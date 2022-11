Le moment précaire de Trump – The New York Times

L’ampleur des problèmes de Trump s’est renforcée hier. Ils ne sont pas seulement politiques mais aussi juridiques. Il fait face à un outrage possible après avoir omis de se conformer à une assignation à comparaître du comité du 6 janvier. Des mémoires judiciaires non scellés ont documenté la lutte pour les documents gouvernementaux que Trump a pris lorsqu’il a quitté ses fonctions, tandis qu’un rapport du Congrès a décrit comment les nations étrangères ont dépensé sans compter dans son hôtel de Washington pendant qu’il était en fonction. Son vice-président autrefois déférent, Mike Pence, qui publie aujourd’hui un mémoire, a déclaré dans une nouvelle interview que Trump avait été “imprudent” le jour de l’émeute du Capitole.

Trump n’est plus non plus le favori présidentiel incontesté, selon les sondages menés depuis les mi-mandats décevants de la semaine dernière pour les républicains. Ils montrent qu’il fait face à une sérieuse concurrence potentielle de la part du gouverneur Ron DeSantis, qui a remporté une victoire écrasante à la réélection en Floride, s’il choisit de se présenter. Un sondage YouGov a montré que DeSantis était en tête de Trump parmi les républicains, 42% à 35%, tandis qu’un sondage du Parti républicain du Texas a indiqué que DeSantis était en tête parmi les républicains avec 43% à 32% pour Trump. D’autres enquêtes du club conservateur pour la croissance ont montré que DeSantis était en tête dans quatre États.

La durabilité de Trump

Mais les critiques ont déjà compté Trump et ont vécu pour le regretter. Comme l’a écrit Michael C. Bender du Times, l’ancien président jouit toujours de la loyauté d’un “noyau solide et dévoué d’électeurs conservateurs” qui semblent “prêts à le suivre partout où il mènera à nouveau – même en cas de défaite”.

Le Trump de 2022 a bien plus d’outils à sa disposition pour annoncer sa course présidentielle que le Trump de 2015. À l’époque, son équipe s’est sentie obligée de payer des suppléments de 50 $ chacun pour se présenter au désormais célèbre trajet en escalator jusqu’au hall de la Trump Tower. Lorsqu’il a qualifié les immigrants du Mexique de “violeurs”, les républicains ont dénoncé son attaque et se sont moqués de son vœu de construire un mur et de le faire payer par le Mexique.

Aujourd’hui, l’aile de l’establishment Never Trump du parti est encore moins puissante qu’elle ne l’était il y a sept ans, alors que l’ancien président dispose de vastes ressources financières ainsi que de l’expérience et du réseau issus de deux campagnes nationales. Il a aussi toujours cette ruse animale qui lui a permis de vaincre tant de républicains qui l’ont défié.