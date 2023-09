Le moment où tout a changé pour le président de l’UAW, Shawn Fain

Et dans une lettre adressée aux dirigeants de l’UAW et parvenue aux médias, il a déclaré qu’en approuvant ces concessions, «autant prendre une arme à feu et se tirer une balle dans la tête.»

Ce fut une rupture publique remarquable avec la direction de son syndicat et un point d’inflexion important dans la carrière de Fain.

Avec cette démarche de défi, Fain a déclaré son indépendance du groupe politique – connu sous le nom d’Administration Caucus – qui dirigeait l’UAW depuis six décennies. Et cette décision lui a également permis d’accéder à un poste plus élevé – pendant des années dans des postes de personnel au siège de l’UAW à Detroit, puis pour être catapulté plus tard à la présidence du syndicat.

Fain était connu pour son opposition incessante aux concessions, une position qui a directement conduit au débrayage d’aujourd’hui au cours duquel l’UAW, pour la première fois, a frappé simultanément les trois constructeurs automobiles de Détroit. La grève a provoqué une onde de choc dans toute l’industrie automobile, inspiré les travailleurs à travers les États-Unis et poussé le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump à se précipiter pour démontrer qui peut montrer le plus de soutien aux travailleurs.

Fain, 54 ans, a connu une ascension difficile au sein de l’UAW, qui compte 400 000 membres. Parfois, les dirigeants syndicaux « l’ont fait monter dans l’espoir de le faire taire », a déclaré un ami de Fain, Scott Houldieson, ouvrier de l’usine d’assemblage Ford à Chicago et dissident de longue date de l’UAW. D’autres fois, les dirigeants de l’UAW sont devenus furieux contre Fain et l’ont rétrogradé. La biographie officielle du syndicat de Fain dit : « Plusieurs fois… il a été ostracisé pour avoir pris la parole.» L’UAW ne l’a pas rendu disponible pour une interview.

En tant que dissident de premier plan, Fain était en bonne position pour briguer de hautes fonctions syndicales après qu’une crise embarrassante ait frappé l’UAW ces dernières années. Les procureurs ont mis au jour un énorme scandale de corruption dans lequel une douzaine de dirigeants de l’UAWdont deux anciens présidents, ont finalement été reconnus coupables d’avoir détourné plus de 5 millions de dollars d’argent pour des articles de luxe et des voyages, des hôtels aux voyages de golf en passant par les cigares et les boissons alcoolisées.

Fain a levé la main pour se présenter à la présidence de l’UAW l’année dernière seulement après que les membres du syndicat ont voté pour la tenue d’élections directes pour les principaux dirigeants de l’UAW pour la première fois dans l’histoire du syndicat. Cela a permis à un dissident comme Fain d’avoir une chance de gagner, car le Caucus de l’Administration n’aurait plus un contrôle total sur le choix du président.

« Après 75 ans de règne d’une main de fer de la part du caucus de l’administration, les gens étaient réticents à sortir et à défier le groupe au pouvoir », a déclaré Houldieson. « Shawn a eu le courage de faire ça. Peu d’autres l’ont fait.

Il y a un peu un paradoxe à Fain. D’un côté, Fain, un orateur franc et convaincant, apparaît comme un traditionaliste, parlant de son Dieu et de sa foi et de ses trois grands-parents qui travaillaient dans des usines automobiles. Il transporte avec lui une vieille fiche de paie bien usée provenant d’un grand-père qui est allé travailler pour Chrysler en 1937, l’année de la célèbre grève d’occupation qui a syndiqué GM. Dans le même temps, Fain apparaît comme un militant, canalisant Bernie Sanders. alors qu’il s’en prend à « la classe des milliardaires ». Il lui arrive parfois cite Malcolm X et dit : « nous devons être prêts de nous lever et d’obtenir nos revendications par tous les moyens nécessaires.

Fain s’est présenté à la présidence de l’UAW en tant qu’insurgé, et l’un de ses principaux arguments était « aucune concession ». Tout au long de sa campagne, il a rabaissé les précédents présidents de l’UAW pour ne pas avoir été assez durs envers les constructeurs automobiles.

Après avoir remporté une courte victoire en mars, Fain a promis que lors des négociations contractuelles de cet été avec GM, Ford et Stellantis, il exigerait qu’ils reviennent sur certaines des concessions détestées datant de 2007, en particulier la structure salariale à deux niveaux.

Fain a soutenu à plusieurs reprises qu’à une époque où les constructeurs automobiles de Détroit ont accumulé des bénéfices records, ils devraient récompenser leurs travailleurs, en particulier parce que les salaires des travailleurs de l’automobile sont très inférieurs à l’inflation (de 19 pour cent depuis 2008selon un groupe de réflexion).

En présentant ces arguments, Fain, à l’instar du légendaire leader de l’UAW, Walter Reuther, qui a dirigé le syndicat de 1946 à 1970, a présenté cette lutte comme une lutte visant à aider non seulement les travailleurs de l’automobile, mais l’ensemble de la classe ouvrière américaine.

«Nous en avons tous marre de vivre dans un monde qui privilégie les profits plutôt que les gens », a déclaré Fain plus tôt ce mois-ci. « Nous en avons tous marre de voir les riches devenir encore plus riches tandis que le reste d’entre nous continue de se contenter de survivre. Nous en avons tous assez de la cupidité des entreprises et ensemble, nous allons nous battre comme un diable pour changer cela.

Tout comme Reuther, Fain a a ébranlé la Maison Blanche a l’heure. Il a fustigé Biden pour ne pas en faire assez pour garantir que les nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques construites grâce à des subventions fédérales paieront des salaires élevés. Certains démocrates ont exprimé leurs craintes que les paroles dures de Fain à l’égard de Biden ne poussent certains membres de l’UAW à soutenir Trump ou à rester chez eux en novembre 2024.

« Il adopte une ligne très militante et agit très différemment des anciens présidents syndicaux », a déclaré Harry Katz, professeur et ancien doyen de la Cornell School of Industrial and Labour Relations. « Il a déchiré une offre de contrat de Chrysler et l’a jetée à la poubelle. Il gagne à agir de manière imprévisible. Il déséquilibre les entreprises.

Fain a rompu une tradition vieille de plusieurs décennies en refusant de serrer la main des PDG des constructeurs automobiles avant le début des négociations. Au lieu de cela, il s’est rendu dans des usines à travers le pays pour serrer la main des travailleurs de la base et les mobiliser avec sa rhétorique du « nous contre eux ».

Les membres de United Auto Workers, dont le président Shawn Fain, au centre, défilent devant le siège de General Motors à Détroit le vendredi 15 septembre 2023. | Paul Sancya/AP Photo

«L’existence même des milliardaires nous montre que nous avons une économie qui fonctionne pour le bénéfice de quelques-uns, et non du plus grand nombre », a déclaré Fain. « Nous avons l’impression d’avoir tellement reculé que nous devons nous battre juste pour récupérer la semaine de travail de 40 heures. Pourquoi donc? Alors un autre connard peut gagner assez d’argent pour se tirer une balle dans la lune ?

Marick Masters, professeur de commerce à la Wayne State University de Detroit, a déclaré que Fain mérite le mérite d’avoir changé le discours sur les travailleurs et leur rôle dans l’économie. « Depuis des décennies, nous abordons les négociations comme suit : « Que peut apporter le travail pour nous aider à être compétitifs ? » », a déclaré Masters. « Mais avec Fain, l’essentiel est que le travail ait droit à sa juste part et qu’il soit temps de s’attaquer à toutes les inégalités. »

La grève de l’UAW a été obtenir une énorme publicité et un soutien public – selon un sondage que 54 pour cent des Américains soutiennent le débrayagetandis que 18 pour cent s’y opposent.

Et cela alors même que Fain a présenté une liste énorme et ambitieuse de revendications : des augmentations de plus de 40 pour cent, un ajustement au coût de la vie, une semaine de travail de 32 heures, la fin de la structure salariale à deux niveaux, le rétablissement de retraites et de prestations de santé réduites, créer une banque d’emplois pour les travailleurs licenciés et convertir les travailleurs temporaires en employés à part entière bénéficiant de tous les avantages sociaux après 90 jours de travail.

« Shawn a été très dur jusqu’à présent. Cela a pris les entreprises au dépourvu », a déclaré Harley Shaiken, professeur à l’UC Berkeley et ancien travailleur de l’automobile qui a assisté à une session de stratégie de négociation de trois jours dirigée par Fain.

Tandis que les constructeurs automobiles ont pâli devant les nombreuses propositions de Fain, affirmant qu’elles étaient exorbitantes, certains partisans de Fain affirment qu’il ne faisait que mettre en avant les revendications souhaitées par les travailleurs de la base.

Frustré par la longue liste de demandes de Fain, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré : «Tu veux qu’on choisisse la faillite au-delà du soutien à nos travailleurs.

Masters a déclaré qu’en formulant tant d’exigences ambitieuses, « Fain s’est peut-être mis dans un coin dont il ne peut pas sortir sans perdre la face ». En d’autres termes, même si Fain obtient, par exemple, d’importantes augmentations de salaire, un ajustement au coût de la vie et la fin du système à deux niveaux, certains syndicalistes pourraient néanmoins être fâchés qu’il n’ait pas également gagné sur la semaine de travail de 32 heures. , des prestations de retraite améliorées, une banque d’emplois et des améliorations pour les travailleurs temporaires.

En ce qui concerne la politique, il est également possible que Fain ait fait des erreurs. Il s’est élevé contre Biden et a déclaré que son syndicat traditionnellement démocrate refusait toute approbation du président, du moins pour le moment – ​​des mesures qui, espère Fain, feront pression sur Biden pour qu’il fasse davantage pour garantir des salaires élevés dans les nouvelles usines de batteries subventionnées par le gouvernement fédéral. Mais certains observateurs de longue date du mouvement syndical craignent que les propos durs et le refus de Fain de pousser certains membres de l’UAW dans le camp de Trump.

« Ce fut une grave erreur de la part de Fain de critiquer Biden si grossièrement et de ne pas l’approuver », a déclaré Katz. « Biden a été le président le plus pro-syndical de notre vie. Je pense que Fain, en utilisant ce langage, alimente le soutien à notre ancien président fasciste, et cela me fait peur.»

Trump tente de saisir cette opportunité en affirmant qu’il se rendra à Détroit la semaine prochaine pour parler aux syndicalistes. En réponse, Fain a déclaré à Trump : « Chaque fibre de notre syndicat est investie dans la lutte contre la classe des milliardaires et contre une économie qui enrichit les gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs. »

En fin de compte, pour Fain et son syndicat, tout dépend de la manière dont la grève se terminera.

« Il peut remporter une vraie victoire ici », a déclaré Shaiken. « Mais il doit y avoir une fin de partie, et personne ne sait exactement quelle sera sa fin. »