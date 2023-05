Le «moment iPhone» de Nvidia dans l’IA signale des tonnes de croissance future. Nouvel objectif de prix

Suite au trimestre incroyable de Nvidia (NVDA) et à la forte augmentation des prévisions, nous pensons que les actions de la centrale des puces IA peuvent encore augmenter de 14 % par rapport à leurs records au cours des six à neuf prochains mois. C’est généralement notre horizon temporel pour un objectif de prix Club, que nous augmentons sur Nvidia à 450 $ par action au lieu de 300 $. Nous conservons notre note de 2 sur le titre, ce qui indique que nous voudrions attendre un repli avant d’en acheter davantage. Sans blague, non ? Nvidia a clôturé mercredi à 305 $ par action avant les incroyables résultats financiers après la cloche qui ont fait grimper les actions jusqu’à près de 29 % pour atteindre le sommet intrajournalier historique de jeudi de 394,80 $ chacune. C’est presque dans le club de capitalisation boursière de 1 billion de dollars. Jim Cramer, un partisan de Nvidia depuis au moins 2017, l’a récemment désignée comme la deuxième action à ne pas échanger du Club. (Apple a été le premier). Jim a même renommé son chien Nvidia. Notre nouvel objectif de cours de 450 $ par action sur Nvidia est d’environ 45 fois les estimations des bénéfices de l’exercice 2025 (ou de l’année civile 2024). Nvidia a un calendrier financier étrange et mercredi soir a publié les résultats de son premier trimestre fiscal 2024. Bien que 45 fois ne soit pas bon marché sur la base d’une valorisation à un peu plus de deux fois la valorisation actuelle du S & P 500, il n’est que légèrement supérieur à la valorisation moyenne de 40 fois que les investisseurs ont placée sur l’action au cours des cinq dernières années. À notre avis, c’est plus que justifié compte tenu de la piste de croissance que Nvidia a devant elle. C’est ce que nous voyons jeudi, car cette dernière série de révisions à la hausse des estimations rappelle également que Nvidia, le plus souvent, s’est avérée moins chère (ou plus précieuse) qu’on ne le pensait initialement, car les analystes ont toujours été trop conservateurs quant au potentiel de Nvidia. nature perturbatrice, qui est maintenant pleinement exposée en tant que leader incontesté des cartes pour exécuter la technologie artificielle. NVDA 5Y mountain Performance de 5 ans de Nvidia, Jim chante les louanges du PDG de Nvidia, Jensen Huang, depuis des années, sans parler de la couverture de nombreuses technologies d’unité de traitement graphique (GPU) déjà en place qui ont permis à l’entreprise de capitaliser sur l’explosion de l’IA dans la conscience des consommateurs lorsque ChatGPT est devenu viral cette année. Lors de l’appel post-bénéfice mercredi soir, la direction a clairement indiqué qu’elle voyait les choses s’améliorer encore plus tard cette année civile. Bien qu’ils ne publient pas officiellement d’orientations au-delà du trimestre en cours, l’équipe a déclaré que la demande d’IA générative et de grands modèles de langage a étendu « la visibilité de notre centre de données sur quelques trimestres et nous avons obtenu une offre considérablement plus élevée pour le second semestre de l’année ». . » En termes simples, la direction semble indiquer que les bénéfices du second semestre devraient être encore plus élevés qu’au premier semestre. La demande dont ils parlent est large, provenant des sociétés Internet grand public, des fournisseurs de services cloud, des entreprises clientes et même des start-up basées sur l’IA. Gardez à l’esprit que la toute première unité centrale de traitement (CPU) de centre de données de Nvidia sortira plus tard cette année, la direction notant que « lors de la conférence internationale sur le calcul intensif de cette semaine en Allemagne, l’Université de Bristol a annoncé un nouveau supercalculateur basé sur le Nvidia Grace CPU Superchip, qui est six fois plus économe en énergie que le supercalculateur précédent. » L’efficacité énergétique est un argument de vente majeur. Comme nous l’avons vu en 2022, l’énergie représente un coût d’entrée important lors de l’exploitation d’un centre de données, donc tout ce qui peut être fait pour réduire cela sera très attrayant pour les clients qui cherchent à améliorer leur propre rentabilité. L’Omniverse Cloud est également sur la bonne voie pour être disponible au second semestre. À un niveau supérieur, la direction a évoqué lors de l’appel la nécessité pour les centres de données du monde de passer par un cycle de mise à niveau important afin de gérer les demandes informatiques des applications d’IA génératives, telles que ChatGPT d’OpenAI. ( Microsoft , également un nom de club, est un soutien majeur d’Open-AI et utilise la technologie des start-ups pour alimenter son nouveau moteur de recherche Bing amélioré par l’IA.) « Les centres de données du monde entier évoluent vers l’informatique accélérée », a déclaré Huang dit mercredi soir. Cela représente 1 billion de dollars d’infrastructure de centre de données qui doit être réorganisée car elle est presque entièrement basée sur le processeur, ce qui, comme l’a noté Huang, signifie « qu’elle n’est pratiquement pas accélérée ». Cependant, avec l’IA générative devenant clairement une nouvelle norme et l’informatique accélérée basée sur GPU étant beaucoup plus économe en énergie que l’informatique non accélérée basée sur le processeur, les budgets des centres de données devront, comme l’a dit Huang, passer « de manière très radicale vers l’informatique accélérée et vous Je vois ça maintenant. » Comme indiqué dans notre guide sur le fonctionnement de l’industrie des semi-conducteurs, le processeur est essentiellement le cerveau d’un ordinateur, responsable de la récupération des instructions/entrées, du décodage de ces instructions et de leur envoi afin qu’une opération soit effectuée pour fournir le résultat souhaité. . Les GPU, en revanche, sont plus spécialisés et sont capables d’assumer plusieurs tâches à la fois. Alors qu’un CPU traitera les données de manière séquentielle, un GPU décomposera un problème complexe en plusieurs petites tâches et les exécutera en même temps. Huang a poursuivi en disant qu’à mesure que nous progressons, les budgets d’investissement provenant des clients des centres de données vont être fortement axés sur l’IA générative et l’infrastructure informatique accélérée. Ainsi, au cours des cinq à 10 prochaines années, nous nous attendons à voir ce qui représente maintenant environ 1 billion de dollars et la valeur croissante des budgets des centres de données basculer très fortement en faveur de Nvidia alors que les fournisseurs de cloud se tournent vers eux pour des solutions informatiques accélérées. Au final, c’est simple vraiment, tous les chemins mènent à Nvidia. Toute entreprise de renom migre des charges de travail vers le cloud, qu’il s’agisse d’Amazon Web Services (AWS), d’Azure de Microsoft ou de Google Cloud, et les fournisseurs de cloud comptent tous sur Nvidia pour prendre en charge leurs produits. Pourquoi Nvidia ? Huang a noté lors de l’appel que la proposition de valeur de Nvidia, à la base, est qu’il s’agit de la solution au coût total de possession le plus bas. Nvidia excelle dans plusieurs domaines qui en font ainsi. Il s’agit d’une solution de centre de données complète. Il ne s’agit pas seulement d’avoir les meilleures puces, il s’agit également de concevoir et d’optimiser des solutions logicielles qui permettent aux utilisateurs de maximiser leur utilisation du matériel. En fait, lors de la conférence téléphonique, Huang a évoqué une pile réseau appelée DOCA et une bibliothèque d’accélération appelée Magnum IO, commentant que « ces deux logiciels sont quelques-uns des joyaux de la couronne de notre entreprise ». Il a ajouté : « Personne n’en parle jamais car c’est difficile à comprendre mais cela nous permet de connecter des dizaines de milliers de GPU. » Il ne s’agit pas seulement d’une seule puce, Nvidia excelle dans la maximisation de l’architecture de l’ensemble du centre de données – la façon dont il est construit à partir de zéro avec toutes les pièces fonctionnant à l’unisson. Comme l’a dit Huang, « c’est une autre façon de penser que l’ordinateur est le centre de données ou que le centre de données est l’ordinateur. Ce n’est pas la puce. C’est le centre de données et cela ne s’est jamais produit comme ça auparavant, et dans cet environnement particulier, votre système d’exploitation réseau, vos moteurs informatiques distribués, votre compréhension de l’architecture de l’équipement réseau, des commutateurs et des systèmes informatiques, la structure informatique, tout ce système est votre ordinateur, et c’est ce que vous essayez de faire fonctionner, et ainsi de suite afin d’obtenir les meilleures performances, vous devez comprendre la pile complète, vous devez comprendre l’échelle du centre de données, et c’est ce qu’est l’informatique accélérée. » L’utilisation est un autre élément majeur de l’avantage concurrentiel de Nvidia. Comme l’a noté Huang, un centre de données qui ne peut faire qu’une seule chose, même s’il peut le faire incroyablement rapidement, sera sous-utilisé. Le « GPU universel » de Nvidia est cependant capable de faire beaucoup de choses – encore une fois dans leurs énormes bibliothèques de logiciels – offrant des taux d’utilisation beaucoup plus élevés. Enfin, il y a l’expertise de l’entreprise en matière de centres de données. Lors de l’appel, Huang a discuté des problèmes qui peuvent survenir lors de la construction d’un centre de données, notant que pour certains, une construction pourrait prendre jusqu’à un an. Nvidia, en revanche, a réussi à perfectionner le processus. Au lieu de mois ou d’un an, il a déclaré que Nvidia pouvait mesurer ses délais de livraison en semaines. C’est un argument de vente majeur pour les clients qui cherchent constamment à rester à la pointe de la technologie, d’autant plus que nous entrons dans cette nouvelle ère de l’IA avec tant de parts de marché à gagner. Alors que nous regardons vers l’avenir, il est important de garder à l’esprit que même si ChatGPT a été un moment révélateur, ou un « moment iPhone » comme l’a dit Huang, nous n’en sommes qu’au tout début. L’excitation suscitée par ChatGPT ne concerne pas tant ce qu’il peut déjà faire, mais plutôt le fait qu’il s’agit d’une sorte de preuve de concept de ce qui est possible. L’iPhone de première génération, sorti il ​​y a 16 ans le mois prochain, était loin d’être ce que nous avons aujourd’hui. Mais cela a montré aux gens ce qu’un smartphone pouvait vraiment être. Ce que nous avons maintenant, pour étendre la métaphore, c’est l’iPhone original de première génération. Si vous allez posséder, et non échanger Nvidia comme nous le prévoyons, vous devez – aussi impressionnant que soient déjà les applications d’IA génératives – penser moins à ce que nous avons maintenant et plus à ce que cette technologie sera capable de faire lorsque nous arriverons au « Versions iPhone 14 » de l’IA générative. C’est la raison vraiment excitante (et quelque peu effrayante) de conserver des parts de ce mastodonte permettant l’IA. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, portant sa veste en cuir habituelle. Getty