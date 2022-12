Le moment gagnant de l’équipe nationale indienne de cricket aveugle à la Coupe du monde T20 laisse Desi Twitter submergé

L’Indien Sunil Ramesh et le capitaine Ajay Kumar Reddy ont guidé leur équipe vers une troisième victoire consécutive à la Coupe du monde des aveugles T20. L’Inde a battu le Bangladesh par 120 points lors de la finale disputée au stade M Chinnaswamy samedi. Les joueurs de cricket indiens ont éclaté dans des célébrations exubérantes et ont commencé à danser après avoir remporté une formidable victoire. La vidéo réconfortante de la célébration de l’équipe nationale indienne de cricket aveugle est maintenant devenue virale.

Découvrez le moment gagnant ici :

Un utilisateur des médias sociaux a tweeté la vidéo et qualifié l’équipe indienne de “champions incontestés”.

Une autre personne a félicité l’Inde pour avoir scénarisé un triomphe historique. “Félicitations à l’équipe de l’Inde. Vous nous avez rendus fiers », lit-on dans le tweet.https://twitter.com/bala_srv/status/1604079992077443074?s=20&t=VdV0aKFnE2m5E74RDwiv5g

“Félicitations à l’équipe de l’Inde”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Le capitaine indien Ajay Kumar Reddy a remporté le tirage au sort et a choisi de battre en premier. Le frappeur en forme Sunil Ramesh et le vice-capitaine D. Venkateswara Rao ont ouvert le bâton pour l’Inde. Salman du Bangladesh a décroché le guichet de Venkateswara en quatrième manche. Salman a également renvoyé Lalit Meena dans le même over. L’Inde a perdu deux guichets rapides après avoir mis seulement 29 courses à bord.

Sunil et le skipper Ajay ont fait preuve d’un brillant bâton plus tard et ont aidé l’Inde à atteindre un total gigantesque. Sunil a marqué 136 courses sur seulement 63 balles. C’était sa troisième tonne du tournoi. Les manches de Sunil comprenaient 24 limites et une six. Ajay, en revanche, a atteint la barre des trois chiffres en seulement 50 livraisons.

Le duo a forgé un partenariat solide de 248 runs et s’est fixé un objectif de 278. Le Bangladesh, en réponse, n’a réussi qu’à atteindre 157 en 20 overs. Le Bangladesh a perdu son premier guichet en neuvième manche après que Lalit Meena a renvoyé le capitaine Md. Ashiqur Rahman pour 21. Salman a été le meilleur buteur de son équipe en finale avec 77. Cependant, son coup sublime a été vain car le Bangladesh avait finir par subir la défaite. Et avec cette victoire, l’Inde a réussi à rester invaincue dans le tournoi.

L’Indien Sunil a été nommé homme du match et homme de la série dans la catégorie B3.

Mots-clés : Blind T20 World Cup, Viral, Twitter, Ajay Kumar Reddy, Sunil Ramesh

