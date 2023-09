Le moment Fyre Fest de Burning Man touche à sa fin

Environ 70 000 participants à Burning Man dans le désert de Black Rock au Nevada se sont retrouvés coincés dans la boue ce week-end après des pluies torrentielles vendredi soir dernier.

Les spectateurs généralement en voiture ou en vélo d’un endroit à l’autre dans la zone désertique désignée. Cependant, les conditions difficiles causées par les fortes pluies l’eau s’est accumulée et a créé une boue épaisse dans laquelle il était difficile de se déplacer. Des milliers de participants ont tenté de partir en même temps et certains véhicules sont restés coincés dans la boue épaisse. Alors que les déplacements vers et hors du festival ont été interrompus, o organisateurs a demandé aux participants de conserver de la nourriture et de l’eau jusqu’à ce que le temps s’éclaircisse.

« Vous pourriez être beaucoup plus heureux de passer du temps au camp avec vos amis que de rester assis dans une file de voitures statiques pendant de nombreuses heures. Réveillez-vous frais et dispos mardi et prenez la route à ce moment-là », rapporte Burning Man. tweeté hier.

Des vidéos et des images aériennes montrent les embouteillages des nombreux participants tentant de quitter le désert du Nevada dans leurs véhicules :

Burning Man est un événement annuel où les participants fortunés paient des centaines de dollars pour un billet pour danser dans le désert du Nevada. À la fin de tout cela, ils brûlent la figure d’un « homme », d’où son nom. Il attire des célébrités, des influenceurs et certains des milliardaires les plus ennuyeux (alias Elon Musk). T l’événement est souvent en proie par des températures élevées et même des tempêtes de sable.

Cette année, les conditions se sont révélées dangereuses et un participant de 32 ans est décédé à la fin de la semaine dernière pendant les festivités. L’homme a été identifié comme étant Leon Reece. Il a été retrouvé inconscient vendredi soir alors que la région connaissait de fortes pluies, selon The Daily Beast. signalé. Dans un premier temps, sa mort a été décrite comme sans rapport avec la météo selon les autorités locales. Mais les averses ont retardé les efforts visant à envoyer de l’aide, a déclaré Jerry Allen, le shérif du comté de Pershing, dans un communiqué.

Le climatologue Daniel Swain a expliqué dans un fil de discussion sur X que la raison pour laquelle la météo lors de cet événement a fait la une des journaux est principalement due au nombre de participants qui en ont été affectés. Mais il a confirmé qu’il y a un aspect climatique.

« La question de savoir si #ClimatCh ange augmente les chances de # Homme brûlant Les effondrements ne figurent pas, franchement, en tête de ma liste de préoccupations climatiques. Mais est-ce plausible ? Oui, probablement : les averses les plus fortes augmenteront presque partout avec le réchauffement climatique », a-t-il déclaré. tweeté ce week-end.

Bien qu’il soit difficile de relier cet événement à la crise climatique, le changement climatique entraîne une augmentation des précipitations. Selon données de Selon l’Environmental Protection Agency, les précipitations aux États-Unis ont « augmenté à un rythme de 0,20 pouce par décennie ».

« Des pluies estivales de ce type sont attendues dans la région, car la mousson d’été bien connue du sud-ouest devrait produire de plus grandes quantités de précipitations dans un climat en réchauffement », a déclaré Michael Mann, professeur à l’Université de Washington. le Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré selon vers filaire.

Des vidéos mises en ligne sur Twitter montrent des voitures roulant dans la boue alors que les participants tentent de quitter l’événement :

Découvrez comment l’événement s’est déroulé sous la pluie et regardez les vidéos TikTok prises sur le terrain à Burning Man dans les diapositives à venir. :

Ciel couvert et tentes entourées de boue à Burning Man

Tentes entre flaques d’eau et boue sur le terrain du festival « Burning Man » en septembre 2023. Photo : David Crane/photo-alliance/dpa ( PA )

Un arc-en-ciel apparaît après la pluie à Burning Man

Un arc-en-ciel aperçu sur le terrain boueux du festival « Burning Man ». Photo : David Crane/photo-alliance/dpa ( PA )

Le terrain boueux de Burning Man au Nevada

Un arc-en-ciel et les terrains boueux de Burning Man dans le Nevada en septembre 2023. Photo : David Crane/photo-alliance/dpa ( PA )

Les fournitures et les conteneurs reposent dans la boue à Burning Man

Des tentes au milieu de la boue après des pluies torrentielles lors du festival annuel Burning Man dans le désert de Black Rock, au Nevada, le 2 septembre 2023. Photo : Actualités Kyodo ( PA )

Les participants à l’événement marchent péniblement dans la boue à Burning Man

Des gens marchent dans la boue après une pluie torrentielle lors de l’événement Burning Man au Nevada, aux États-Unis, le 2 septembre 2023. Photo : Actualités Kyodo ( PA )

La pluie a brouillé le sol à l’intérieur des tentes de Burning Man

Le soleil s’est levé et l’exode a commencé

Les participants manquaient de fournitures

L’ambiance à Burning Man était (apparemment) impeccable, malgré la boue et la pluie

Ils ont fini par brûler « l’homme »