Le moment où les touristes fuient l’éruption volcanique est présenté au tribunal alors que le procès commence en Nouvelle-Zélande

Un procès s’est ouvert mardi sur l’éruption volcanique de White Island en Nouvelle-Zélande en 2019, une «explosion massive» qui a englouti des touristes et tué 22 personnes tout en laissant d’autres avec de terribles brûlures.

Une cinquantaine de personnes, pour la plupart des touristes australiens, se trouvaient sur White Island – également connue sous le nom de Whakaari – en décembre 2019 lorsqu’une colonne mortelle de cendres brûlantes et de vapeur a explosé d’un évent volcanique.

L’éruption au large de l’île du Nord du pays a fait 22 morts et des dizaines d’autres avec des blessures horribles, provoquant une opération médicale massive qui a vu des victimes soignées dans des unités de brûlés à travers la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Des séquences vidéo diffusées au tribunal ont montré des personnes essayant de fuir un énorme nuage de cendres volcaniques en expansion, qui les a rapidement engloutis.

Dans un clip, un guide a repéré l’éruption houleuse et a crié aux touristes de « retourner vite » à leur bateau. Certains ont trébuché dans leur désespoir de fuir.

Des touristes étaient sur un bateau en train de regarder l’éruption du volcan sur White Island, en Nouvelle-Zélande, en décembre 2019

Une cinquantaine de personnes, pour la plupart des touristes australiens, se trouvaient sur White Island en décembre 2019 lorsqu’une colonne mortelle de cendres brûlantes et de vapeur a explosé d’un évent volcanique

« Cette éruption volcanique a impliqué une explosion massive », a déclaré l’avocate Kristy McDonald au tribunal de district d’Auckland.

Il en est résulté un flux de « cendres brûlantes, de mer brûlante, de cendres volcaniques toxiques et de roches projetées sur le fond du cratère », a-t-elle ajouté.

« Le courant pyroclastique a englouti tous ceux qui se trouvaient sur le volcan avec des estimations de vitesses d’environ 60 kilomètres par heure (37 mph). »

Six parties, dont deux voyagistes et les propriétaires de l’île, Whakaari Management Limited, ont été accusées d’avoir enfreint les règles de santé et de sécurité avant la catastrophe. Ils nient les actes répréhensibles.

McDonald a déclaré que les propriétaires familiaux de l’île gagnaient environ 1 million de dollars néo-zélandais (480 000 £) par an avant la catastrophe.

« Ils ont profité de chaque touriste emmené à Whakaari », a-t-elle déclaré au tribunal.

Mais la direction de l’île n’a pas procédé à des évaluations adéquates des risques, fourni des équipements de protection individuelle ou assuré des voies d’évacuation, a-t-elle déclaré.

« Le résultat final a été que les touristes et les travailleurs se sont rendus au cratère d’un volcan actif sans être correctement informés des risques », a ajouté McDonald.

Les accusations ne comportent pas de peine de prison, mais les parties reconnues coupables pourraient encourir des amendes pouvant aller jusqu’à 1,5 million de dollars néo-zélandais (720 000 £).

Le procès devrait durer plusieurs semaines.

Un touriste à l’époque a déclaré que lui et sa famille étaient sur le volcan à peine 20 minutes avant son éruption et ont été témoins de l’explosion alors qu’ils quittaient l’île.

Une vue aérienne du volcan montre une épaisse fumée s’échappant du cratère, qui est une caractéristique permanente de l’île depuis des décennies

Whakaari également connue sous le nom de White Island, à 48 km (29 mi) située au large de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, a éclaté vers 14 h 11, heure locale, le 9 décembre 2019, soufflant de grands panaches de fumée et de débris à 12 000 pieds dans le ciel.

White Island, à 48 km de la région de Bay of Plenty, a commencé à entrer en éruption vers 14 h 11, heure locale, le 9 décembre 2019.

Six autres entreprises ont déjà plaidé coupables à des accusations de santé et de sécurité, dont trois voyagistes en hélicoptère qui ont plaidé à la 11e heure vendredi.

Parmi ceux qui avaient précédemment plaidé coupable figuraient White Island Tours, qui a transporté 21 des personnes tuées – 19 touristes et deux membres du personnel – vers le site volcanique par bateau.

Volcanic Air Safaris, qui a transporté un touriste décédé sur l’île, a également plaidé coupable.

En mai de l’année dernière, un juge a blanchi l’agence de gestion des urgences de la Nouvelle-Zélande des manquements à la santé et à la sécurité.

Depuis l’éruption, aucune excursion en bateau ou en avion n’a été autorisée à atterrir sur l’île.