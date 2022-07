Le moment étrange mais drôle de BTS V alias Kim Taehyung avec un responsable de l’exposition universelle de Busan 2030 devient viral sur Twitter

BTS ARMY a pu voir OT7 ensemble lors de la conférence de presse de l’Exposition universelle de Busan 2030. Ils en seront les ambassadeurs honoraires. La ville de Busan fait une offre pour l’exposition universelle et BTS l’aidera à promouvoir Busan et la culture coréenne dans le monde entier. Ce n’est un secret pour personne que des artistes coréens comme BTS, les créateurs de jeux Squid et le film Parasite ont beaucoup fait pour donner au pays une reconnaissance mondiale. Les garçons BTS ont été vus lors de la conférence de presse qui s’est tenue au siège social de HYBE. Tous étaient habillés en semi-formels et avaient l’air trop mignons. Les responsables ont également déclaré que Jungkook et Jimin étaient des garçons de Busan.

Maintenant, une vidéo de Taehyung de l’annonce de l’exposition universelle devient virale. C’est assez hilarant. On peut voir qu’un officiel prend un moment photo avec le chanteur de Winter Bear. Il prend sa main et la lève comme s’il avait gagné un combat de boxe. Toute la vidéo est hilarante car Kim Taehyung alias V n’a aucune idée de ce qui se passe. Il a l’air tellement sidéré. ARMY rit de la façon dont l’homme a vu sa chance et l’a saisie. Ils pensent que quelqu’un de sa famille a dû avoir un parti pris envers Taehyung et lui a demandé de prendre une photo spéciale avec le chanteur de Winter Bear.

à ce moment-là, nous étions tous cet homme, célébrant le taehyung rien que pour son existence. allez mec monsieur !! pic.twitter.com/9gfRLn8R7A zia thvgender (@disbitchagain) 19 juillet 2022

OMG! Hus le gars .. Tae était le seul gars .. Il s’est approché comme ça .. Lib ? (@Amazingblabby) 19 juillet 2022

L’homme a vu sa chance et l’a saisie. ?. Tu sais qu’il rentre chez lui sans aucun regret et je suis là pour ça ! Je veux dire… c’est Kim Taehyung, qui peut résister ????? Thalia Kim ??? (@ThaliaK1230) 19 juillet 2022

tete a l’air joyeusement confus ? Gris ? (@KTHforKTHs) 19 juillet 2022

TAEHYUNG TU ES SI PEU SÉRIEUX QUE MON ESTOMAC MAL pic.twitter.com/34zm0N4774 min (@yuhagustd) 19 juillet 2022

Il était confus svp il est si mignon ? pic.twitter.com/iHq1N3xsS0 Anou ? Kim Tae Hyung ??? (@AnuKimTaehyung) 19 juillet 2022

On voit que c’est assez drôle. Kim Taehyung alias BTS V est connu pour son visage Tata Mic. C’est une rencontre qui semble l’avoir pris au dépourvu. Les garçons BTS sont toujours entourés d’un certain nombre de gardes du corps et il est très rare que quelque chose voit quelque chose de ce genre !