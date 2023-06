Le moment selfie de Shashi Tharoor avec Shoaib Akhtar à l’aéroport de Dubaï

Le député du Congrès Shashi Tharoor a eu une agréable surprise lorsqu’il est récemment tombé sur l’ancien joueur de cricket pakistanais Shoaib Akhtar à l’aéroport de Dubaï. Notamment, le politicien de haut rang revenait à Delhi après avoir assisté à un festival de littérature en Angleterre, lorsqu’il a rencontré le quilleur rapide pakistanais.

M. Tharoor a fait l’éloge du lanceur rapide de 47 ans, le qualifiant d »homme intelligent et engageant » avec de nombreux fans en Inde. Il a également mentionné que lors de leur rencontre fortuite, le duo avait eu des conversations sur l’Inde, le Pakistan et le cricket. En outre, il a révélé que de nombreux Indiens venus l’accueillir à l’aéroport voulaient également des selfies avec le joueur de cricket pakistanais.

Dans un tweet, M. Tharoor a écrit : » Sur le chemin du retour à Delhi via Dubaï, j’ai été agréablement surpris quand @ shoaib100mph m’a dit bonjour. Quel jeune homme intelligent et engageant est le quilleur rapide déchirable ! Il a plein de fans de notre côté de la frontière : tous les Indiens qui sont venus me saluer voulaient aussi des selfies avec lui. J’ai eu une bonne conversation sur (inévitablement) l’Inde, le Pakistan et le cricket. » Il a également partagé un selfie avec lui.

Voir l’image ici :

Sur le chemin du retour à Delhi via Dubaï, j’ai été agréablement surpris quand @shoaib100mph dit bonjour. Quel jeune homme intelligent et engageant est le quilleur rapide déchirable ! Il a plein de fans de notre côté de la frontière : tous les Indiens qui sont venus me saluer voulaient aussi des selfies avec lui. Avait un… pic.twitter.com/4WZl8V1rbN — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 26 juin 2023

M. Akhtar a également cité la photo sur Twitter et a écrit: « Quel plaisir de vous rencontrer Shashi ji. »

Quel plaisir de tomber sur toi Shashi ji. https://t.co/odekytRrDm — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) 27 juin 2023

Les utilisateurs de Twitter ont adoré la photo et ont partagé une variété de commentaires. Un utilisateur a écrit : »Vous êtes tous les deux géniaux. »

Un autre a commenté : « Cela me rend sentimental. Je souhaite que l’Inde ne soit pas divisée! »

Un troisième a ajouté : »Meilleur quilleur. Meilleure action. Meilleur finaliste. Meilleur corps. Meilleur style de cheveux. .. personnalité emblématique. » Un quatrième a fait remarquer qu’ils avaient des coiffures similaires tandis qu’un autre a écrit: » Vous ressemblez tous les deux à des frères. »