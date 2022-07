Le moment le plus important de l’Euro 2022 a été le superbe but d’Alessia Russo

SHEFFIELD, Angleterre – Si vous voulez sceller une victoire célèbre, peu importe comment vous le faites. Le but parlera de lui-même, qu’il s’agisse d’un tap-in ou d’une frappe spectaculaire de 30 verges.

Mais il y a aussi un tout autre niveau, et Alessia Russo a livré le moment viral de l’Euro 22 avec un but tout droit sorti du manuel de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour confirmer la victoire 4-0 contre la Suède et envoyer l’Angleterre en finale de l’Euro 22.

Ce résultat était énorme à bien des niveaux pour le pays hôte. Il a mis fin à une série de trois défaites successives en demi-finales de tournois majeurs – l’Euro 2017 et les Coupes du monde en 2015 et 2019 – et a mis l’équipe de Sarina Wiegman à une victoire près (contre l’Allemagne ou la France lors de la finale de dimanche) pour obtenir un tout premier trophée majeur de l’équipe nationale féminine d’Angleterre.

2 Connexe

Mais alors que ce tournoi dans son ensemble a donné un énorme coup de pouce au football féminin à travers l’Europe et a cimenté l’équipe d’Angleterre dans le paysage sportif encombré du pays, les moments de magie livrés par l’attaquant de Manchester United Russo sont du genre qui vont au-delà du sport lui-même.

Le spectaculaire tir à longue distance de Georgia Stanway, qui a scellé une victoire 2-1 en quart de finale contre l’Espagne à Brighton la semaine dernière, a été un moment “wow” qui a captivé l’imagination du public et a permis à l’équipe de Wiegman de toucher un public non footballistique.

Le but de Russo à la 68e minute lors de la demi-finale de mardi, qui a porté le score à 3-0 contre l’Angleterre et banni toute perspective de riposte suédoise, était cependant différent, car il était si inattendu et audacieux.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Chaque match Euros EN DIRECT sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

– Besoin d’ESPN ? Commencez à diffuser maintenant

La joueuse de 23 ans, qui a remplacé Ellen White à peine 11 minutes plus tôt, avait initialement vu un tir bloqué par la gardienne suédoise Hedvig Lindahl, mais elle a capté le rebond, résisté à un coup de coude d’un défenseur et a semblé prendre le ballon loin de but jusqu’à ce qu’elle étourdisse tout le monde à l’intérieur du terrain de Bramall Lane de Sheffield United en talonnant le ballon dans le filet à six mètres.

Russo était dos au but et sa chance semblait avoir disparu, mais elle a produit le moment du tournoi non seulement en envoyant le ballon dans le filet, mais aussi en le mettant dans les jambes de Lindahl en même temps.

Les enfants dans les cours de récréation et les terrains de jeux – filles et garçons – se réveilleront demain matin et passeront des heures à essayer de copier le but de Russo, comme ils l’auraient fait s’il avait été marqué par Ronaldo, Messi ou n’importe quelle superstar masculine du football.

Le but du talon arrière d’Alessia Russo, à droite, a été une surprise transcendante dans une victoire complète de l’Angleterre contre la Suède en demi-finale de l’Euro 2022. Naomi Baker/Getty Images

Les coéquipiers de Manchester United, Harry Maguire et Victor Lindelof, étaient tous les deux à Bramall Lane pour surveiller leurs nations respectives – et vous pouvez également parier que le but de Russo fera également parler des vestiaires d’Old Trafford le matin.

Les tournois consistent à dénicher de nouvelles stars, à produire des moments inoubliables, et l’Euro 22 a été dominé par l’Angleterre à cet égard. Le moment de Russo réclamera du temps d’antenne dans des endroits où le football n’atteint généralement pas, cependant, sa valeur pour le jeu ne peut pas être surestimée.

Mais du point de vue de l’Angleterre, cela signifiera peu si l’équipe de Wiegman est incapable de gagner à Wembley dimanche.

– Regardez EN DIRECT : France contre Allemagne (mercredi, 15 h HE)

– Inscrivez-vous à ESPN : Accéder immédiatement

L’investissement dans le football féminin en Angleterre ces dernières années a fait des Lionnes la puissance émergente du sport, mais le pays a besoin de plus que de quasi-échecs en demi-finale pour justifier cette facturation.

La nomination de Wiegman en tant qu’entraîneur en 2021 était un autre signe de la détermination de l’Association anglaise de football à franchir cette étape supplémentaire et à gagner quelque chose, la joueuse de 52 ans ayant remporté l’Euro pour les Pays-Bas en 2017, et elle a été une révélation en tant que Phil Neville. successeur.

C’était son 20e match en charge et il y a eu 18 victoires et 2 nuls. Une finale à domicile, devant 85 000 à Wembley dimanche, est une chance en or pour l’Angleterre de remporter enfin un grand honneur.

Mais l’Angleterre est une équipe vraiment impressionnante. La Suède, deuxième au classement mondial de la FIFA, a été époustouflée dans ce match après avoir dominé la première demi-heure.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MERCREDI 27 JUILLET

• Demi-finale de l’Euro : France contre Allemagne (15 h HE) JEUDI 28 JUILLET

• Everton contre Dynamo Kiev (14 h 40 HE)

• Udinese contre Chelsea (15 h HE) SAMEDI 30 JUILLET

• Cercle Bruges vs Anderlecht (10h00 HE)

• Bouclier communautaire : Liverpool contre Manchester City (12 h HE)

• DFL-Supercup : Leipzig contre Bayern Munich (14h30 HE)

La gardienne anglaise Mary Earps a dû sauver Sofia Jakobsson dans les 20 premières secondes seulement, et la Suède s’est à nouveau rapprochée à deux reprises dans les 10 premières minutes. Mais l’Angleterre a gardé son sang-froid et a peu à peu pris pied grâce au calme de la capitaine Leah Williamson et à la détermination au milieu de terrain de Fran Kirby.

Le premier but était cependant essentiel, et il est venu à la 34e minute lorsque la meilleure buteuse du tournoi, Beth Mead, a reçu le centre de Lucy Bronze avant de se retourner et de tirer dans le filet. Mead a ensuite rendu la pareille trois minutes après le début de la seconde période en croisant pour le défenseur barcelonais Bronze pour prendre la tête dans la seconde de l’Angleterre.

La Suède semblait alors épuisée d’énergie et de conviction et l’Angleterre se déversait par vagues, avec Lauren Hemp frappant la barre transversale à la 57e minute. Earps a ensuite effectué un arrêt crucial pour faire basculer une tête de Stina Blackstenius à la 65e minute. Si cela était entré et avait fait 2-1, les phases finales auraient pu être tendues pour l’Angleterre, mais l’arrêt des Earps a été suivi trois minutes plus tard par le but de Russo et cela a mis fin au match comme un concours.

Mais il y avait encore plus à venir avec Kirby portant le score à 4-0 avec un lob de 20 mètres à la 77e minute alors que l’Angleterre réservait sa place en finale avec une démonstration impitoyable de finition.

Il ne reste plus que 90 minutes à Wembley pour le trophée de l’Euro 2022. Que l’Angleterre affronte l’Allemagne ou la France, elle sera battue.