Des images ont émergé de l’ancienne amante lesbienne de « Cocaïne Cassie » Sainsbury lui proposant l’intérieur d’une prison de Bogota – alors que le trafiquant de drogue en disgrâce envisage une carrière de mannequin.

Dans une vidéo tournée par des codétenus à l’intérieur de la prison colombienne d’El Buen Pastor, les poignets tatoués de la prisonnière vénézuélienne Joslianinyer Pico peuvent être vus alors qu’elle montre un coussin en forme de cœur avec deux ensembles de bagues de fiançailles attachées.

« For ever » a été brodé avec amour en fil de prison d’argent lors de la proposition de décembre 2019.

Sa petite amie, connue sous le nom de «Joli», se met alors à genoux avant de poser la question.

Cocaïne Cassie Sainsbury (à droite) avec son amant de prison de 29 ans, Joli Pico, qui l’a proposée en prison

Sainsbury, d’Adélaïde, s’était discrètement séparée de son fiancé Scott Broadbridge alors qu’elle se trouvait dans la tristement célèbre prison où elle purgeait trois ans pour avoir tenté de faire passer 5,8 kg de cocaïne cachés dans des écouteurs en avril 2017.

La mule de la drogue en disgrâce s’est retrouvée avec son partenaire en prison, neuf mois avant que Joli ne lui demande la main en mariage.

Dans des images de téléphone portable diffusées dimanche soir sur 60 Minutes Australia, Joli peut être vu à genoux sur le sol.

De nouvelles images de la proposition de prison sont apparues sur 60 Minutes. Sur la photo de gauche: le moment où Joli Pico, 29 ans, a proposé à Cocaine Cassie en prison. Sur la photo de droite: le coussin brodé

Cassie Sainsbury, à nouveau célibataire, a montré sa transformation radicale sur Instagram cette semaine, partageant un selfie (photo) d’elle-même dans un soutien-gorge Calvin Klein, arborant des abdos toniques

«Veux-tu m’épouser?», Demande le prisonnier de 29 ans.

La salle éclate alors de cris de joie, d’acclamations et d’applaudissements.

«Honnêtement, c’était la moindre chose que je m’attendais à trouver en prison», a déclaré Sainsbury au journaliste de 60 Minutes, Liam Bartlett, avec un accent teinté de colombien.

« Cela a commencé comme une amitié, puis, de nulle part, cela s’est transformé en relation. »

Sainsbury, 25 ans, a révélé qu’elle avait eu des expériences amoureuses avec des femmes avant d’aller en prison.

«Je suppose que je ne me suis jamais imaginé dans une relation correcte avec une femme. Mais me voici.

Sainsbury a même déclaré à New Idea en avril qu’elle prévoyait d’avoir des enfants avec elle, créant une famille grâce à la FIV une fois que Pico aurait été libéré.

Sainsbury photographiée lors d’une audience à Bogota le 9 août 2017. Elle a perdu beaucoup de poids depuis lors et envisage maintenant une carrière de mannequin, disant qu’elle a eu des discussions.

Mais la relation n’a pas duré longtemps après que Sainsbury soit sorti de prison.

Sainsbury a été libérée en avril pour purger le reste de sa peine de six ans en liberté conditionnelle dans la capitale colombienne de Bogota en raison des craintes de surpeuplement carcéral pendant la pandémie de coronavirus.

Pico purge toujours sa peine pour vol en Colombie.

Sainsbury a déclaré à la station de radio de Brisbane B105 que la relation avec Pico était maintenant terminée.

«Malheureusement, les choses avec Joli n’ont pas duré. Je suis sortie de prison, puis elle est devenue une personne différente, et elle s’est retrouvée avec quelqu’un d’autre à l’intérieur aussi.

Lorsqu’on lui a demandé si son ancienne fiancée l’avait trompée, elle a répondu que c’était « difficile » et avait des doutes sur le fait que la relation durerait une fois que l’un d’eux serait à l’extérieur.

Sainsbury a déclaré qu’elle n’avait pas de travail et rien à faire en Colombie en attendant que la pandémie de coronavirus et le reste de sa peine soient prononcés.

Mais la jeune blonde a révélé qu’elle pourrait passer au mannequinat après avoir transformé son corps, disant à sa famille qu’elle était « manifestement plus maigre » qu’avant sa phrase.

« Quelques personnes m’ont parlé de mannequinat, de trucs », a-t-elle déclaré lors d’un appel Skype à sa mère, Lisa.

Lisa, la mère de Sainsbury, parle à sa fille dans la capitale colombienne Bogota via Skype. L’ancienne prisonnière a dit à sa mère qu’elle avait parlé à des gens d’une nouvelle carrière de mannequin

Sainsbury a récemment partagé un cliché (photo) sur Instagram, avec la légende: « Dans la vie, vous devez apprendre à apprécier les choses simples, la paix et la tranquillité ». Elle prétend avoir maintenant réformé

Profitant de sa liberté retrouvée, Sainsbury s’est rendue sur Instagram cette semaine pour partager un aperçu de sa vie à l’extérieur.

Samedi, elle a posté une photo d’elle-même à la recherche de coupe, portant un soutien-gorge Calvin Klein, des lunettes et des abdos toniques, avec la légende: « Parce que je suis partie depuis un moment, voici un selfie ».

Mais l’entraîneur personnel d’Adélaïde n’a pas seulement relooké son corps.

Un deuxième cliché posté plus tard dans la journée a montré le trafiquant de drogue condamné affirmant avoir utilisé son temps pour réfléchir à sa spiritualité.

Partageant une photo du lac Embalse del Neusa, à Cogoa, à 46 km au nord de Bogota, elle a écrit: «Dans la vie, vous devez apprendre à apprécier les choses simples, la paix et la tranquillité.

Cassie Sainsbury a été arrêtée avec 5,8 kilogrammes de cocaïne (photo) dissimulés dans ses bagages à l’aéroport international El Dorado de Bogota en avril 2017

Sainsbury était également fiancée à Scott Broadbridge (photographiée ensemble) au moment de sa condamnation, mais ne parle plus à son ancien fiancé après leur séparation en février 2018.

Sainsbury a évoqué la violence dont elle a été témoin dans la prison pour femmes la plus grande et la plus notoire de Bogota.

Elle a révélé qu’elle avait vu quelqu’un poignardé entraînant 100 points de suture et a ajouté qu’il était courant que si vous deviez de l’argent à quelqu’un dans la prison, il enverrait quelqu’un pour vous « couper le dos ».

Elle a dit qu’elle avait réussi à éviter les ennuis en étant le genre de personne qui laisserait les choses aller si un autre détenu lui disait quelque chose.

Sainsbury devra rester en Colombie pendant les 19 prochains mois dans le cadre de ses conditions de libération conditionnelle.

Sainsbury a été incarcérée à la prison pour femmes El Buen Pastor (Le Bon Pasteur) de Bogota (photo) en 2017. C’est la plus grande prison pour femmes de la capitale colombienne et la plus notoire.