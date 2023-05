Mouni Roy est l’une des actrices les plus séduisantes et sensuelles de l’industrie du divertissement hindi. Elle partage souvent ses photos et vidéos grésillantes sur Instagram. Cependant, l’une de ses vidéos récentes est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’actrice a été vue dans une courte robe imprimée multicolore après son retour de son court passage à la mode au 76e Festival de Cannes 2023 en cours.

Bien que l’actrice de Made in China ait l’air ravissante dans sa robe, elle semblait mal à l’aise et a été vue en train d’essayer de se couvrir les jambes lorsqu’elle a posé pour des photos avec les paparazzi. La vidéo, partagée par le compte Instagram Instant Bollywood, est devenue virale sur les réseaux sociaux.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Mouni Roy a impressionné le public avec sa performance puissante en tant qu’antagoniste Junoon, la mystérieuse reine des ténèbres, dans l’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji Brahmastra l’année dernière. La vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt était le film hindi le plus rentable de 2022, gagnant 430 crores de roupies brutes dans le monde.

Pour les non-initiés, l’actrice a fait ses débuts à Bollywood en tant qu’actrice principale aux côtés d’Akshay Kumar dans le drame sportif Gold de Reema Kagti basé sur la première victoire de l’Inde au hockey après l’indépendance aux Jeux olympiques de 1948 à Londres. Amit Sadh, Vineet Kumar Singh, Kunal Kapoor, Sunny Kaushal et Nikita Dutta ont également joué dans des rôles de premier plan.

L’année dernière, Roy, qui a fait ses débuts à la télévision dans le très populaire feuilleton Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, a également été considérée comme juge dans l’émission de téléréalité pour enfants Dance India Dance Li’l Masters saison 5. Ses co-juges dans le spectacle étaient le chorégraphe-metteur en scène Remo D’Souza et l’actrice Sonali Bendre.

2022 a été très spéciale pour Mouni puisqu’elle s’est mariée avec l’homme d’affaires basé à Dubaï Suraj Nambiar lors des cérémonies bengali et malayali le 27 janvier de l’année dernière à Goa. Plusieurs acteurs comme Arjun Bijlani, Aashka Goradia, Mandira Bedi et d’autres ont assisté aux festivités de son mariage.

