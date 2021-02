C’est la vidéo embarrassante que Toby Mitchell ne voulait pas que quiconque voie.

Quelques jours à peine après que Mitchell a été moqué au tribunal par la police pour avoir souffert d’une « mâchoire de verre », des images de vidéosurveillance du bikie costaud assommé par un sans-abri ont été publiées par un tribunal de Melbourne.

La vidéo montre un « enfant de la rue » habillé comme un « bûcheron » frappant Mitchell sur son derrière après que le cycliste redouté ait profité d’une soirée arrosée avec des amis.

Mitchell avait choisi une bagarre avec le sans-abri sans raison apparente avant d’essayer de frapper avec l’étranger.

Toby Mitchell se couche par terre après avoir été assommé par un sans-abri à Melbourne en octobre. L’homme (photo à l’extrême gauche) a donné un bon départ au responsable du bikie après avoir été emmené par ses amis

Toby Mitchell se fait abattre par un sans-abri au hasard avec des pieds fantaisistes et des coups de poing puissants

Le patron du cycliste mongol Toby Mitchell a été abattu de nombreuses fois au cours du voyage. Il a été assommé ce mois-ci par un inconnu dans la rue

Toby est à l’avant-garde du chapitre de Melbourne du gang de cyclistes mongols (photo)

Mitchell (pieds sur la photo) fait un autre trébuchement après avoir giflé le commerçant de Bitcoin Anthony Hess dans une autre bagarre embêtante filmée

Des images montrent le sans-abri qui rebondit sur ses orteils comme un boxeur avant de se défendre contre un meunier Mitchell.

On peut voir les compagnons de Mitchell essayer de le retenir, mais le vélo tatoué n’a pas pu être apaisé.

Une vidéo hilarante montre que la courageuse « victime » donne à Mitchell un départ alors que ses compagnons éloignent le cycliste étourdi du combat qu’il avait lancé quelques instants plus tôt.

Le magistrat John Bentley a publié la vidéo malgré les objections de l’avocat de Mitchell, Damian Sheales.

Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour Mitchell, qui a levé un couvre-feu nocturne de ses conditions de mise en liberté sous caution, ce qui permettra au résident de Southbank de retourner dans les rues de Melbourne après la tombée de la nuit.

Il pourra également passer du temps avec ses camarades mongols dans des conditions de libération sous caution assouplies.

Il avait auparavant été interdit à Mitchell de se mêler à d’autres Mongols et avait été confiné dans ses quartiers chics entre 20 heures et 6 heures du matin pendant la période de Noël.

Le cycliste semble prêt à sortir des fracas embarrassants avec un peu plus d’une amende s’il se comporte au cours des six prochains mois et cherche un traitement de gestion de l’alcool et de la colère.

M. Bentley a accepté de reporter la condamnation de Mitchell jusqu’en septembre, après que le Service correctionnel de Victoria ait demandé un ajournement d’un mois pour l’évaluer correctement en vue d’une ordonnance de correction communautaire.

La proposition avait été vivement opposée par le procureur de la police, le Sgt Geoff Adams, qui, quelques jours plus tôt, avait affirmé que Mitchell n’avait personne à blâmer pour son démantèlement embarrassant à part lui-même.

« L’accusé croit simplement qu’il peut vivre sa vie sans se soucier de la loi. Il agit comme s’il était l’exécutant », a-t-il déclaré jeudi.

C’est lui qui en est à l’origine et il ne termine tout simplement pas une fois que cela s’arrête. Il veut continuer … cela montre clairement qu’il est à court de sang et ce n’est que par pure chance, et je vais parler d’un terme de boxe, qu’il a une mâchoire de verre qui le rendait semi-conscient, il aurait continué le combat.’

Mitchell a plaidé coupable d’agression illégale lors de l’incident du 15 novembre à Southbank – le long de la rivière Yarra à Melbourne.

Un Mitchell rasé de près a de nouveau comparu devant le tribunal de première instance de Melbourne par vidéoconférence depuis le bureau de son avocat lundi.

Le corps de Toby Mitchell (photographié sur son vélo bien-aimé) a été abattu six fois

Mitchell (au centre) est entré comme un taureau enragé, mais a laissé le combat comme une vache au massacre

Mitchell (photographié avec Tammy Hembrow) est un cycliste vétéran et un criminel condamné qui a survécu à deux tentatives d’assassinat et a passé du temps derrière les barreaux.

Il venait de sortir de l’hôpital après avoir eu des complications avec ce qui restait de ses reins battus.

Mitchell a été abattu six fois devant un gymnase de Brunswick en 2011 alors qu’il était sergent d’armes pour le gang de cyclistes Bandidos.

Il a passé des semaines en soins intensifs, a subi 30 opérations et a perdu un rein, une vésicule biliaire et la majeure partie de son foie.

Il a de nouveau été abattu en 2011 lors d’une autre tentative d’assassinat.

Mitchell était déjà en liberté sous caution suite à un incident devant un café de South Yarra en octobre lorsque la bagarre avec le sans-abri a eu lieu.

Mitchell a également plaidé coupable jeudi à une accusation d’agression illégale pour ce combat.

Toby Mitchell (en haut au centre) après avoir glissé en giflant un supposé compagnon devant un café de Melbourne

Toby Mitchell en octobre (photo) après un précédent voyage au poste de police de Melbourne West

Sa victime, le commerçant de Bitcoin Anthony Hess, a été forcée de fuir le pays pour éviter d’être interrogée par la police sur cet horrible incident.

L’homme de 39 ans a sauté dans un vol pour Los Angeles après l’arrestation du président mongol.

Il n’a pas fait de déclaration à la police sur l’incident du 4 octobre et a déclaré plus tard au Daily Mail Australia qu’il souhaitait que les charges contre Mitchell soient abandonnées.

CCTV publié de cet incident a montré à Mitchell, 45 ans, gifler Hess trois fois – trébuchant sur lui-même au troisième coup – devant un café de Melbourne, terrifiant les spectateurs.

Le couple, qui sont des amis proches depuis huit ans, buvait devant le café Gilson à South Yarra avec d’autres Mongols, dont le lieutenant Mark Balsillie.

« Nous buvions tous et passions un bon moment, tout le monde était de bonne humeur et appréciait la levée des restrictions et le beau temps », a déclaré Hess à l’époque.

Le mondain a déclaré qu’après que Mitchell l’ait frappé par derrière, il a couru par la porte arrière du café sur la route, a trébuché et est tombé sur une voiture.

«Le chauffeur m’a conduit à l’hôpital, même si j’ai insisté sur le fait que tout allait bien», a-t-il déclaré.

Hess a déclaré qu’il attribuait l’incident à un « malentendu » ivre entre partenaires lors d’une « autre nuit sauvage » et qu’il n’y pensait plus.

« J’étais juste un désordre ivre et les choses étaient devenues un peu folles, mais je n’ai pas sauf que la police soit impliquée et que Toby soit inculpé », a-t-il déclaré.

L’avocat de Mitchell a déclaré que son client avait eu plusieurs organes prélevés.

Le tribunal a appris que Mitchell avait besoin de 27 médicaments par jour, certains deux fois par jour.

Toby Mitchell (à droite) se considère comme une sorte de célébrité Instagram

Mitchell dirige le gang de cyclistes mongols (photo) basé à Melbourne

M. Sheales a déclaré que son client avait reçu une « justice poétique » dans le combat avec le sans-abri et a affirmé qu’il avait de la chance de ne pas avoir été battu davantage.

« Cet homme de Southbank pourrait clairement prendre soin de lui-même », a-t-il déclaré au tribunal. «Il a eu de la chance qu’un autre coup de poing ne se connecte pas.

Mitchell a une histoire atroce d’agressions violentes et a déjà été épargné en prison avec un ordre communautaire.

Mitchell est en liberté sous caution depuis l’assaut d’octobre.

Dans ses nouvelles conditions de mise en liberté sous caution, il ne peut toujours pas quitter Victoria.