Le président Trump et la première dame Melania Trump saluent leurs partisans alors qu’ils montent à bord d’Air Force One pour se rendre en Floride le 20 janvier. | Pete Marovich-Pool / Getty Images

« Au revoir. Nous t’aimons. »

Après quatre années difficiles, le président Donald Trump a quitté Washington.

« Au revoir. Nous t’aimons. Nous serons de retour sous une forme ou une autre », a-t-il déclaré à ses partisans réunis à Joint Base Andrews dans le Maryland, peu après avoir quitté la Maison Blanche.

Mercredi, Trump a pris la décision extraordinaire, mais pas inattendue, de sauter l’investiture du président élu Joe Biden, rompant avec 152 ans de tradition en rentrant chez lui au lieu d’accueillir la nouvelle administration (le dernier président à le faire était Andrew Johnson, qui avait également l’honneur douteux d’être mis en accusation).

Alors qu’il quittait la scène et montait les marches de l’avion, le «YMCA» de Village People – qui est devenu un standard de rallye Trump, au grand dam du groupe – joué en arrière-plan: « Jeune homme, il n’y a pas besoin de se sentir déprimé / J’ai dit que le jeune homme se décolle du sol / J’ai dit que le jeune homme est dans une nouvelle ville / Il n’est pas nécessaire d’être malheureux.

Il reste à voir si le «jeune homme» est Trump ou le pays.

ils y vont pic.twitter.com/F8u14NBs3n – Aaron Rupar (@atrupar) 20 janvier 2021

Trump et les États-Unis sont tous deux dans un endroit radicalement nouveau – Trump, maintenant démis de ses fonctions, a du mal à conserver son pouvoir et sa pertinence dans un Parti républicain fracturé par ses efforts pour renverser les élections de 2020 et l’insurrection de cette campagne a culminé en. Alors que le président se rend à sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, il fait face à une série de problèmes juridiques et à un avenir politique incertain.

Et les États-Unis se préparent à une nouvelle administration avec une vision tout à fait différente pour le pays: Mercredi, le président élu Joe Biden sera inauguré lors d’une cérémonie non traditionnelle – au lieu d’encourager des milliers d’Américains à voyager pour l’inauguration et les bals traditionnels ainsi que pour d’autres festivités, les responsables ont activement plaidé auprès des gens de ne pas venir à Washington, DC, reflétant la gravité des problèmes de sécurité à la suite de l’insurrection et le nombre tragiquement élevé de morts dans le pays pour Covid-19.

Au lieu de cela, soutenus par leur succès à organiser une convention virtuelle, les démocrates ont travaillé pour créer une expérience virtuelle comprenant des bals virtuels qui se sont déroulés la nuit dernière et une émission spéciale aux heures de grande écoute avec des artistes célèbres animés par Tom Hanks.

Il existe plusieurs façons de regarder l’inauguration et ses événements associés. En plus de Le livestream de Vox de l’événement principal, vous pouvez également regarder sur le Chaînes officielles de l’équipe Biden ainsi que l’un de leurs canaux de médias sociaux: Youtube, Facebook, Twitter, et Tic.

L’équipe de Biden a annoncé que le thème de l’événement sera «America United». Et hier soir, il a dirigé un mémorial à ceux qui ont perdu le Covid-19. Dans son discours inaugural, Biden est susceptible de faire valoir que le Congrès passe rapidement son 1,9 billion de dollars plan de secours qui, comme l’a rapporté Emily Stewart de Vox, est «un gros problème … plus du double du US Recovery and Reinvestment Act de 800 milliards de dollars que les démocrates ont adopté en 2009 à la suite de la Grande Récession.

C’est un changement complet de style et de substance avec le départ de l’ancien occupant de la Maison Blanche. Suivez la couverture de Vox ici.