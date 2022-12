Le moment gênant Meghan Markle a découvert que la famille royale n’était PAS comme nous

Dans l’épisode deux de Harry et Meghandevenu officiellement Le plus grand premier documentaire de NetflixLa duchesse de Sussex détaille sa première rencontre avec la reine Elizabeth – et William et Kate.

Bien sûr, des millions – plus de 28 millions de foyers au cours de la première semaine des débuts de la série, pour être exact – ont regardé de près alors que les Sussex partageaient des secrets inédits sur leur passage dans l’entreprise, qui comprenait un tout trop maladroit révérence de Meghan Markle lorsqu’elle a rencontré la grand-mère de son futur mari et qu’elle a révélé qu’elle était en jean déchiré et pieds nus lorsqu’elle a rencontré le prince et la princesse de Galles.

Que Meghan ait été informée ou non du fait que vous n’êtes pas autorisé à embrasser la reine ou la famille royale sans qu’ils le fassent d’abord n’est pas clair car elle dit: “J’étais un câlin. J’ai toujours été un câlin, je n’ai pas ‘ Je ne me rends pas compte que c’est vraiment choquant pour beaucoup de Britanniques.”

“Je suppose que j’ai commencé à comprendre très rapidement que la formalité à l’extérieur se répercutait à l’intérieur.”

Ah, la famille royale – ils ne sont PAS comme nous. Et si jamais vous pensiez différemment, dois-je vous rappeler le exigences de préparation des œufs du roi Charles III ?

Ou comme le suggère la vidéo ci-dessus, qu’il fait repasser son pyjama – et ses lacets de chaussures – tous les matins.

Faites défiler vers le haut pour les faits les plus bizarres sur la famille au sang bleu – et le moment où la reine a pensé que ce serait une bonne idée de faire une offre pour une subvention à la pauvreté …