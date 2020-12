Un vaccin Covid-19 pourrait être approuvé au Danemark d’ici le 31 décembre et remis au public peu de temps après, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Magnus Heunicke, alors qu’il décrivait les mesures étendues du pays au milieu de taux d’infection record.

Un vaccin Covid-19 pourrait être approuvé au Danemark d’ici le 31 décembre et remis au public peu de temps après, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Magnus Heunicke, alors qu’il décrivait les mesures étendues du pays au milieu des taux d’infection record.

«Il y a 21 jours [until vaccine approval], « Heunicke a déclaré lors d’une conférence de presse.

Le moment est donc venu de s’accrocher. Nous ne devons pas lâcher le contrôle avant l’arrivée du vaccin.

Cela survient alors que le Danemark a enregistré jeudi 3132 nouvelles infections à Covid-19 au cours des dernières 24 heures – son décompte quotidien le plus élevé de la pandémie à ce jour, portant sa charge de travail totale à près de 100000 sur une population de 5,8 millions d’habitants.

Heunicke a également révélé jeudi que 31 autres municipalités tomberaient désormais sous le verrouillage partiel annoncé lundi, qui couvrait initialement 38 des 98 municipalités du Danemark, ce qui signifie que 79% du pays est désormais touché.

Aussi sur rt.com Nouvelles restrictions de verrouillage introduites dans 38 municipalités danoises pour lutter contre Covid-19

Les mesures, en vigueur du vendredi et en vigueur jusqu’au 3 janvier, obligent les zones touchées à fermer tous les restaurants et bars, à l’exception des services de plats à emporter, ainsi que des gymnases, des piscines, des aquariums, des musées, des théâtres, des cinémas et des bibliothèques.

Les écoles des zones sous verrouillage partiel ont également reçu l’ordre de renvoyer chez eux des élèves de 5e et plus, avec des cours en ligne et des dispositions similaires en place pour l’enseignement supérieur.

D’autres mesures nationales existantes se poursuivront jusqu’à fin février, notamment une limite de rassemblement à 10 personnes et un couvre-feu à 22 heures pour les restaurants et les bars autorisés à rester ouverts.

«Nous devons contrôler l’infection», Heunicke a déclaré, ajoutant: «Nous encourageons tout le monde à rester à la maison autant que possible afin de réduire l’activité communautaire.»

Les autorités sanitaires danoises ont signalé jeudi 14 autres décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès du pays dus au virus à 918.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!