de ce moment fatidique. Comme elle l’avait annoncé lors de la sortie de « Reputation » : « Il n’y aura pas d’autres explications. Il n’y aura que la réputation. »