Le visage du chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, au milieu d’un plaidoyer scénarisé pour des chèques de 2000 $, a déclenché un appel à des limites de mandats au Congrès, mais certains ont trouvé le refus de son homologue républicain de même considérer la proposition pire.

Schumer, un démocrate, a échoué en tentant d’exiger des chèques de 2000 $ pour des Américains individuels mardi, accusant les républicains (et en particulier le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell) de s’être opposé à l’inclusion de paiements plus élevés dans la législation originale.

LOL Schumer n’a aucune idée de ce qu’il dit pic.twitter.com/WOM9iTLJWJ – Caleb Hull (@CalebJHull) 29 décembre 2020

Le sénateur a fait une gaffe, confondant le paquet d’aide avec la Loi sur l’autorisation de la défense nationale – un autre sujet de tirs partisans amers – avant d’aborder un «Monsieur le Président. » Il a finalement admis sa défaite avec une frustration « Où suis-je?»Et a été ramené à la réalité par un assistant.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont vu le «moment senior» de Schumer comme un cas évident de limites de mandats au Congrès.

Pourquoi avons-nous besoin de limites de durée? – Faites un don à Sidney Powell (@DeplorableBride) 29 décembre 2020

Tous les politiciens démocratiques ont-ils des problèmes cognitifs? – Howard Notelling (@BluegrassPundit) 29 décembre 2020

Le sénateur occupe son siège depuis 1998 et, à 70 ans, est en fait l’un des plus jeunes dirigeants du Congrès. Son homologue de la Chambre, la Présidente Nancy Pelosi, a 80 ans, et son ennemi du Sénat McConnell a 78 ans. Un utilisateur a souligné la réponse rapide de l’aide, raisonnement que Schumer avait déjà connu de tels accidents. Ce n’était certainement pas sa seule erreur pendant le monologue – le sénateur avait insisté plus tôt pour que les Américains soient autorisés à «garder leur emploi, payer leurs familles« Avant de se corriger en »nourrir leurs familles. »

D’autres se sont demandé si c’était la mémoire de Schumer qui allait du tout, suggérant qu’il ne se souciait pas du sort de la classe inférieure américaine croissante et qu’il lisait simplement des lignes.

Combien de ces gars ne sont que des accessoires qui ne savent vraiment rien de ce qu’ils font? Je fais juste la demande des maîtres de marionnettes. – Président élu MaineGrampa (@mainegrampa) 29 décembre 2020

Je souhaite que vous iriez plus dur sur McConnell et le GOP tous les jours. Vous êtes complice. Vous êtes plus intéressé par l’arrêt des progressistes que par l’arrêt du GOP. – Chercheur en justice, Ph.D, MPH (@sierrabreathe) 23 décembre 2020

En positionnant les républicains comme le véritable ennemi de la classe qui n’est plus ouvrière, le sénateur augmente probablement les chances que les démocrates remportent les deux sièges du Sénat à gagner en Géorgie le mois prochain. Fait révélateur, les deux sénateurs républicains de Géorgie en exercice ont rendu public leur soutien à l’augmentation des paiements individuels.

Mais d’autres se sont demandé pourquoi quiconque se concentrait sur les manquements de Schumer, étant donné que McConnell bloquait un vote pour approuver les paiements d’aide individuelle de 2000 dollars qui sont cruellement nécessaires à une partie importante de la population américaine.

@senatemajldr est le politicien le plus destructeur de ma vie et il doit partir. Incroyable, il continue d’être réélu. – Bonnie bleu ♀ (@BonnieblueBlue) 29 décembre 2020

Oh, bon chagrin. Je le regardais tout le temps. Juste un bout de langue. Il parlait bien tout le temps, sauf pour un peu de bavardage. Et alors. Il est humain. – S. Rice ♊️ ♀️Proverbes 21:20 #KAG #Brexit #WalkAway (@ enfield1014) 29 décembre 2020

Alors qu’une facture d’aide controversée de Covid-19 pesant près de 1000 milliards de dollars a été adoptée en grande pompe la semaine dernière, les maigres paiements de 600 dollars qu’elle offrait aux particuliers ont été une source d’indignation dans tout le pays – et un point de rencontre pour un accord bipartisan rare. Trump lui-même a demandé que les paiements soient augmentés à 2000 dollars, menaçant même de mettre son veto sur le projet de loi massif s’ils ne l’étaient pas – bien qu’il ait finalement cédé et signé dimanche.

Cependant, la Chambre contrôlée par les démocrates a approuvé une mesure visant à augmenter les paiements à 2000 dollars lundi, envoyant le projet de loi au Sénat – où McConnell a bloqué le vote par parole. Alors que plusieurs républicains ont publiquement promis leur soutien à la mesure, leur chef à la chambre a refusé de faire un geste.

Aussi sur rt.com Trump signe le projet de loi sur l’allègement et les dépenses de Covid-19 … mais espère que le Congrès votera pour augmenter les paiements à 2000 $

Le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, peut cependant l’avoir déjoué. Le Sénat a besoin du double candidat à la présidentielle afin de passer en douceur le veto promis par Trump à la NDAA – un veto que le président insiste sur le fait qu’il accordera si le projet de loi incontournable de la défense n’inclut pas le retrait de Big Tech de sa protection en matière de responsabilité en vertu de l’article 230. Sanders a averti qu’il s’opposerait à l’annulation du veto, une législation potentiellement obstructionniste pour remettre au Pentagone le plus gros budget de l’histoire dans la nouvelle année.

