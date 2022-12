Le moment hollywoodien de l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu trois décennies après “l’agonie de Doha”

« L’agonie de Doha » est survenue il y a 29 ans, et Hajime Moriyasu l’a vécue de première main en tant que milieu de terrain de l’équipe nationale de football du Japon.

Il est maintenant l’entraîneur et il a fait amende honorable.

Le Japon a remporté son groupe de la Coupe du monde jeudi après avoir battu l’Espagne, championne en 2010, 2-1 au Khalifa International Stadium. La semaine dernière, l’équipe a battu l’Allemagne, championne en 2014, sur le même score au même endroit.

Alors que le temps s’écoulait contre l’Espagne, Moriyasu pensait à ce match au Qatar contre l’Irak en 1993 qui avait coûté à l’équipe une place dans le tournoi de l’année suivante.

“Environ une minute avant la fin”, a déclaré Moriyasu après la victoire contre l’Espagne, “je me suis souvenu de la tragédie de Doha.”

Menant 2-1 lors du dernier match de qualification de l’équipe et sachant qu’un seul but pour l’adversaire sonnerait le glas, le Japon a concédé dans le temps d’arrêt. Leurs espoirs de Coupe du monde ont été anéantis, tout comme les chances de Moriyasu de participer au plus grand tournoi de football du monde.

Cette fois c’etait different. Cette fois, la défense a tenu le coup. Cette fois, Moriyasu, 54 ans, a obtenu sa fin hollywoodienne en remportant le groupe E.

“Je pouvais sentir que les temps avaient changé”, a déclaré Moriyasu, louant la défense agressive de son équipe. “Ils jouent un nouveau type de football, c’est ce que j’ai ressenti.”

La résistance du Japon sur le terrain a été illustrée par la capitaine de 34 ans Maya Yoshida. Le défenseur central vétéran a réagi le plus rapidement lorsqu’un ballon perdu à la 90e minute a rebondi dans la bouche de but, devant un filet vide béant, après que le gardien Shuichi Gonda ait bloqué un tir de Jordi Alba.

Yoshida s’est tordu le corps pour battre Marco Asensio au ballon et éliminer le danger. Lorsque l’attaquant espagnol Dani Olmo a pris le contrôle quelques secondes plus tard, Gonda a bloqué son tir avec un plongeon étouffant.

Du côté offensif, le Japon a marqué aux 48e et 51e minutes. Contre l’Allemagne, les buts sont tombés à la 75e et à la 83e.

“En 10 minutes, nous avons été démantelés”, a déclaré l’entraîneur espagnol Luis Enrique.

Vient ensuite la Croatie, une équipe qui a atteint la finale il y a quatre ans en Russie. Une autre victoire lundi placerait le Japon en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois.

“Nous”, a déclaré l’entraîneur, “offrons cette victoire au peuple japonais.”

