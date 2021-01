ChloexHalle ne sont pas d’accord avec leur relation à distance.

Dans un récent Instagram Live, les sœurs Chloé Bailey, 22 et Halle Bailey, 20 ans, ont eu un échange en larmes tout en partageant à quel point ils se manquaient. Comme les fans le savent peut-être, Halle est actuellement en train de filmer l’action en direct La petite Sirène à Londres. Ainsi, lorsque le duo s’est réuni sur Instagram Live, Halle n’a pas pu s’empêcher de fondre en larmes tout en retrouvant virtuellement sa sœur.

« Parce que j’ai toujours été près de ma sœur, » dit Halle en pleurant. «Alors, c’est vraiment… c’est différent pour moi, ne pas t’avoir à mes côtés, tu sais?

Alors que Halle passait en mode de pleurs, Chloé a éventé son visage de ses propres larmes – dans une tentative infructueuse de sauver son maquillage.

« Oh Halle! Tu sais ce qui me manque? Pause. Tu sais quand tu te maquilles et que tu te dis, ‘Aw s-t’, » dit-elle en tapotant son visage avec une serviette. « Très bien, je vais te le dire. Tes blagues me manquent. Tes blagues vraiment drôles me manquent. Tu me manques dans la voiture avec moi et Branson quand nous faisons nos petites promenades sur l’autoroute. «