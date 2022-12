Le moment hors caméra de Will Mellor avec la pop star après avoir reçu la botte des demi-finales Strictly

L’ACTEUR Will Mellor a été dévasté d’être rejeté par Strictly Come Dancing – une semaine avant la finale du Glitterball.

Will, 46 ans, a sangloté après que la juge en chef Shirley Ballas l’ait renvoyé chez lui lors de l’émission de résultats d’hier soir après une danse avec la chanteuse Fleur East.

Pennsylvanie

Will Mellor et sa partenaire, Nancy Xu, lors de la répétition générale de l’émission en direct de Strictly Come Dancing sur BBC1[/caption]

Bbc

Il y avait des larmes lorsque Will a obtenu la botte Strictly[/caption]

Érotème

Will était tellement choqué que Bez s’était avéré regarder, il lui a commandé une pizza et a livré les tranches sur la piste de danse entre les prises.[/caption]

Ce fut un lundi malheureux pour Will, qui avait livré une danse de rue mixée à Manchester.

Il comprenait un clin d’œil aux Happy Mondays – dont le percussionniste et danseur maracas Bez, 58 ans, était tout sourire dans le public.

Will était tellement ravi que Bez soit là, il lui a commandé une pizza et a livré les tranches sur la piste de danse entre les prises.

Shirley, qui avait le vote prépondérant, a déclaré: “Les deux couples étaient exceptionnels, non seulement aujourd’hui mais à travers la série.

“Je les ai aimés tous les deux, c’est de loin la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre.”

Un Will ému a déclaré à la présentatrice Tess Daly, 53 ans: “Je dois tous vous remercier de m’avoir donné cette chance de mettre un sourire sur le visage de ma mère, elle le mérite.”

Will – qui a perdu son père Bill en 2020 – a ajouté: “Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli.”

Il a joué avec sa partenaire de danse professionnelle Nancy Xu, 31 ans.

Une source du public a déclaré: «Will était absolument dévasté de ne pas se qualifier pour la finale. Lui et Nancy sanglotaient depuis des lustres.

La star de Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips a partagé ses projets de non-action pour l’année prochaine.

Il a révélé: «Je veux faire des émissions de voyage. Je veux voir le monde.

“J’ai écrit une émission de voyage intitulée Where There’s A Will, qui me voit voyager dans différents endroits et faire des aventures.”

Fleur, 34 ans, rejoint Helen Skelton, 39 ans, Molly Rainford, 22 ans, et Hamza Yassin, 32 ans lors de la finale en direct de l’émission BBC1 samedi à 19h15.