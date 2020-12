DENVER: Le receveur large Kendall Hintons commence au quart-arrière de Denver a peut-être été oubliable, mais il est commémoré dans le Pro Football Hall of Fame et sur les terrains d’entraînement de la NFL.

Une demi-douzaine d’équipes arborent un quart-arrière en quarantaine ce mois-ci après que les Broncos aient été forcés de jouer contre les Saints le 29 novembre sans aucun de leurs quatre QB.

Le dilemme des Broncos QB a commencé lorsque le passeur n ° 3 Jeff Driskel a été testé positif pour le coronavirus le jour de Thanksgiving. Deux jours plus tard, la NFL a disqualifié le partant Drew Lock, le remplaçant Brett Rypien et le vétéran de l’équipe d’entraînement Blake Bortles parce que tous les quatre n’avaient pas réussi à porter leurs masques l’un autour de l’autre plus tôt cette semaine.

Hinton, qui a joué le quart-arrière à Wake Forest avant de passer au receveur large, a été activé par l’équipe d’entraînement et est devenu le premier non-QB à occuper ce poste depuis que le demi-arrière Tom Matte l’a fait pour les Colts de Baltimore en 1965.

Hinton n’a complété qu’une seule des 9 passes pour 13 verges avec deux interceptions dans la défaite de Denvers 31-3, mais il a remporté des éloges de loin, y compris de Matte, qui a écrit à Hinton une lettre sincère.

Il y a cinquante-cinq ans, j’étais à votre place, écrivait Matte. J’étais le quart-arrière instantané des Colts de Baltimore et croyez-moi, c’était une expérience que je n’oublierai jamais! À la fin de la saison 1965, nos quarts John Unitas et Gary Cuozzo ont été blessés. Ma position habituelle avec les Colts était celle de demi-arrière mais, ayant joué quart-arrière à l’université, j’étais techniquement le QB de troisième corde de l’équipe. Donc, quand Unitas et Cuozzo sont tombés, ma réaction initiale a été simplement, Oh, mon dieu. Ne me dites pas que je dois jouer le quart-arrière.

Matte ressentit une parenté avec Hinton.

En tant que seuls deux quarts instantanés de l’histoire de la NFL, nous avons une forte connexion, grâce à notre expérience commune, a écrit Matte. Je suis fier de la façon dont vous vous êtes mobilisé pour vos coéquipiers, en particulier dans ce qui était une situation impossible dans des circonstances difficiles. Dans des décennies, j’espère que vous regarderez en arrière avec fierté votre expérience, vous aurez toute une histoire à raconter à vos petits-enfants!

Le bracelet d’appel de jeu Hintons a été envoyé au Temple de la renommée ce mois-ci et est exposé à Canton avec le bracelet Mattes de 1965.

Hinton est redevenu receveur d’une équipe d’entraînement lorsque les trois quarts séquestrés des Broncos sont sortis du COVID-19[feminine liste de réserve. Pendant un certain temps, l’équipe a éloigné Bortles de Lock et Rypien à l’entraînement par précaution, mais tous les quatre sont maintenant de retour à l’entraînement ensemble.

Les autres 31 équipes de la ligue ont toutes revu leurs propres situations de QB après la débâcle de Denver, et six équipes ont un quart-arrière d’urgence isolé du reste de leurs coéquipiers avant les deux dernières semaines de la saison.

Ce sont: les chargeurs (Easton Stick); Seahawks (Danny Etling); Titans (DeShone Kizer), Bills (Jake Fromm), Bengals (Kyle Shurmur) et Washington (Tyler Heinicke).

La ligue a pris quelques décisions qui rendent improbable une répétition du dilemme du quart-arrière de Denvers.

Ils ont amélioré COVID-19[feminine protocoles, exigeant que toutes les réunions d’équipe soient menées pratiquement le reste de la saison, et ils ont modifié une règle qui permet désormais aux équipes de saisir un QB d’une autre équipe d’entraînement des équipes et de les ajouter immédiatement à la liste plutôt que d’avoir à attendre une semaine de négatif coronavirus des tests.

Le coordinateur de l’offensive des Dolphins, Chan Gailey, a déclaré que les protocoles améliorés de la ligue isolaient essentiellement tous les quarts de toute façon.

Nous sommes tous séparés. Faisaient toutes les réunions à la maison. Ont été dispersés à l’entraînement », a déclaré Gailey. «Les réunions à domicile permettent en quelque sorte de gérer la séparation là-bas.

L’entraîneur des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, estime qu’un quart-arrière en quarantaine ne ferait pas beaucoup mieux que Hinton.

Je sais que les gens pensent que vous devriez simplement mettre un quart-arrière en quarantaine et le laisser assis dans une pièce, juste sur la glace, prêt à sortir quand le temps le sera. Si cela arrive à ce point, je me sens mal pour ce gars aussi, a déclaré Shanahan.

Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un match de la NFL après avoir été enfermé dans une pièce pendant des semaines jusqu’à ce que vous en ayez besoin et que vous pensez que vous allez y aller et jouer beaucoup mieux qu’un receveur de l’équipe d’entraînement au quart-arrière. Cela semble bien, mais si cela arrive à ce point, aucune réponse n’est très bonne. Alors, faites-y simplement face.

Certaines équipes comme les Patriots et les Rams ont des joueurs sur leur liste qui étaient des quarts à l’université qui serviraient de QB d’urgence à leur équipe.

L’entraîneur des Rams, Sean McVay, a noté qu’il avait plusieurs anciens quarts sur sa liste, y compris le joueur de ligne O de 300 livres David Edwards, le receveur large Cooper Kupp et le parieur Johnny Kekker, un passant du lycée qui a montré son bras sur de faux coups de pied et de pied. .

Nous avons beaucoup de gars qui, je pense, diraient probablement qu’ils devraient être les premiers, a déclaré McVay.

Les Titans ont gardé leur troisième QB, Trevor Siemian, loin de l’équipe après le leur COVID-19[feminine épidémie de septembre à octobre. Après que les Saints ont signé Siemian lorsque Drew Brees s’est blessé, les Titans ont ajouté Kizer à leur équipe d’entraînement et l’ont isolé.

L’entraîneur par intérim des Texans, Romeo Crennel, n’est pas un quart-arrière et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il se trouvait dans une situation comme Denver, il a dit: Eh bien, il n’allait pas le laisser arriver. C’est ce qui allait faire. Nous n’allions pas le laisser arriver à cela. Pratiquaient la distance sociale, portaient des masques, se lavaient les mains, restaient séparés.

L’entraîneur des Patriots Bill Belichick n’est pas fan de la mise en quarantaine d’un quart-arrière.

De toute évidence, si nous n’avons rien fait du tout, soyez prudents, mais je ne pense pas que vous puissiez vraiment vous entraîner et jouer très bien en le faisant, a déclaré Belichick. Donc, à un moment donné, vous devez vous rencontrer, vous préparer et jouer.

Je suis sûr que si nous étions tous assis dans une bulle, alors peut-être que personne n’obtiendrait quoi que ce soit, mais je ne peux pas imaginer que nous serions une très bonne équipe de football.

___

Avec les contributions des écrivains AP Pro Football Josh Dubow et Teresa M. Walker et des écrivains AP Sports Tim Booth, Greg Beacham, Kristie Rieken, Steven Wine et Kyle Hightower.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL