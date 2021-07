C’est le moment hilarant où un « spectacle » a coincé son moteur flashy dans le sable après avoir conduit sur une plage.

L’homme au visage rouge a été contraint d’appeler le 4×4 d’un ami pour aider à sauver sa voiture de sport Nissan jaune fluo dans le port de Stonehaven, Aberdeenshire, hier soir.

Une foule s’est rapidement rassemblée et s’est moquée tandis que la paire a effectué plusieurs tentatives infructueuses pour sortir le moteur du sable.

En regardant tout cela se dérouler, l’un d’eux a crié: « Quel idiot. Oui, putain de montrer et de rester coincé dans le sable. Pas si cool maintenant, mon pote. »

Quelques instants plus tard, un gentil spectateur s’est précipité à l’aide du moteur, essayant de lui donner une poussée supplémentaire – avant de tomber dans le sable.

Mais son effort n’a pas été vain, car la voiture de sport semble alors être libre et est ramenée sur la route.

Partageant le clip en ligne, le spectateur Carlo Williams a plaisanté: « Oh, les clowns sont en ville. »

La vidéo a accumulé plus de 24 000 vues depuis sa publication hier soir.

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: « Ce n’était clairement pas une bonne idée et un mouvement de démonstration en conduisant sur le sable, mais je veux dire bravo au gars à la fin qui a aidé. »

Un autre a ajouté: « Quel muppet complet. »

Pendant ce temps, un troisième a plaisanté: « S’il ne se dépêche pas, ce sera un sous-marin jaune. »

L’échec de la plage du conducteur survient alors que les températures ont grimpé à près de 30 ° C et que les plages et les sites de beauté des Écossais sont bondés pour se rafraîchir.

Certaines parties de l’Écosse ont été mises en alerte rouge pour la sécheresse alors que la vague de chaleur du pays se poursuit.

Helmsdale et Naver à Sutherland connaissent une « pénurie importante » d’eau.

Le statut est le niveau d’alerte le plus élevé ouvert à l’Agence écossaise de protection de l’environnement.

Ayr, Irvine à proximité et les Hébrides extérieures sont sur un avertissement orange pour une «rareté modérée», tandis que Glasgow est en «alerte».

Cela signifie que toute l’Écosse, à l’exception d’une petite zone de Lochaber, est désormais en « alerte précoce » à la sécheresse.

