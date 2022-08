Le moment sous le soleil de l’athlète Fashionista Priyanka Goswami

Adepte de Lord Krishna et de tout ce qui est à la mode, la marcheuse médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth Priyanka Goswami est un mélange intéressant, qui aspire à devenir une créatrice de haute couture.

Elle a participé à son épreuve de marche au CWG à Birmingham samedi avec ses ongles peints et ses cheveux et ses kits en parfait état.

Ils étaient exactement ce qu’elle voulait qu’ils soient, l’aidant peut-être à scénariser un petit morceau d’histoire dans le processus.

“J’aime les nouvelles choses, porter des robes à la mode. Avant d’aller aux courses, je réfléchirais à la façon d’habiller mes kits et à la coiffure que j’aurai, comme ça », a déclaré Goswami.

Avant sa course, Goswami avait peint ses ongles avec des drapeaux des pays où elle avait concouru.

“J’ai également peint mes ongles avec les drapeaux du pays où je concoure, donc j’ai l’Angleterre pour les Jeux du Commonwealth, le Japon pour les Jeux Olympiques, l’Espagne parce que j’ai couru là-bas et d’autres drapeaux également”, a déclaré Goswami.

“J’ai aussi un Lord Krishna et je l’emmène avec moi à chaque compétition et il m’a porté chance aujourd’hui”, a ajouté Goswami, qui est devenue la première femme indienne à remporter une médaille CWG en course à pied.

Sa page Instagram en dit long sur son goût pour bien s’habiller.

Enfant, Goswami était fascinée par le sac remis aux médaillés, mais samedi, la marcheuse a en fait pu mettre la main sur le métal convoité que les podiums reçoivent lors d’événements internationaux prestigieux.

Avant les Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait mentionné que Goswami s’était lancée dans l’athlétisme en raison de sa fascination pour le sac des médaillés.

« C’est une grande réussite, c’est vraiment difficile de gagner une médaille de marche dans des événements internationaux. Non seulement en remportant la médaille, j’ai aussi marqué l’histoire », a déclaré Goswami lors d’une interaction virtuelle après avoir remporté sa première médaille internationale.

« J’ai ouvert mon compte de médailles (dans les épreuves internationales). Maintenant, mon objectif est de me qualifier pour les Jeux olympiques de 2024 et de faire de mon mieux là-bas. Je veux bien faire à Paris », a déclaré le joueur de 26 ans.

Elle a réussi un record personnel de 43: 38,83 secondes pour terminer deuxième derrière Jemima Montag (42: 34,30) d’Australie. Emily Wamusyi Ngii (43:50.86) du Kenya a pris le bronze.

Harminder Singh a été le premier Indien à remporter une médaille en marche – une médaille de bronze – au 20 km du CWG 2010 à Delhi.

Fille d’un conducteur de bus dans un village quelconque du district de Muzaffarnagar dans l’Uttar Pradesh, Goswami s’est intéressée au sport dès son plus jeune âge.

En 2007, alors qu’elle était en classe VI, elle s’est intéressée à la gymnastique pendant un certain temps, mais a commencé à s’intéresser à l’athlétisme au moment où elle était en classe IX. Elle a également pratiqué la course à pied sur 800 m et 1500 m avant de passer à la marche en 2011 sur les conseils de son entraîneur.

C’était la première course de Goswami sur piste après 2014. Elle a ensuite participé à des courses sur route. Elle est la détentrice du record national du 20 km marche avec un temps de 1:28:4, mais elle participait au 10 000 m ici car son épreuve favorite ne fait pas partie du CWG de Birmingham.

Lors de la dernière édition à Gold Coast, les hommes et les femmes ont participé à des épreuves de marche de 20 km. Mais à Birmingham, les organisateurs ont décidé d’avoir des compétitions sur 10km, et cela aussi sur piste.

“C’était un sentiment différent de concourir sur la piste. Il y avait beaucoup de soutien pour moi avec beaucoup d’entre eux agitant le drapeau national. J’ai fait 20 km et 35 km et donc 10 km n’était pas si difficile. J’ai beaucoup appris en participant au 35 km aux Championnats du monde aux États-Unis le mois dernier », a déclaré le joueur de 26 ans.

Elle a reçu un avertissement des juges pendant la course, mais Goswami a déclaré qu’elle n’en était pas intimidée.

“J’étais en colère en pensant pourquoi ils me donnent un avertissement après la marque des 6 km. J’avais dépassé la moitié du chemin et ils ne m’ont pas prévenu jusque-là. Ma technique était-elle mauvaise pour qu’ils me donnent un avertissement maintenant », a-t-elle déclaré.

« Je n’étais pas intimidé. Je pensais que si j’avais dépassé 6 km, j’avais juste besoin de courir encore 4 km. Je pensais que je me concentrerais sur ma course et mon timing et non sur quoi que ce soit », a ajouté Goswami.

Interrogée sur sa stratégie pendant la course, Goswami a déclaré: “Mon plan était de voir en combien de temps je pourrais parcourir 5 km, selon cela, je devais décider comment aller vite dans les 5 km suivants.”

“J’ai vu sur ma montre que je ralentissais de 200 m à mi-parcours et je suis donc allé plus vite dans les 5 km suivants. Je ne voulais pas que la course soit ralentie. Je ne pensais pas à mes concurrents, alors j’ai avancé. J’ai fait chaque tour plus vite d’une seconde. Je me concentrais sur mon temps et non sur mes adversaires », a conclu le médaillé d’argent.

